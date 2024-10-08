«Подорожает всё, но в разной пропорции». Экономисты рассказали, что будет с ценами

Эксперты объяснили, почему нам всем стоит ждать повышения цен Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Россиянам стоит ожидать новый виток роста цен. Произойдет это, как рассказали экономисты, не сразу, но коснется каждой сферы жизни — инфляция не пощадит даже сезонные овощи.

Почему даже собственное производство не спасет нас от повышения цен — в материале MSK1.RU.

«У нас до трети импортных товаров в магазинах»

Начнем с очевидного: из-за санкций ввоз импортных товаров всё еще требует больших затрат, объяснил кандидат экономических наук и аналитик Николай Кульбака.

— Сложности доставки из-за границы никто не отменял, и проблемы с валютой тоже, — рассказал экономист.

Кажется, будто «импорт» почти пропал вместе с санкциями, но это, конечно, не так.

— У нас до трети импортных товаров в магазинах. Не всегда на товарах написано, что это импорт, — объяснил Николай Кульбака. Он также подчеркнул, что непродуктовый рынок тоже ждет рост цен.

Импортных овощей и фруктов у нас очень много. Смартфоны мы не производим, технику компьютерную мы тоже практически не производим, ширпотреб возится из Китая. У нас достаточно большой объем потребляемых импортных товаров. Николай Кульбака кандидат экономических наук и аналитик

С оценкой в «треть» согласны не все: заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов, к примеру, подчеркнул, что доля импортных продуктов на прилавках сильно варьируется.

— Бананы, сами понимаете, полностью импортные. Помидоры — достаточно большая доля импорта. С огурцами доля небольшая, но есть. Всё зависит от сезона, колебания от нуля до ста, — заявил экономист Дмитрий Белоусов.

А свое производство почему дорожает?

Если с импортом ситуация понятна, то здесь следует рассмотреть несколько факторов, влияющих на ценообразование продуктов, которые производятся в России. Заместитель генерального директора ЦМАКП Дмитрий Белоусов подчеркивает, что сезонное снижение цен на овощи и фрукты мы уже почти прошли .

Уже начинается рост цен на овощи. Они провалились, когда было время урожая, сейчас этот период закончится — где-то он уже завершен, где-то осталась еще неделя-две. Огурцы, например, уже активно дорожают. Дмитрий Белоусов экономист, заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)

Теперь, как считает Белоусов, Россия оказалась в «фокусе трех проблем»:

Повышение заработной платы на производстве. Попытка приравнять внутренние цены к ценам на экспорт за границу. Попытка замедлить инфляцию.

Но обо всем по порядку.

Зарплаты растут? Но не у меня!

Дело идет о повышении зарплат на производстве. Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев подчеркивает, что в нынешних условиях производство соревнуется за кадры.

Можно в армию пойти за 200 тысяч в месяц, и, соответственно, конкуренция за сотрудников, в том числе в сфере военно-промышленного комплекса, достаточно высока сейчас. Олег Буклемишев директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ

Повышается зарплата работников производства — значит, производить становится дороже. Это, в свою очередь, ложится на покупателей.

Причем ситуация характерна не только (и не столько) для производства продуктов — «волна» пошла по всей промышленности.

Дорожать будет всё, потому что дорожает транспорт, растет заработная плата во многих отраслях, а это затраты на производство… Поэтому дорожать будут все товары потихонечку. Николай Кульбака кандидат экономических наук и аналитик

А экспорт здесь при чем?

Как объяснил заместитель генерального директора ЦМАКП Дмитрий Белоусов, Россия как крупный экспортер зерна и менее крупный поставщик свинины на мировой рынок пытается повысить внутренние цены на эти товары до мировых.

— Экспортеры смотрят на цены мирового рынка, умножают на калькуляторе на валютный курс и думают, что хорошо бы внутренние цены подтянуть вот к этому значению, — рассказал экономист.

Плюсом ко всему активный экспорт так или иначе создает некий дефицит на внутреннем рынке: больше продал зерна за границу — меньше осталось для внутреннего потребления.

Попытка замедлить инфляцию дает обратный эффект?

Этот феномен стоит рассмотреть отдельно. В классическом понимании экономики как науки повышение ключевой ставки — один из способов замедления инфляции. Работает это так: чтобы сократить спрос на продукты и удержать цены на них, правительство повышает ключевую ставку, которая делает кредиты менее выгодными для населения.

Люди и компании берут меньше кредитов, меньше тратят, и цены держатся на прежних уровнях: они не повышаются, чтобы люди имели возможность покупать товары.

Однако обратная сторона этой монеты — подорожание ввозимых (не только зарубежных, но и внутренних) товаров, объяснил заместитель генерального директора ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

С повышением самой ставки дорожает аренда машин, которая «идет» за ставкой, дорожает лизинг. Это значит, дорожает логистика. Дмитрий Белоусов экономист, заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)

Логистика, в свою очередь, влияет на всё, и тут играют роль также масштабы страны. Чтобы перевезти астраханские помидоры в Москву, нужны машины, а их эксплуатация неизменно дорожает.

Заместитель генерального директора ЦМАКП Дмитрий Белоусов подчеркнул, что это не главный фактор роста цен, но «сказать, что такого нет, было бы неверно».

А бензин куда «поедет»?

Некоторые экономисты называют «сезоном спроса на бензин» лето. Логика такая: люди ездят в отпуска и больше пользуются машинами. Согласно этой точке зрения, осенью спрос падает, и чтобы не упала прибыль, приходится повышать цены.

Однако далеко не все согласны с этой логикой: экономист Дмитрий Белоусов подчеркивает, что в сезон урожая потребление бензина по сравнению с летом меньше не становится. Да, количество машин становится меньше, но «легковушки» заменяются грузом, а они, в свою очередь, тратят топливо еще активнее. Разница между летним и осенним спросами на бензин незаметна и потому не может влиять на цену.

Что действительно может приводить к увеличению цен — это ограничения на вывоз нефти. Оно вводится с целью не допустить дефицита нефти в сезон спроса.

— Правительство временно ввело эмбарго на вывоз нефтепродуктов, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка. Если вы, допустим, вывезли тысячу тонн бензина из региона, то у вас в этом регионе становится меньше бензина при том же спросе, — подчеркнул экономист Дмитрий Белоусов. — И если во время большого спроса на бензин еще и вывозить [нефть], будет дефицит.

Эмбарго на вывоз нефти, как рассказал экономист, ввели до конца осени. Что будет с ценами на бензин зимой, предсказать трудно.

Если резюмировать, конкретные цифры «подорожания всего» экономисты не называют, но сходятся во мнении, что речь идет о небольшом, но неизбежном росте.

Готовы ли вы к очередному повышению цен? Да, денег и запасов хватит Кажется, я справлюсь Нет, уже итак почти обнищал