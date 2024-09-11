Семьям с детьми выплатят по 10 тысяч рублей: кто их получит и что для этого нужно сделать?

Деньги поступят на счет автоматически Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Российские семьи начнут получать по 10 тысяч рублей уже в сентябре. Речь идет об остатках средств из материнского капитала, которые обещал выдать гражданам президент России Владимир Путин.

— В сентябре мы запустим эту программу. Предоставим возможность нашим гражданам забрать сумму остатков в случае, если она не превышает 10 тысяч рублей. Буквально на днях начнется выдача, — сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью «Интерфаксу». По его словам, для этого уже все готово, и в ближайшее время необходимые документы подпишет председатель правительства Михаил Мишустин.

Материнский капитал — это мера государственной поддержки, направленная на повышение рождаемости. Его получают в виде единовременной выплаты по случаю рождения или усыновления ребенка. Он положен семьям, в которых с 2007 до 2026 года родился ребенок. С 2024 года выплату назначают только на детей, которые имеют российское гражданство с рождения. Родители тоже должны быть гражданами РФ на момент появления ребенка.

Путин принял решение о новой выплате во время встречи с победителями конкурса «Это у нас семейное!» 8 июля. Тогда одна из победительниц рассказала, что уже много лет у нее на счету хранится незначительная сумма, которую невозможно потратить, в том числе и на детей. Президент пообещал, что семьи смогут получить свои остатки живыми деньгами.

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что выплата будет доступна всем, у кого от маткапитала осталось 10 тысяч рублей или меньше. Деньги переведут автоматически, никакие справки и документы не понадобятся. Чтобы понять, стоит ли ждать поступлений на счет, нужно проверить, сколько осталось денег от материнского капитала. Это можно сделать с помощью «Госуслуг» в разделе «Справки и выписки» или в отделении Соцфонда.