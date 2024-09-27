Новосибирцы бросились в арбитраж подавать на банкротство — заявлений стало больше

В прошлом году новосибирцы подавали на банкротство на 16% реже Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Жители Новосибирской области за 8 месяцев 2024 года подали 6 891 заявление о банкротстве. Об этом НГС рассказали в пресс-службе Арбитражном суда.

Из всех поступивших заявлений суд признал банкротами 6 663 граждан. Получается, что суд принял положительные решение более чем по 90% заявлений.

По данным суда, за период с января по сентябрь прошлого года было подано 5 821 заявление о банкротстве, то есть на 16% меньше, чем в этом году.

Что касается юридических лиц, то в Арбитражный суд Новосибирской области с начала года было подано 848 заявлений о несостоятельности. Это также значительное увеличение по сравнению с прошлым годом, когда за аналогичный период поступило всего 529 заявлений. Рост составил 38%.