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Экономика Кризис-2024 «Повышение цен дошло до 200%»: парадоксы российской экономики, при которых товаров меньше, а денег больше

«Повышение цен дошло до 200%»: парадоксы российской экономики, при которых товаров меньше, а денег больше

Центробанк пообещал поднять ключевую ставку до 19%, но снизит ли это инфляцию — большой вопрос

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57 комментариев

Цены растут каждый день даже на сезонные товары

Российский бизнес уже готовится к тому, что Центробанк на очередном заседании 13 сентября повысит ключевую ставку минимум до 19%, пишет Reuters.

Чревато это тем, что банки еще больше повысят ставки по депозитам. Некоторые банки уже взяли фальстарт: скажем, ВТБ поднял ставку по одному из видов вкладом до астрономических 25%. MSK1.RU разбирается, чего ждать дальше.

Вместе с депозитами подорожают и кредиты, причем как для граждан, так и для бизнеса. Уже сейчас ипотечное кредитование в России медленно умирает (после предыдущего повышения Центробанком ключевой ставки до 18%). Теперь, вероятно, и бизнес больше не сможет кредитоваться. Либо просто переложит плату за гигантские кредиты в стоимость продукции. Тем самым еще больше разгоняя инфляцию, с которой так борется Центробанк.

В конце июля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о том, что в первые шесть месяцев 2024 года российская экономика была максимально перегрета за последние 16 лет. То есть больше всего с предыдущего экономического кризиса 2008 года.

Центробанк оценивает степень «перегрева» по нескольким показателям: уровень безработицы, темпы роста реальных зарплат, динамика кредитования и уровень инфляции. Набиуллина подчеркнула, что высокие темпы роста ВВП с начала года сопровождались аномальным ускорением инфляции. При этом резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны. Это создает риск стагфляции (новое для россиян слово): замедления роста экономики при одновременном увеличении инфляции. Проще говоря, денег будет много, а купить — нечего.

Центробанк в свежем обзоре за июль — август 2024-го со ссылкой на опросы пишет: экономическая активность в России замедляется. Особенно — потребление домохозяйств. Люди стали брать меньше розничных кредитов (за исключением автокредитов), что в итоге якобы и должно «охладить» перегретую экономику.

Центробанк даже обещает — а это волнует россиян, конечно, больше всего — замедление инфляции. Якобы годовая инфляция в июле достигла своего пика. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозируют, что годовая инфляция в России к концу года достигнет 7% (сейчас текущий уровень составляет 9,1%).

— Так что сейчас лучше для российской экономики: охлаждение и стагфляция или «перегрев»?

— Ставка рефинансирования используется для сдерживания инфляции, деньги становятся более «дорогими», снижается спрос, цены не растут. Но при высокой ставке кредиты становятся «космическими», — говорит заведующий кафедрой «Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство» РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау. — Одна из основных проблем для населения — это доступное жилье, которое переходит в категорию недоступного. Даже если рассматривать квартиру в Москве стоимостью 15 млн рублей (а это небольшая площадь на окраине) и заработную плату в размере 250 тысяч рублей, то если человеку не тратить ни копейки, копить придется 5 лет, это притом, что цены не вырастут.

Но мы наблюдаем совершенно иную ситуацию с ценами. Остается ипотека. Но одно дело — ставка по ипотеке 5-6% годовых, а другое дело — 20-22% годовых. Переплата становится очень большой.

Дальше — автомобили. Сейчас получается, что более-менее неплохой автомобиль можно купить минимум за 3 млн рублей (еще в 2020 году за эти деньги продавали Mercedes C-Сlass в хорошей комплектации).

Ставка у банков по автокредитам также очень высокая. Что касается бизнеса, тут та же история, кредитное финансирование становится менее доступным, и если мы говорим о МСП, то прибыли может не хватить, чтобы погасить кредит.

— Получается, что инфляция — это один из главных факторов, которые и обеспечивают высокий экономический рост?

— Серьезный рост цен на все продукты и услуги, конечно, крайне негативно сказывается на населении, но способствует развитию экономики. Заработные платы растут, но цены на товары и услуги растут значительно быстрее.

За несколько лет на важные товары повышение цен дошло до 200% и более.

Ну вот пример. В 2014 году пакет молока стоил 30 рублей, сейчас продают за 110130 рублей. Возьмем мясо, когда лоток с говядиной год назад продавался за 600 рублей, а теперь уже цена превышает 1000 рублей.

1 кг хороших яблок стоит 230280 рублей. Бананы тоже уже под 200 рублей. Получается, что у нас подорожание не на 1530%, а просто в разы.

— А что делать?

Надо вводить систему ценового регулирования. Я считаю, что, конечно, какие-то эксклюзивные вещи могут стоить сколько угодно. Но нужно обеспечить доступные цены на товары, которые необходимы всем для нормальной жизни.

Это проезд на общественном транспорте, бензин, базовая одежда, бытовые товары и необходимая электроника, продукты. Причем, хочу подчеркнуть, качественные продукты, а не те дешевые, которые в итоге приводят к проблемам со здоровьем. И конечно, лекарства. Заходишь после 23 часов в аптеку, а тебе говорят: а у нас цены в ночную смену значительно выше, просто ужас!

ПО ТЕМЕ
Инфляция Рост цен Ключевая ставка Подорожали продукты Продовольственная безопасность
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Комментарии
57
Noname13
9 сентября 2024, 09:38
"Центробанк оценивает степень «перегрева» по нескольким показателям: уровень безработицы, темпы роста реальных зарплат, динамика кредитования и уровень инфляции" Бред полнейший, как можно "перегрев" экономики оценить по этим факторам? 1. Безработица - вообще не показатель, процент безработицы просто нарисован и нарисовать его можно любым. 2. Рост реальных зарплат - АУ ЦБ вы с неба то спуститесь... если бюджетникам раз в год и повышают з/п на 5-7 %, то коммерческие предприятия точно нет. Зачем руководителю это нужно. С таким подходом у нас скоро обычные ставки по кредиту будут не меньше 25% и инфляция процентов 30-40 в год.
Bream
9 сентября 2024, 09:41
Надо вводить систему ценового регулирования (с) ага. талоны, братан, надо вводить, ТАЛОНЫ
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