Оформили кредитку и остались без жилья: неожиданные причины, из-за которых откажут в ипотеке

Кредитные карты могут стать причиной отказа в ипотеке, даже если вы их не используете Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Оформление ипотеки стало целым испытанием для большинства желающих. Банки ужесточают требования к заемщикам и пристально следят за всеми их действиями в финансовом поле. Теперь любовь к покупкам в рассрочку и легкие деньги могут сыграть с вами злую шутку и оставить без нового жилья. Разберемся, кто рискует остаться без ипотечного займа и как повысить шансы на одобрение.

Каких финансовых инструментов стоит избегать

Микрозаймы — это денежные ссуды, которые выдаются на короткий срок. Как правило, речь идет о небольших суммах, достаточных, чтобы продержаться до следующей зарплаты. Проценты на такие займы начисляются ежедневно.

Рассрочка — это оплата покупки равными частями в течение определенного срока без уплаты процентов. Покупатель получает товар или услугу сейчас, а платит по заранее согласованному графику.

Несмотря на значительные отличия между этими продуктами, часто происходит подмена понятий, и человек, который думал, что оформил рассрочку, на самом деле выплачивает микрокредит. При этом оба инструмента могут не лучшим образом отразиться на кредитной истории потенциального заемщика.

— В 2024 году рассрочки и микрокредиты — как игра с огнем для тех, кто мечтает о собственной квартире. Эти безобидные финансовые инструменты теперь могут стать серьезным препятствием, — заявил финансовый аналитик, основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков.

Если рассрочка оформлена через финансовую организацию, данные учитываются в бюро кредитных историй. Даже если вы исправно выплачиваете всё по графику, эти «маленькие долги» станут красным флажком для банка и снизят шансы на одобрение, предупредил эксперт. Такие задолженности рассматривают как потенциальные риски и оценят платежеспособность ниже, чем вам хотелось бы.

С микрозаймами ситуация тоже не кажется радужной. Объем выданных микрокредитов в целом по рынку за II квартал 2024 года, по данным ЦБ РФ, увеличился на 20%. Значительно выросли выдачи в потребительском сегменте — почти на 20% за квартал. В предыдущем квартале рост составил около 6%.

В 2024 году 20% отказов по ипотечным заявкам связаны с микрозаймами. Если у вас есть просрочки, шансы на ипотеку стремительно падают и вероятность отказа возрастает до 75%, добавил Ходченков. В начале 2024 года 30% заемщиков с активными микрокредитами получили отказ по ипотеке.

Нужно понимать, что это касается не только покупок в обычных магазинах, но и онлайн.

— Любые рассрочки, выданные на маркетплейсах, обслуживаются банками-партнерами и МФО. Важно внимательно читать договор, так как рассрочка предоставляется не за счет маркетплейса, а клиент получает отдельный договор кредитования или займа от МФО, — объяснил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Однако иногда рассрочки могут и помочь повысить шансы на одобрение ипотеки. Например, заемщик, вовремя погасивший долг на покупку техники, смог повысить кредитный рейтинг и получить займ на жилье. А если бы у него было больше рассрочек, банк мог бы отказать в кредите из-за сомнений в его финансовой стабильности.

Причиной отказа может стать также кредитная карта. При этом не важно, используете вы ее или нет.

— Банки в любом случае учитывают их в общей кредитной нагрузке. Поэтому, если вы планируете брать ипотеку в ближайшем будущем, лучше избегать использования рассрочек и при необходимости закрыть неиспользуемые кредитные карты перед подачей заявки, — посоветовал Щербаченко.

Банк, изучая кредитную историю заемщика, обращает внимание на следующие моменты:

наличие отказов от одобренного кредита;

досрочные погашения кредита;

подача нескольких заявок одновременно;

наличие просрочек;

активное использование кредитных карт.

Как увеличить шансы на одобрение ипотеки

Главным правилом для потенциального заемщика является платежная дисциплина.

— Не принимайте поспешных решений по новым кредитам и займам. Увеличивая кредитную нагрузку, вы также влияете на одобрение по ипотечному кредиту. Следите за своей кредитной историей и рейтингом, — сказал руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в «Сравни» Виктор Буланов.

Кредитная история (КИ) — досье заемщика, в котором отражены его взаимоотношения с банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с первого кредита или займа. В КИ есть информация о том, где человек брал кредит, его сумму, срок, был ли поручителем или созаемщиком, допускал ли просрочки.

Старайтесь поддерживать уровень долговой нагрузки не выше 70% от дохода. Долговая нагрузка является важнейшим индикатором по клиенту для банка и имеет высокий вес среди других показателей скоринга.

Кредитный рейтинг (скоринговый балл) — это оценка благонадежности и кредитоспособности заемщика на основании информации из кредитной истории. Чем выше балл, тем более благонадежным считается клиент.

Любой заемщик имеет право дважды в год бесплатно проверить свою кредитную историю. При необходимости можно делать это неограниченное количество раз, но за плату. Получить КИ можно через портал «Госуслуг», через «Почту России» или в бюро кредитных историй. На сегодняшний день это можно сделать в следующих компаниях:

АО «Национальное бюро кредитных историй»;

АО «Объединенное Кредитное Бюро»;

ООО «Бюро кредитных историй КредитИнфо»;

ООО «Спектрум кредитное бюро»;

ООО «Межрегиональное Бюро кредитных историй „Кредо“»;

АО «Бюро кредитных историй „Скоринг Бюро“».

С помощью «Госуслуг» можно узнать, где именно хранится ваша кредитная история.

Что будет с ипотекой

Эксперты прогнозируют, что ипотечные займы по итогам года будут брать меньше. Продажи этого года составят примерно 5,1 триллиона рублей. Выдачи за весь год могут оказаться на 35% ниже результата прошлого года, но выше прошлого прогноза банка в 4,6 триллиона рублей, передает сообщение банка «ВТБ» РИА Новости.

Уже сейчас число одобрений снижается опережающими темпами.

Центральный банк будет только ужесточать требования к заемщикам, поскольку долговая нагрузка граждан растет из года в год, подчеркнула доцент Департамента Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета «Сильной России» Наталья Оганова. Число отказов в первые два месяца 2024 года уже достигло 56%, согласно информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 15 процентных пунктов больше, чем в конце 2023 года.

Если вы проживаете в Москве или Санкт-Петербурге с доходом меньше 180–200 тысяч рублей, получить ипотеку будет довольно сложно. При этом такую зарплату имеют далеко не все даже в столице. По данным Мосстата, в июне средняя начисленная заработная плата работников составила 156 426,6 рубля.

Дальше из этой суммы вы должны будете отправлять не более 50% на погашение всех своих задолженностей и потенциальных кредитов, алиментов. Тут уже можно оценить, сможете ли вы платить по ипотеке или нет.