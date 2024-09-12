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Экономика подробности «Рынок начинает лихорадить»: банки обещают уже до 21 % по вкладам — что это означает и кому выгодно

«Рынок начинает лихорадить»: банки обещают уже до 21 % по вкладам — что это означает и кому выгодно

Экономисты говорят, что таким образом банки борются за клиентов, — они опасаются роста ключевой ставки

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28 комментариев

Многие россияне кладут деньги на вклады с высокими процентами, надеясь спасти сбережения от инфляции

В ожидании очередного заседания Банка России коммерчески банки стали повышать ставки по вкладам. Таким образом они стараются привлечь больше денежных средств, ожидая повышения ключевой ставки и, соответственно, удорожания кредитов. Действительно ли вклады в банках становятся выгоднее и что это означает для финансового рынка в целом, узнал корреспондент НГС.

Ставки по вкладам достигли 21%

В преддверии заседания Центрального банка по ключевой ставке несколько банков из числа крупнейших продолжают повышать доходность по вкладам со сроком от одного года. Об этом свидетельствуют данные с финансовых маркетплейсов «Банки.ру» и «Сравни», с которыми ознакомился корреспондент НГС.

Так, Газпромбанк с 7 сентября увеличил процентную ставку по вкладу «Копить» до 19% годовых на срок один год. В ВТБ с 6 сентября выросла ставка до 19% годовых по вкладу «ВТБ-Вклад» на один год и до 20% годовых — при открытии вклада на два года с учетом различных надбавок.

В части банков ставки по вкладам выросли сразу до 21%. Такие условия предлагают, в частности, Московский кредитный банк (вклады «МКБ. Преимущество+» и «МКБ. Перспектива»), Совкомбанк (вклад «Осенний максимум с Халвой») и Альфа-Банк («Максимальный», «Альфа-Вклад» и «Пенсионный» сроком на три года).

По информации «РБК Инвестиции», с 11 сентября ставки по вкладам повысил и Сбербанк: для вкладов «Лучший %» и «СберВклад» они теперь составляют 20% и 19% соответственно.

«Обложка и маркетинговый ход»

Специалисты советуют более детально ознакомиться с условиями вкладов и не принимать поспешных решений

Доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари уверен, что банкиры умеют считать свою экономику, и «дарить лишнюю копейку за проценты никто не будет».

— Банки начали повышать ставки, но это некоторое впечатление. Мы видим усиление конкуренции за хороших клиентов, особенно в сегменте крупных госбанков, у которых есть деньги на рекламу. Если повнимательнее посмотреть условия, то там все не так, как кажется, — объяснил НГС экономист. — Во-первых, высокие ставки по вкладам и накопительным счетам только на первые два–три, максимум шесть месяцев. Во-вторых, ставка получается, если вы выполняете ряд условий: переводите суммы из других банков, вновь открываете счет, тратите суммы с карт только у партнеров банка или подписываетесь на какой-нибудь «прайм-тариф».

Как правило, на самые выгодные вклады нельзя положить суммы менее 100 тысяч рублей

Эдуард Коложвари считает, что повышение ставок по вкладам — это всего лишь обложка и элементарный маркетинг. В чистом виде, по его мнению, дорогие ресурсы банкам не нужны.

— Сегодня очень выгодно делать вклады. Сейчас, пожалуй, это самый выгодный инструмент в стране. Именно поэтому и начались проблемы на фондовом рынке — никто туда не инвестирует. Но так будет недолго, — заключил экономист.

«Так происходит везде»

Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН и доцент НГУ Ольга Валиева объяснила НГС, что на ставки по вкладам в первую очередь влияет ключевая ставка — она определяет стоимость кредитов для коммерческих банков. Когда она растет, заемные средства для банков становятся менее доступными — как и для бизнеса, и для людей.

— В преддверии решения Центробанка об изменении ключевой ставки начинает лихорадить весь финансовый рынок, это не только российская специфика, так происходит везде, — утверждает специалист.

Ольга Валиева также отметила, что спрос на кредиты есть, а предложение ограничено — растет дефицит финансовых ресурсов. В связи с этим банки вынуждены обращаться к населению и бизнесу, делать условия по сохранению денег более привлекательными и повышать ставки по вкладам.

Ранее НГС писал о том, как потенциальное повышение ключевой ставки ЦБ повлияет на рынок недвижимости, иностранные валюты и экономику в целом.

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Экономика Ключевая ставка ЦБ Банки Вклады в банках
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Комментарии
29
Гость
12 сентября 2024, 08:01
а мееелким шрифтом указано "без права съема в течении года." "указанный процент на первый мес, далее 0,0002%" в лучших традициях банков.
Гость
12 сентября 2024, 08:03
Маленький нюанс... ставки то банки дают, а чем будут покрывать эти вклады? Чем будут этот доход зарабатывать? Бизнес то не сильно разбежится, хватать кредиты примерно под 30% и выше. Да еще и многих новыми налогами с нового года придавит. А во вторых - внимательно все-таки читайте условия. Такие ставки как правило на первые два месяца, с определенными ограничениями на ввод средств, при определенных суммах и определенных условиях... И да - ставку поднимать придется. Но думаю до 19%. Если не поднимет сейчас, в октябре будет и все 20, а то и 24 к новому году.
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