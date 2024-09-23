«Я — идеальный клиент для банкротства»: почему сибиряки становятся банкротами — и могут ли они сохранить ипотечное жилье

Многие считают, что оформить банкротство очень легко и быстро. Это не совсем так Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Проблемы с финансами могут коснуться каждого. Когда долги растут, а вариантов рассчитаться с ними практически не остается, многие выбирают единственный доступный путь — банкротство. Две сибирячки, которые прошли через эту процедуру и смогли начать новую финансовую жизнь, рассказали НГС, как им далось это решение и через что пришлось пройти. А арбитражный управляющий объяснил, как эта процедура работает на практике и какие ограничения накладываются на человека после признания его несостоятельным.

Банкротство физических лиц означает, что арбитражный суд признаёт гражданина неспособным выполнять свои финансовые обязательства и расплачиваться с кредиторами. Но пройти банкротство можно и во внесудебном порядке — через МФЦ.

Процедуру банкротства может инициировать любой гражданин, сумма долга которого перед официальными организациями и физическими лицами превышает 500 тысяч рублей, при этом срок просрочки должен составлять не менее трёх месяцев. Человек имеет право подать заявление о банкротстве и до наступления этих условий, если предполагает возможность банкротства. То есть даже с задолженностью в 25 тысяч рублей можно начать этот процесс.

«Вероятность одобрения кредитов равна нулю»

Жительнице Новосибирска Анастасии решение о собственном банкротстве далось нелегко. Но проблему нужно было как-то решать — ей уже угрожали коллекторы, а все ее банковские карты были заблокированы. Общая сумма долга составляла 1,3 миллиона рублей, при этом имущества у женщины практически не было — на нее была оформлена только машина.

Как отмечает сама сибирячка, она провела три года, исправно выплачивая кредиты, и даже брала новые для лечения и ремонта. Всё изменилось, когда она серьезно заболела. Анастасия долго не могла получить точный диагноз, а во время болезни не имела официальной работы и столкнулась с серьезными финансовыми трудностями — от оплаты лечения до обязательных платежей за квартиру. В результате она начала откладывать свои платежи, а вскоре и вовсе перестала платить.

В юридической организации, куда обратилась Анастасия, ей рассказали о двух вариантах процедуры банкротства: реструктуризации или реализации. Поскольку дохода на тот момент у нее не было, ей подходил только вариант реализации, где исследуют любые сделки, совершенные за последние три года. На консультации ей озвучили стоимость процедуры в 170 тысяч рублей, из которых 41 тысяча шла на судебные расходы, а остальное — на услуги компании. У Анастасии таких денег не было, и она взяла время «на подумать». Лишь спустя полгода ей удалось внести первый взнос для подачи заявления в арбитражный суд.

В течение примерно двух недель после этого компания собрала все необходимые документы и подала заявление в суд. Анастасия не присутствовала на первых заседаниях, все делали за нее. После первого суда ей заблокировали счета, и с этого момента никто из банков ее больше не беспокоил.

Вся процедура заняла шесть месяцев и шесть дней. Машину забрали и продали на торгах, а вырученные деньги распределили между кредиторами. На завершающем заседании её освободили от долговых обязательств, ещё через десять дней счета были разблокированы.

Подать на банкротство можно либо самостоятельно, либо обратившись в специализированные организации Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Но теперь у Анастасии есть новые ограничения. Например, она не может открывать ИП в течение года, а стать учредителем ООО сможет только через три года.

— Кредиты можно пробовать брать хоть сразу, но вероятность одобрения равна нулю в ближайшее время. И обязательно в течение 5 лет нужно говорить банкам, что вы прошли процедуру банкротства. Ну и повторно пройти эту процедуру можно не ранее, чем через 5 лет, — объяснила сибирячка.

Несмотря на сложности, Анастасия никому не сообщала о своем финансовом положении и тяжело рассказывала о том, что проходит эту процедуру.

— Я ни дня не пожалела о том, что прошла процедуру, и стараюсь теперь рассчитывать только на свои силы, — заключила женщина.

«Я — идеальный клиент для банкротства»

Для Дарьи опыт банкротства оказался успешным. Сначала она обратилась к юристам и заключила с ними договор, его стоимость составила около 120 тысяч рублей. При этом оплату можно было производить частями, но для назначения финансового управляющего и подачи первого иска необходимо было внести первоначальный взнос — порядка 50 тысяч рублей. Сегодня цены на эти услуги выросли, и, по ее мнению, потребуется дополнительно около 25–30 тысяч рублей.

— Я клиент для банкротства идеальный: в браке не состою и имущества никакого не числилось на мне, — с юмором отметила Дарья.

Вся процедура, по словам Дарьи, длилась 9 месяцев. Сибирячка подписала договор в марте, в ноябре получила судебное решение. В целом, процесс прошел без особых трудностей: после первого заседания коллекторы сразу прекратили свои попытки взыскивать долг, который составлял около двух миллионов рублей.

Единственным разом, когда Дарье пришлось лично поучаствовать в процессе, была поездка в ГАИ за справкой об отсутствии транспортного средства. Девушка отметила, что, хотя сначала всё началось гладко, со временем возникли определенные сложности.

