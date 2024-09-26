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Экономика За «тапанье» хомяка начали раздавать деньги. Люди получили копейки

За «тапанье» хомяка начали раздавать деньги. Люди получили копейки

Токены Hamster Kombat обвалились в цене

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8 комментариев

Hamster Kombat — приложение, которое появилось в марте 2024 года. В нем предлагают зарабатывать виртуальные деньги. Для этого игрокам просто нужно было нажимать на животик мультяшного хомячка («тапать хомяка»)

Сегодня, 26 сентября, те, кто усердно «тапал» хомяка, получили возможность забрать заработанное. Начался листинг монет Hamster Kombat, торги открылись на крупнейших валютных биржах.

После начала торгов курс обвалился на 14,3%. К примеру, на бирже Bybit курс составлял 0,0086 доллара (79 копеек). До начала листинга курс на премаркете был 0,011 доллара — 1 рубль и 2 копейки.

Сразу через несколько минут после начала торгов на сервисе начались технические неполадки. А некоторых вообще не допустили до листинга и обвинили в читерстве. Ну а те, кто пытался заработать честно, получили копейки.

Один из игроков рассказал «Фонтанке», что успел «натапать» 1200 монет.

— Где-то три дня активно этим занимался, потом время свободное появлялось — заходил, — поделился он.

По нынешнему курсу он может получить 10,3 доллара — чуть больше 950 рублей. Еще один игрок заявил, что мог бы заработать на продаже токенов 17 долларов, но его забанили за читерство.

А вы «тапали» хомяка?

Да, активно
Да, время от времени
Нет

Hamster Kombat появился после успеха другой игры — Notcoin, запуск которой произошел в ноябре 2023 вместе с валютой NOT.

Нередко одержимость «Хомяком» заканчивалась плохо для пользователей. Один мужчина заявил, что заложил взрывчатку на детской площадке. Свой поступок он объяснил тем, что «перетапал хомяка». Также глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщала, что подросток из Тюмени настолько увлекся игрой, что у него развилась бессонница и галлюцинации. В итоге, по ее словам, ребенок попал в клинику.

Эксперты просят с осторожностью относиться к подобным играм, не предоставлять свои личные данные, чтобы не украли ваши собственные средства.

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Комментарии
10
Cobalt & Nickel
12 минут
За биткойн миллионы дают , за хомяка гроши. А разница то в чем ? Там майнят непонятно что , тут нажимают непонятно кого . Никто же ничего не производит как продукт , ни в том, ни в другом случае. Но там миллионы, а тут шиш
Коляныч 2.0
17 минут
Лучше тапать морковок. Это я вам как веган со стажем ответственно заявляю.
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