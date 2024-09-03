«Коробок настроили больше, чем жителей в стране»: новосибирцы — о возможном увеличении ключевой ставки в сентябре

Некоторые новосибирцы полагают, что экономическая ситуация в скором времени станет лучше Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Жители Новосибирска в комментариях активно обсуждают материал НГС о вероятном увеличении ключевой ставки на сентябрьском заседании ЦБ. Большинство новосибирцев ожидают на этом фоне нового роста цен, но есть и те, кто считает, что в скором времени экономическая ситуация улучшится. НГС собрал самые интересные комментарии, которые сибиряки оставили под публикацией.

Экономисты, с которыми общался НГС уверены, что ставка будет повышена. Основная часть новосибирцев выражает явное недовольство таким положением вещей — люди ждут нового роста цен. Особенно это касается недвижимости:

— Рассчитывали видимо на то, что долги сожрет инфляция. А получилось, что инфляция есть, а роста зарплат нет, — пишет пользователь с ником JY1.

— Денег необеспеченных напечатали, вот и прёт инфляция. И будет переть, — считает Гость.

— Кто-нибудь может объяснить каким образом рост ставки может остановить инфляцию? В моем понимании бизнес берет кредиты, они становятся дороже, соответственно и товары тоже становятся дороже, — выражает недопонимание один из комментаторов.

— В стране столько «коробок» жилья настроили, больше чем жителей в стране. Кому такое жилье нужно. Люди переходят на ИЖС, — высказал мнение пользователь.

На этот счет есть и другие мнения. Некоторые новосибирцы считают, что экономическая ситуация в скором времени должна улучшиться:

— Ничего, к январю инфляцию снизят, так всегда бывает, ведь там пенсии надо будет новые выплачивать, размер которых зависит от величины инфляции, — пишет Татьяна 53.

— В Госдуме заявили о возможном скором повышении МРОТ до 30 тысяч рублей. Это очень хорошая новость. Там они прямо заявляют, что на существующую пенсию прожить невозможно, — отмечает Гость.

— Зато потребление будет осознанным. Знаю многих, которые брали кредиты на всякую ерунду. И не возвращали их. Еще и обижались на банки, — считает пользователь.