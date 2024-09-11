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Экономика Семьям с детьми выплатят по 10 тысяч рублей: кто их получит и что для этого нужно сделать?

Семьям с детьми выплатят по 10 тысяч рублей: кто их получит и что для этого нужно сделать?

Потратить деньги можно на что угодно

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Деньги поступят на счет автоматически

Российские семьи начнут получать по 10 тысяч рублей уже в сентябре. Речь идет об остатках средств из материнского капитала, которые обещал выдать гражданам президент России Владимир Путин.

— В сентябре мы запустим эту программу. Предоставим возможность нашим гражданам забрать сумму остатков в случае, если она не превышает 10 тысяч рублей. Буквально на днях начнется выдача, — сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью «Интерфаксу». По его словам, для этого уже все готово, и в ближайшее время необходимые документы подпишет председатель правительства Михаил Мишустин.

Материнский капитал — это мера государственной поддержки, направленная на повышение рождаемости. Его получают в виде единовременной выплаты по случаю рождения или усыновления ребенка. Он положен семьям, в которых с 2007 до 2026 года родился ребенок. С 2024 года выплату назначают только на детей, которые имеют российское гражданство с рождения. Родители тоже должны быть гражданами РФ на момент появления ребенка.

Путин принял решение о новой выплате во время встречи с победителями конкурса «Это у нас семейное!» 8 июля. Тогда одна из победительниц рассказала, что уже много лет у нее на счету хранится незначительная сумма, которую невозможно потратить, в том числе и на детей. Президент пообещал, что семьи смогут получить свои остатки живыми деньгами.

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что выплата будет доступна всем, у кого от маткапитала осталось 10 тысяч рублей или меньше. Деньги переведут автоматически, никакие справки и документы не понадобятся. Чтобы понять, стоит ли ждать поступлений на счет, нужно проверить, сколько осталось денег от материнского капитала. Это можно сделать с помощью «Госуслуг» в разделе «Справки и выписки» или в отделении Соцфонда.

Как отметил Котяков, ждать стоит не только выплаты. Сам материнский капитал будет проиндексирован на уровень инфляции. Размер материнского капитала в 2024 году составляет 630 967 рублей на первого ребенка, 833 800 рублей — на второго. Если родители уже получили выплату на первенца, а теперь в семье появился второй ребенок, то они могут рассчитывать на компенсацию разницы — 202,6 тысячи рублей. О том, какие еще новые меры поддержки стоит ждать семьям с детьми — в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Пособия и выплаты Материнский капитал Деньги Условия Остаток
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Комментарии
2
Гость
11 сентября 2024, 14:11
Остатки - хорошо. А когда будут давать объедки?
Гость
11 сентября 2024, 14:10
Уже же вроде раздали, или вторая серия?
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