— Некоторые сверхразумы в лице коллекторов продолжают отсуживаться со мной, а приставы продолжают выставлять долги. Так вот и бегаю по разным приставам со своим определением. Хотя, казалось бы, что может быть проще: связать свою базу с базой арбитражного суда, чтобы не тратить бумагу на иски и ненужные телодвижения, — недоумевает Дарья.

В таких делах финансы должны находиться под контролем финансового управляющего, который обязан уведомить всех кредиторов и приставов о том, что человек признан банкротом, отметила она. Тем не менее работа приставов оставляет желать лучшего, считает Дарья.

— Видимо, им так проще: возбуждать и прекращать исполнительное производство, — шутит девушка.

Несмотря на трудности, Дарья настроена оптимистично и надеется, что скоро сможет со всем справиться.

При этом она предупредила, что ситуация становится значительно сложнее, если должник состоит в браке и имеет совместно нажитое имущество. Но и это, по ее мнению, возможно решить.

Всех посчитать

Оформление документов — ключевой этап в процедуре банкротства. Важно правильно заполнить все формы и предоставить необходимые доказательства финансового положения Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Как объяснил НГС арбитражный управляющий Александр Тагильцев, признать гражданина банкротом можно двумя способами: во внесудебном и в судебном порядке, то есть либо через МФЦ, либо через арбитражный суд.

Подать заявление о банкротстве в МФЦ можно в случае, когда сумма долга не превышает миллиона рублей, а также если у потенциального банкрота нет имущества, которое можно реализовать. Во всех остальных случаях процедура банкротства может быть проведена в судебном порядке. Но это общие критерии — в каждом конкретном случае лучше проконсультироваться с арбитражным управляющим.

При этом внесудебная процедура — бесплатная, а вот банкротство в суде обойдется примерно в 45 тысяч рублей. В эту сумму входит вознаграждение арбитражного управляющего и прочие расходы на процедуру.

Госпошлина при подаче заявления о признании себя банкротом раньше для физических лиц составляла 300 рублей, но с начала сентября, по словам Александра Тагильцева, пошлину отменили. Но если заявление о признании гражданина банкротом подает кредитор — физическое лицо, то она составит 10 тысяч рублей, а если кредитор — юридическое лицо, ему придётся заплатить 100 тысяч рублей.

У процедуры банкротства есть свои тонкости. Для того чтобы процесс прошёл как можно быстрее и проще, важно учитывать всё до мелочей.

— Если гражданин подает на свое банкротство через суд, ему необходимо будет предоставить опись имущества и опись кредиторов, которым он задолжал. Бывает, что люди забывают указать какого-то одного кредитора, про которого давно уже забыли, он не попадает под процедуру и долг остаётся в силе, — объясняет Александр Тагильцев.

Забывчивость в указании какого-то имущества, например, автомобиля, который давно в угоне или сгнил на заднем дворе, тоже может привести к ненужному затягиванию процедуры банкротства.

Какой вариант банкротства выбрать

У процедуры банкротства есть два вида: реструктуризация долгов и реализация имущества Источник: Илья Бархатов / 74.RU











По словам Александра Тагильцева, процедура банкротства делится на два вида: реструктуризация долгов и реализация имущества.

Цель реструктуризации — не списание долгов, а их возврат. На этом этапе действия арбитражного управляющего будут направлены на то, чтобы проверить доходы и восстановить платежеспособность человека, чтобы удовлетворить требования кредиторов. На этот период начисление неустоек, штрафов и пеней прекращается. При реструктуризации долгов должник распоряжается денежными средствами в размере до 50 тысяч рублей в месяц без согласия арбитражного управляющего. Все деньги, которые выходят за рамки этой суммы, остаются на счету должника или идут в счет погашения утвержденного плана реструктуризации догов.

К реализации имущества прибегают сравнительно чаще, так как она направлена именно на полное списание долгов. В этом случае, как объясняет Александр Тагильцев, денежные средства в размере прожиточного минимума и иные не подлежащие включению в конкурсную массу выдаются заявителю арбитражным управляющим.

Что будет с ипотекой при банкротстве

Александр Тагильцев отмечает, что ипотечную квартиру можно сохранить даже в случае реализации имущества, но только в том случае, если долг банкрота продолжит выплачивать кто-то третий или он будет погашен за счет будущих доходов после завершения процедуры банкротства. Это подтверждает и определение Верховного суда: заключение мирового соглашения с банком дает должнику возможность сохранить единственное жилье, которое было заложено по ипотечному договору.

— Ипотечную квартиру можно сохранить, но только в том случае, если ипотека продолжит выплачиваться. В таком случае она просто выводится из процедуры банкротства, — объяснил арбитражный управляющий.

Если должник не исполняет свои платежные обязательства и начинает процедуру банкротства, банк вправе подать заявление о включении своего требования, обеспеченного залогом жилого помещения, в реестр кредиторов. Чтобы избежать изъятия жилья, должнику необходимо обратиться в суд с просьбой о заключении мирового соглашения с банком. В этом соглашении должно быть четко прописано обязательство вносить ипотечные платежи, что может взять на себя сам должник или третье лицо.

После завершения процедуры банкротства задолженность перед банком не будет аннулирована, но человек сможет сохранить ипотечное жилье.