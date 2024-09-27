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Экономика Новосибирцы бросились в арбитраж подавать на банкротство — заявлений стало больше

Новосибирцы бросились в арбитраж подавать на банкротство — заявлений стало больше

Чаще банкротиться стали и юридические лица

1 764
30 комментариев

В прошлом году новосибирцы подавали на банкротство на 16% реже

Жители Новосибирской области за 8 месяцев 2024 года подали 6 891 заявление о банкротстве. Об этом НГС рассказали в пресс-службе Арбитражном суда.

Из всех поступивших заявлений суд признал банкротами 6 663 граждан. Получается, что суд принял положительные решение более чем по 90% заявлений.

По данным суда, за период с января по сентябрь прошлого года было подано 5 821 заявление о банкротстве, то есть на 16% меньше, чем в этом году.

Что касается юридических лиц, то в Арбитражный суд Новосибирской области с начала года было подано 848 заявлений о несостоятельности. Это также значительное увеличение по сравнению с прошлым годом, когда за аналогичный период поступило всего 529 заявлений. Рост составил 38%.

Ранее НГС публиковал статью о том, почему новосибирцы становятся банкротами. Мы выяснили, что на банкротство можно подать двумя способами, а ипотечное жилье возможно сохранить.

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Комментарии
30
Арбитр
54 минуты
Заголовок в "фирменном стиле" НГС
Гость
1 час
Странно... Великий Кормчий (он же "гениальный геостратег") говорит нам с телека о том, что благосостояние россиян растет... А тут - "стало больше банкротов" пишут... Это просто клевета на наш строй и нашу партию !!!
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