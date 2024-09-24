В России вырастет минимальная зарплата: в правительстве назвали новую сумму

К 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Минимальный размер оплаты труда в 2025 году повысят до 22 440 рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, где обсуждались бюджеты внебюджетных госфондов на 2025 год.

— С начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5%, — сообщил Михаил Мишустин. — [Он] составит 22 440 рублей. Это поможет повысить заработные платы порядка четырех миллионов работников.

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля, традиционно его повышают в начале года. По закону работодатель не имеет права платить сотруднику на полной ставке меньше МРОТ, соответственно, у всех, кто работает официально и получает зарплату «по нижней планке», она должна будет вырасти.