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Как изменились цены на бензин в Новосибирске за неделю

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НГС проверил, как изменились цены на бензин в Новосибирске за неделю. Где дешевле?

Редакция отслеживает стоимость топлива на 4 заправках города

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4 комментария

За неделю цены на топливо практически не изменились

Цены на бензин — тема, которая волнует каждого водителя. На прошлой неделе НГС сравнивал стоимость топлива на различных заправках — сегодня, 17 сентября, мы вновь посетили те же АЗС, чтобы узнать, как изменились ценники за 7 дней.

По последним данным Росстата, на 9 сентября средняя стоимость АИ-92 в Новосибирской области составляла 51,98 рубля за литр, АИ-95 — 55,98 рубля, АИ-98 и выше — 76,41 рубля, дизельное топливо — 69,66 рубля.

Смотрим, как изменились цены на АЗС за неделю

На заправке «Прайм» на Выборной, 89/3, цены остались без изменений:

— АИ-92 – 51,9 рубля

— АИ-95 – 57,4 рубля

— АИ-98 – 76,5 рубля

— Дизель – 69,5 рубля

10 сентября

17 сентября

Аналогичная стабильность наблюдалась и на заправке «Опти» на Выборной, 156:

— АИ-92 – 52,1 рубля

— АИ-95 – 56,5 рубля

— Дизель – 69,3 рубля

10 сентября

17 сентября

В то же время, на заправке «Транзит» на Большевистской, 215/1, наблюдается рост цен на все виды топлива, кроме АИ—92:

— АИ-92 – 51,7 рубля

— АИ-95 — 56,2 рубля (вырос до 55,7 рубля)

— Дизель (класс 5) — 66 рубля (вырос до 65,5 рублей)

— Дизель (Евро) — 67 рубля (вырос до 66,5 рублей)

10 сентября

17 сентября

На заправке «Газпромнефть» на Большевистской, 131, корп. 1, изменения были менее значительными:

— АИ-92 – 51,95 рубля

— АИ-95 – 55,65 рубля

— АИ-95 G-Drive – 57,15 рубля

— АИ-100 – 77,65 рубля

— Дизель — 70,1 рублей (было 70 рубля)

— Дизель G-Drive — 71,6 рубля (было 71,5 рубля)

10 сентября

17 сентября

Таким образом, наиболее ощутимый прирост цен зафиксирован на автозаправочной станции «Транзит», в то время как заправки «Прайм» и «Опти» продемонстрировали полное отсутствие изменений. Заправка «Газпромнефть» также показала незначительное увеличение цен только на два вида дизельного топлива.

НГС продолжит следить за динамикой изменения цен на бензин и дизель в Новосибирске.

Ранее НГС писал, что горожане высказались о ценах на бензин в Новосибирске.

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Новосибирск Бензин Дизель АЗС Заправки Цены
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Комментарии
4
Гость
17 сентября 2024, 15:43
Догнать и перегнать ! Даешь 100 руб за литр !
Гость
17 сентября 2024, 15:43
все идет по плану ! в одной статье тут же рядом добавили пенсии, в другой статье забрали через повышение бензина, а еще есть один нюанс о котором мало кто говорит и помнит - в сентябре налоговые начали рассылать уведомления о начислении и уплате налога на ...вклады граждан в банка , на прибыль с них полученную.
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