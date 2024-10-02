Кем заменят мигрантов. Вместо малограмотных дворников в Россию хотят привлечь 300 тысяч профи из-за рубежа

Включение в реестр нелегалов будет ограничивать мигрантам доступ ко многим услугам Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В России сейчас около 6,2 миллиона мигрантов. Такую цифру озвучил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой в интервью «Коммерсанту». Генерал развеял фейки, которые обильно тиражируют противники мигрантов, о том, что в России их может быть 10, а то и 15 миллионов.

5,5 миллиона прибыли из десятка стран, среди которых девять — постсоветские (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан, Белоруссия, Украина, Армения, Азербайджан) и Китай.

Вместе с тем, Горовой отметил, что в России по-прежнему почти 9% мигрантов (739 тысяч) находятся нелегально. И именно на них нацелен новый реестр, который МВД запустит в 2025 году. В него будут внесены все нелегалы (мигранты с истекшими или аннулированными документами, а также те, кто совершил административные правонарушения и подлежит депортации).

Включение в реестр нелегалов будет ограничивать им доступ ко многим услугам. Они, например, не смогут получать водительские права и управлять автомобилем.

Им будет запрещено открывать банковские счета и пользоваться картами, не смогут регистрировать недвижимость на свое имя, нелегалам запретят оформлять браки и разводы. Они не смогут отдать своих детей в детские сады и школы. Подробности — в материале наших коллег из MSK1.RU.

Дети мигрантов не должны отвечать за нарушения родителей!

Цель ужесточения всех миграционных правил (особенно внедрения реестра нелегалов) понятна — создать для нелегалов такие невыносимые условия, чтобы они выехали из страны. Правда, методы реализации этой цели вызывают скепсис, например, у вице-президента Союза адвокатов России Вячеслава Плахотнюка.

— Учет нарушителей закона — это оправданная и адекватная мера. Однако умаление прав детей (отказ в дошкольном и школьном образовании) является недопустимым и противоречит российской Конституции и международным обязательствам России. Общедоступность и бесплатность образования не зависит от законопослушности родителей и их нахождения в каком-либо реестре, — говорит Плахотнюк.

Ужесточение контроля нелогично с точки зрения экономики

Впрочем, создание реестра нелегалов — не единственная мера, направленная на миграционную политику. В России планируется ужесточить наказания за нарушение миграционных норм и усилить контроль на границах. В Госдуму будет внесен законопроект о повышении административной и уголовной ответственности за правонарушения в сфере миграции, включая фиктивную постановку на миграционный учет.

— Экономический эффект от мигрантов был абсолютно очевиден до 2022 года: они получали меньше россиян, работали больше, зарабатывали для предпринимателей очень приличные деньги, — рассуждает в беседе с MSK1.RU финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. — Сейчас всё несколько изменилось, потому что стало сложнее решать вопрос с переводами денежных средств, полетели вверх зарплаты и началось давление на самих мигрантов — отсюда запреты как на региональном, так и на федеральном уровне.

— Думаете, сейчас не время ужесточать контроль над мигрантами?

— В контексте дефицита работников (особенно линейных) выглядит это не совсем логично. Давление на мигрантов выглядит логично с точки зрения снятия социального напряжения и улучшения криминальной обстановки. При этом нужно оговориться — среди мигрантов огромное количество порядочных людей и достойных специалистов, но тот процент (он сильно меньше остальных), который ведет себя некорректно, портит всю картину.

Труд мигрантов заменит новая техника

На рынке труда в России сейчас идеальный шторм: одновременно и исторически низкая безработица (2,5%) и огромная потребность в кадрах быстрорастущей экономики. Была надежда, что работать станут мигранты. Но теперь у правительства есть другой ответ: в Россию больше не будут привлекать массовых и неквалифицированных мигрантов.

Мигрантов хотят приглашать в Россию по целевому набору в рамках нацпроекта «Кадры»: к 2030 году таким образом хотят завезти из-за рубежа не менее 300 тысяч иностранных специалистов. Ясно, что работать они будут не дворниками и штукатурами, а как минимум прорабами.

Такое решение кажется логичным экономисту из Государственного университета управления (ГУУ) Светлане Сазановой.

— Массовый приток трудовых мигрантов больше не выгоден нашей стране. Современная российская экономика, вставшая на путь развития высоких (в том числе информационных) технологий, нуждается в высококвалифицированных кадрах, имеющих высокий уровень технического образования, — говорит Сазанова. — А иммигранты из Средней Азии, как правило, не могут предложить российскому рынку труда высокий уровень такой подготовки.

— Но ведь любой стране, вне зависимости от уровня развития, нужны не только инженеры, но и дворники, курьеры, грузчики.