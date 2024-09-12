«Рынок начинает лихорадить»: банки обещают уже до 21 % по вкладам — что это означает и кому выгодно

Многие россияне кладут деньги на вклады с высокими процентами, надеясь спасти сбережения от инфляции Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В ожидании очередного заседания Банка России коммерчески банки стали повышать ставки по вкладам. Таким образом они стараются привлечь больше денежных средств, ожидая повышения ключевой ставки и, соответственно, удорожания кредитов. Действительно ли вклады в банках становятся выгоднее и что это означает для финансового рынка в целом, узнал корреспондент НГС.

Ставки по вкладам достигли 21%

В преддверии заседания Центрального банка по ключевой ставке несколько банков из числа крупнейших продолжают повышать доходность по вкладам со сроком от одного года. Об этом свидетельствуют данные с финансовых маркетплейсов «Банки.ру» и «Сравни», с которыми ознакомился корреспондент НГС.

Так, Газпромбанк с 7 сентября увеличил процентную ставку по вкладу «Копить» до 19% годовых на срок один год. В ВТБ с 6 сентября выросла ставка до 19% годовых по вкладу «ВТБ-Вклад» на один год и до 20% годовых — при открытии вклада на два года с учетом различных надбавок.

В части банков ставки по вкладам выросли сразу до 21%. Такие условия предлагают, в частности, Московский кредитный банк (вклады «МКБ. Преимущество+» и «МКБ. Перспектива»), Совкомбанк (вклад «Осенний максимум с Халвой») и Альфа-Банк («Максимальный», «Альфа-Вклад» и «Пенсионный» сроком на три года).

По информации «РБК Инвестиции», с 11 сентября ставки по вкладам повысил и Сбербанк: для вкладов «Лучший %» и «СберВклад» они теперь составляют 20% и 19% соответственно.

«Обложка и маркетинговый ход»

Специалисты советуют более детально ознакомиться с условиями вкладов и не принимать поспешных решений Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари уверен, что банкиры умеют считать свою экономику, и «дарить лишнюю копейку за проценты никто не будет».

— Банки начали повышать ставки, но это некоторое впечатление. Мы видим усиление конкуренции за хороших клиентов, особенно в сегменте крупных госбанков, у которых есть деньги на рекламу. Если повнимательнее посмотреть условия, то там все не так, как кажется, — объяснил НГС экономист. — Во-первых, высокие ставки по вкладам и накопительным счетам только на первые два–три, максимум шесть месяцев. Во-вторых, ставка получается, если вы выполняете ряд условий: переводите суммы из других банков, вновь открываете счет, тратите суммы с карт только у партнеров банка или подписываетесь на какой-нибудь «прайм-тариф».

Как правило, на самые выгодные вклады нельзя положить суммы менее 100 тысяч рублей Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Эдуард Коложвари считает, что повышение ставок по вкладам — это всего лишь обложка и элементарный маркетинг. В чистом виде, по его мнению, дорогие ресурсы банкам не нужны.

— Сегодня очень выгодно делать вклады. Сейчас, пожалуй, это самый выгодный инструмент в стране. Именно поэтому и начались проблемы на фондовом рынке — никто туда не инвестирует. Но так будет недолго, — заключил экономист.

«Так происходит везде»

Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН и доцент НГУ Ольга Валиева объяснила НГС, что на ставки по вкладам в первую очередь влияет ключевая ставка — она определяет стоимость кредитов для коммерческих банков. Когда она растет, заемные средства для банков становятся менее доступными — как и для бизнеса, и для людей.

— В преддверии решения Центробанка об изменении ключевой ставки начинает лихорадить весь финансовый рынок, это не только российская специфика, так происходит везде, — утверждает специалист.

Ольга Валиева также отметила, что спрос на кредиты есть, а предложение ограничено — растет дефицит финансовых ресурсов. В связи с этим банки вынуждены обращаться к населению и бизнесу, делать условия по сохранению денег более привлекательными и повышать ставки по вкладам.