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Экономика Семьям с детьми начали выплачивать по 10 тысяч рублей: как получить деньги — объясняет Минтруд

Семьям с детьми начали выплачивать по 10 тысяч рублей: как получить деньги — объясняет Минтруд

Нужно дождаться одобрения заявки

264
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Заявление на выплату можно подать онлайн

Российским семьям с детьми начали выплачивать 10 тысяч рублей. Речь идет о деньгах, которые не израсходовали от материнского капитала.

— Со среды родителям начали выплачивать неиспользованный остаток. На текущий день выплаты назначены уже 13,8 тысяч семей, — заявил глава Минтруда России Антон Котяков. Россияне отправили уже 70 тысяч заявлений на получение денег, пишут в telegram-канале министерства.

Материнский капитал могут получить семьи по случаю рождения или усыновления ребенка с 2007 по 2026 год. Выплата и остаток по ней положена семьям только на детей, которые имеют российское гражданство с рождения. Родители тоже должны быть гражданами РФ на момент появления ребенка. В 2024 году размер маткапитала составляет 630 тысяч на первого ребенка и 202 тысячи на второго (или 833 тысячи на второго ребенка, если за первенца деньги не получали).

Чтобы получить остаток маткапитала нужно подать заявление:

  • на Госуслугах;

  • в клиентской службе СФР;

  • в МФЦ.

На рассмотрение потребуется до 10 рабочих дней. Средства поступят на банковский счет одного из родителей в течение пяти дней после одобрения выплаты.

Президент России Владимир Путин принял решение о том, чтобы люди могли получить остатки маткапитала во время встречи с победителями конкурса «Это у нас семейное!» 8 июля. К такому решению его подтолкнула одна из победительниц, у которой на счету уже много лет хранится незначительная сумма. Но по закону ее не получится получить или потратить на что-то. Президент согласился, что необходимо дать возможность семьям получить живыми деньгами эти остатки.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что под остатками понимается сумма в 10 тысяч рублей или меньше. Если размер денег на счету маткапитала подходит под это условие, семья сможет получить деньги. Они будут приходить автоматически, никакие справки и документы не понадобятся.

Чтобы понять, придут ли деньги вам, нужно проверить остаток материнского капитала. Это можно сделать с помощью «Госуслуг» в разделе «Справки и выписки» или в отделении Соцфонда.

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Комментарии
1
Гость
1 минута
Дайте мне тоже денег, пожалуйста. А то я материнского капитала не получал, льгот тоже
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