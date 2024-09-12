Два триллиона — это много или мало? Разбираемся, что значит для всех нас дефицит федерального бюджета

Денег стало не хватать? Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Федеральный бюджет России в этом году будет исполнен с дефицитом в 2,1 трлн рублей. Это вдвое больше, чем весь годовой бюджет Московской области. Причем прогноз министра финансов Антона Силуанова ухудшился: дефицит вырос почти на полтриллиона. Это 1,1% ВВП, то есть всей национальной экономики России. MSK1.RU разбирается с экспертами, что это значит для всех нас.

Денег нужно больше

Дефицит бюджета — это разница между доходами и расходами. А ухудшился прогноз, потому что доходы сократятся, а расходы, наоборот, вырастут. Больше всего сократились прогнозы нефтегазовых доходов с учетом изменений на мировом рынке. Зато в бюджет были включены дополнительные расходы на социальные программы, поддержку экономики и оборону.

— Перед государством стоят глобальные задачи по обеспечению экономического роста, импортонезависимости, развитию инфраструктуры. Это, например, запуск строительства ВСМ «Москва — Санкт-Петербург», Ленского моста в Якутии, развитие Арктики. Поставлены задачи в десятки раз увеличить выпуск высокотехнологичной продукции. И для всего этого требуется увеличение бюджета, — объясняет MSK1.RU доктор экономических наук, профессор РЭУ Юрий Ляндау.

При этом Силуанов излучает уверенность: он заявил, что дефицит бюджета остается под контролем и не представляет угрозы для финансовой стабильности страны. Силуанов подчеркнул, что экономика России развивалась быстрее, чем предполагали прогнозы, и это позволит выполнить бюджетные обязательства.

— Сразу стоит отметить, что бюджет изначально верстался с дефицитом, причем с большим, чем ожидается сейчас. Поэтому текущие прогнозы очень даже позитивные. Для сравнения: в 2023 году дефицит бюджета составил 1,9%, — объясняет оптимизм Силуанова финансовый советник, основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

— Можно ли сказать, что дефицит бюджета — это однозначно плохо? И как это вообще отразится на гражданах?

— Конечно, ничего хорошего дефицит бюджета в себе не несет. Для государства это означает, что нужно либо уменьшать расходы, либо увеличивать доходы. Поскольку Россия в большинстве своем социальное государство, на сокращение социальных программ правительство пойдет в самую последнюю очередь. А вот увеличением доходов Минфин и другие структуры занимаются уже сейчас.

Помимо развития нефтегазовой отрасли и обхода санкций, государству приходится также поднимать налоги. Уже в этом году было анонсировано серьезное повышение НДФЛ с 2025 года, а также налогов на бизнес. Кроме того, возможно дальнейшее повышение акцизов и различных сборов вроде повышения утилизационного сбора с 1 октября 2024 года.

— Интересно, а как выглядит Россия по бюджетным показателям на фоне других стран?

— А вы знаете, сейчас экономическая обстановка в мире такова, что ни в одной крупной стране нет ситуации, когда государственный бюджет профицитный. Например, в США, по данным МВФ, ожидается дефицит бюджета на уровне 6,5%, в Китае — около 7,4%, а в Великобритании — на уровне 4,6% от ВВП.

Так что показатели России выгодно отличаются от развитых экономик, поэтому, даже если произойдет что-то очень страшное и дефицит придется удвоить, для экономики это не станет чем-то критичным.

Поднимут налоги?

Инвестиционный советник, преподаватель экономического факультета МГУ Юлия Кузнецова объясняет, что недостающие денежные средства в бюджет Минфин списывает из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В данный момент его объем составил почти 12,2 трлн рублей, или 6,4% ВВП.

— Правительство не получает в бюджет средства, необходимые для профицитного бюджета (когда доходы выше расходов), и вынуждено тратить деньги из Фонда национального благосостояния. В августе фонд сократился на 111,7 млрд рублей, — обращает внимание Кузнецова. — Но в данный момент речь не идет о том, что правительство будет «резать» важные программы.

— А что должны сделать власти, чтобы бюджет снова стал профицитным?