Новосибирцы бросились в арбитраж подавать на банкротство — заявлений стало больше

Жители Новосибирской области за 8 месяцев 2024 года подали 6 891 заявление о банкротстве. Об этом НГС рассказали в пресс-службе Арбитражном суда.
Из всех поступивших заявлений суд признал банкротами 6 663 граждан. Получается, что суд принял положительные решение более чем по 90% заявлений.
По данным суда, за период с января по сентябрь прошлого года было подано 5 821 заявление о банкротстве, то есть на 16% меньше, чем в этом году.
Что касается юридических лиц, то в Арбитражный суд Новосибирской области с начала года было подано 848 заявлений о несостоятельности. Это также значительное увеличение по сравнению с прошлым годом, когда за аналогичный период поступило всего 529 заявлений. Рост составил 38%.
Ранее НГС публиковал статью о том, почему новосибирцы становятся банкротами. Мы выяснили, что на банкротство можно подать двумя способами, а ипотечное жилье возможно сохранить.