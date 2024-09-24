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Экономика карточки Как получить вычет с покупки квартиры в 2024 году: условия и суммы

Как получить вычет с покупки квартиры в 2024 году: условия и суммы

Собрали в карточках, что нужно знать каждому

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Деньги могут получить сразу оба супруга

Каждому гражданину России положен налоговый вычет за покупку жилья. Получить его можно лишь в случае соблюдения определенных условий. Кто может рассчитывать на выплату и что для этого нужно — расскажем в нашем материале.

  1. Что такое имущественный вычет
  2. На что можно получить вычет
  3. Кто может получить вычет с покупки жилья
  4. Кому вычет не положен
  5. Сколько денег можно получить
  6. Какие требуются документы
  7. Как получить вычет
  8. Когда можно оформить вычет
1

Что такое имущественный вычет

Налоговый имущественный вычет  — это сумма, которую можно вернуть после покупки или строительства жилья из уплаченных налогов по ставке 13%. То есть после приобретения имущества, на которое человек потратил собственные средства, государство вернет ему часть налогов, внесенных в бюджет.

2

На что можно получить вычет

Деньги можно вернуть при покупке квартиры, частного дома, комнаты, доли и участка для строительства. Вычет положен не только с покупки имущества, но и с процентов по ипотечному кредиту, а также отделки и ремонта квартиры в новостройке.

3

Кто может получить вычет с покупки жилья

Претендовать на налоговый вычет могут налоговые резиденты РФ. Это люди, которые живут на территории России не менее 183 дней в течение года и платят налоги по ставке 13%.

4

Кому вычет не положен

Ограничения действуют в нескольких случаях. Деньги нельзя получить:

  • если вы являетесь самозанятым и индивидуальным предпринимателем. Эти категории платят налоги по другой ставке;

  • если для покупки квартиры использовали средства материнского капитала;

  • если вместо жилого помещения купили апартаменты. Этот вид недвижимости относится к нежилому фонду;

  • если купили квартиру у близких родственников. К ним относятся родители, усыновители, братья, сестры, дети, а также супруги;

  • если квартира находится на этапе строительства. Как только всё будет готово, можно подать документы на возврат.

5

Сколько денег можно получить

Вернуть можно 13% от стоимости жилья. Однако существуют ограничения. Максимальная сумма, с которой они рассчитываются, составляет 2 миллиона рублей. Даже если квартира дороже, больше 260 тысяч рублей вернуть не получится.

Если недвижимость стоит меньше 2 миллионов рублей, то вычет будет рассчитываться от суммы покупки. Остаток можно получить после приобретения другого жилья.

При покупке жилья с помощью ипотеки можно вернуть налог с оплаты процентов. В этом случае максимальная сумма вырастет до 3 миллионов рублей. С нее можно получить вычет в 13%, то есть 390 тысяч рублей. Кстати, деньги могут получить оба супруга, если недвижимость приобреталась в браке.

6

Какие требуются документы

Для оформления имущественного вычета необходимы:

  • декларация о налогах на доходы физлиц по форме 3-НДФЛ (бланк можно взять в налоговой или на ее сайте);

  • справка от доходах по форме 2-НДФЛ (можно получить у работодателя);

  • договор купли-продажи жилья;

  • свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН;

  • акт приема-передачи квартиры;

  • банковские выписки или расписка от продавца о получении денег;

  • паспорт;

  • свидетельство о заключении брака.

При получении вычета по ипотечным процентам нужны:

  • договор с банком;

  • график платежей.

7

Как получить вычет

Собранные документы можно подать в налоговой лично или через сайт.

Также это можно сделать у работодателя. Тогда вы будете получать зарплату без вычета налогов, пока не исчерпается лимит. Для этого нужно на сайте ФНС подать заявление о подтверждении права на вычет, а затем передать его в бухгалтерию. С первым платежом вы получите уплаченные налоги с начала года, а затем будут просто прибавлять по 13%.

Вычет можно получить в упрощенном порядке. Нужно заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, и оно будет сформировано автоматически. ФНС сама соберет всю необходимую информацию. Проверка займет 30 дней с момента оформления заявления, а деньги на счет будут перечислять в течение 15 дней после ее окончания.

8

Когда можно оформить вычет

Оформлять вычет можно в любое время после покупки квартиры. Не имеет значения, сколько лет прошло с момента сделки. Право на возврат уплаченных процентов не исчезнет. Однако их можно получить только за последние три года, то есть в 2024 году можно вернуть часть от налогов за 2021, 2022 и 2023 год. Возврат возможен, даже если вы уже продали квартиру. Так можно снизить расходы на налог с продажи. На какие вычеты можно еще рассчитывать россиянам, рассказали в материале.

ПО ТЕМЕ
Налоговый вычет Имущественный вычет Выплаты и пособия Квартира Покупка Налоги
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