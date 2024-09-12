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Экономика Кризис-2024 эксперт Два триллиона — это много или мало? Разбираемся, что значит для всех нас дефицит федерального бюджета

Два триллиона — это много или мало? Разбираемся, что значит для всех нас дефицит федерального бюджета

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7 комментариев

Денег стало не хватать?

Федеральный бюджет России в этом году будет исполнен с дефицитом в 2,1 трлн рублей. Это вдвое больше, чем весь годовой бюджет Московской области. Причем прогноз министра финансов Антона Силуанова ухудшился: дефицит вырос почти на полтриллиона. Это 1,1% ВВП, то есть всей национальной экономики России. MSK1.RU разбирается с экспертами, что это значит для всех нас.

Денег нужно больше

Дефицит бюджета — это разница между доходами и расходами. А ухудшился прогноз, потому что доходы сократятся, а расходы, наоборот, вырастут. Больше всего сократились прогнозы нефтегазовых доходов с учетом изменений на мировом рынке. Зато в бюджет были включены дополнительные расходы на социальные программы, поддержку экономики и оборону.

— Перед государством стоят глобальные задачи по обеспечению экономического роста, импортонезависимости, развитию инфраструктуры. Это, например, запуск строительства ВСМ «Москва — Санкт-Петербург», Ленского моста в Якутии, развитие Арктики. Поставлены задачи в десятки раз увеличить выпуск высокотехнологичной продукции. И для всего этого требуется увеличение бюджета, — объясняет MSK1.RU доктор экономических наук, профессор РЭУ Юрий Ляндау.

При этом Силуанов излучает уверенность: он заявил, что дефицит бюджета остается под контролем и не представляет угрозы для финансовой стабильности страны. Силуанов подчеркнул, что экономика России развивалась быстрее, чем предполагали прогнозы, и это позволит выполнить бюджетные обязательства.

— Сразу стоит отметить, что бюджет изначально верстался с дефицитом, причем с большим, чем ожидается сейчас. Поэтому текущие прогнозы очень даже позитивные. Для сравнения: в 2023 году дефицит бюджета составил 1,9%, — объясняет оптимизм Силуанова финансовый советник, основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

 Можно ли сказать, что дефицит бюджета — это однозначно плохо? И как это вообще отразится на гражданах?

— Конечно, ничего хорошего дефицит бюджета в себе не несет. Для государства это означает, что нужно либо уменьшать расходы, либо увеличивать доходы. Поскольку Россия в большинстве своем социальное государство, на сокращение социальных программ правительство пойдет в самую последнюю очередь. А вот увеличением доходов Минфин и другие структуры занимаются уже сейчас.

Помимо развития нефтегазовой отрасли и обхода санкций, государству приходится также поднимать налоги. Уже в этом году было анонсировано серьезное повышение НДФЛ с 2025 года, а также налогов на бизнес. Кроме того, возможно дальнейшее повышение акцизов и различных сборов вроде повышения утилизационного сбора с 1 октября 2024 года.

 Интересно, а как выглядит Россия по бюджетным показателям на фоне других стран?

— А вы знаете, сейчас экономическая обстановка в мире такова, что ни в одной крупной стране нет ситуации, когда государственный бюджет профицитный. Например, в США, по данным МВФ, ожидается дефицит бюджета на уровне 6,5%, в Китае — около 7,4%, а в Великобритании — на уровне 4,6% от ВВП.

Так что показатели России выгодно отличаются от развитых экономик, поэтому, даже если произойдет что-то очень страшное и дефицит придется удвоить, для экономики это не станет чем-то критичным.

Поднимут налоги?

Инвестиционный советник, преподаватель экономического факультета МГУ Юлия Кузнецова объясняет, что недостающие денежные средства в бюджет Минфин списывает из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В данный момент его объем составил почти 12,2 трлн рублей, или 6,4% ВВП.

— Правительство не получает в бюджет средства, необходимые для профицитного бюджета (когда доходы выше расходов), и вынуждено тратить деньги из Фонда национального благосостояния. В августе фонд сократился на 111,7 млрд рублей, — обращает внимание Кузнецова. — Но в данный момент речь не идет о том, что правительство будет «резать» важные программы.

 А что должны сделать власти, чтобы бюджет снова стал профицитным?

— Больше продавать нефти и газа и пополнять бюджет сверх нормативной цены. А также повышать налоги, что правительство и делает, — и готово ввести новые налоги с 2025 года. Также важно отметить, что пока хватит денег в ФНБ, но по сути фонд должен пополняться.

ПО ТЕМЕ
Дефицит бюджета Нехватка денег Кризис Затраты Социальные выплаты Оборонная промышленность
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Комментарии
8
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
12 сентября 2024, 09:11
все просто...народ доят недостаточно активно...власть тратит гораздо больше денег, чем успевают зарабатывать остатки россиянов... гастрабайтеры налоги почти не платят, но деньги на них тоже тратятся не хилые...на СВО тратятся вообще космические денежки, а толк отрицательный...о чем все это говорит?? конечно же о гениальности управляющего класса и дальновидности нашей горячо любимой власти...
Гость
12 сентября 2024, 09:19
Генералы из МО гораздо больше в карманы положили. Так, что, 2 триллиона-это небольшая сумма.
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