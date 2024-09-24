Как получить вычет с покупки квартиры в 2024 году: условия и суммы

Оформлять вычет можно в любое время после покупки квартиры. Не имеет значения, сколько лет прошло с момента сделки. Право на возврат уплаченных процентов не исчезнет. Однако их можно получить только за последние три года, то есть в 2024 году можно вернуть часть от налогов за 2021, 2022 и 2023 год. Возврат возможен, даже если вы уже продали квартиру. Так можно снизить расходы на налог с продажи. На какие вычеты можно еще рассчитывать россиянам, рассказали в материале.