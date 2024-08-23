НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+20°

ясная погода, без осадков

ощущается как +21

1 м/c,

вос.

 745мм 72%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,29
EUR 101,62

Силовики устроили облаву на мигрантов

Барная столица Сибири
100 новосибирцев судятся с СГК
Выгодно ли платить по QR-коду
Школьные поборы
Необычные ученики в школах
Мы в Telegram
Экономика Кризис-2024 эксперт Кто следующий? Банки Кыргызстана временно приостановили переводы в Россию. Разбираемся, что это значит для россиян

Кто следующий? Банки Кыргызстана временно приостановили переводы в Россию. Разбираемся, что это значит для россиян

Переводы, крипта, наличка — чем будем платить за рубежом в ближайшее время

458
14 комментариев
Кажется, что скоро ездить можно будет только с наличкой

В условиях усиливающегося давления международных санкций против Российской Федерации крупные коммерческие банки Кыргызстана приняли решение приостановить переводы между российскими и кыргызскими финансовыми учреждениями. Это шаг был вызван новыми антироссийскими ограничениями США и Евросоюза, которые были введены в последние месяцы.

В список банков, приостановивших переводы, вошли: «Бакай Банк», «Демир Банк», «Дос-Кредобанк», «Керемет Банк», «Банк Азии», «Оптима Банк», «Элдик Банк» («РСК Банк»), «Кыргызкоммерцбанк», MBANK и «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» (KICB).

Ограничения стали результатом строгих требований, предъявляемых Национальным банком Кыргызстана. Он уточнил, что банки обязаны проводить комплексную проверку своих клиентов. Значит, требуется обязательное предоставление документов, подтверждающих законность операций и источников средств. Ведь ответственность за сохранность вкладов лежит на коммерческих банках, и они обязаны оценивать и снижать санкционные риски. Неслучайно в Кыргызстане усилились проверки клиентов и контрагентов на предмет их наличия в санкционных списках.

Стоит отметить, что в апреле текущего года банки Кыргызстана также прекратили обслуживание российских банковских карт «Мир». Оператор этой платежной системы попал под блокирующие меры американских санкций, что вынудило местную национальную платежную систему «Элкарт» объявить о прекращении расчетов через «Мир».

Какой сценарий хуже

Мнения опрошенных MSK1.RU экспертов финансового рынка относительно тяжести последствий для россиян разделились.

В частности, руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев говорит, что не стоит пока опасаться полного прекращения работы иностранных карт в России.

— Новость касается только переводов в «Сбер», «Т-банк» и «МТС-банк», а также получения денег из этих банков, и то только в 13 банках Кыргызстана. На практике это значит, что жители Кыргызстана не смогут перевести деньги из своих банков в перечисленные российские банки. И соответственно, не смогут получить деньги из своих российских счетов, — говорит Деев. — А вот иностранные карты в России должны по-прежнему работать для покупок, снятия наличных и других операций.

Экономист, юрист-международник Дмитрий Семенов говорит, что худший для России сценарий — если за кыргызстанскими банками последуют другие.

— Такое решение обусловлено тем, что корреспондентские счета этих банков находятся на территории США. Это сценарий, аналогичный тому, что был с дубайскими банками в начале 2024 года, — говорит Семенов.

— Но что делать тем, у кого уже открыты карты банков СНГ для зарубежных поездок?

— Вариантов, чем платить за рубежом, море. В России есть еще множество банков, которые не под санкциями, работают с системой SWIFT и открывают валютные счета. Например, юридические и физические лица могут открыть валютные счета в «ОТП Банк» или в турецких банках на территории Российской Федерации.

Только с наличкой

Без оптимизма смотрит в будущее международных расчетов руководитель и основатель финтех-компании Easyfinance Михаил Попов. Как и Семенов, он уверен, что примеру Кыргызстана могут последовать и другие страны СНГ, особенно те, которые также подвержены риску вторичных санкций.

— С каждым днем всё меньше банков СНГ готовы обслуживать карты, эмитированные для российских клиентов. В ближайшем будущем может оказаться, что единственным вариантом расчетов за рубежом станет наличная валюта, что создает множество неудобств, — объясняет Попов в беседе с MSK1.RU.

Иностранные банки могут стать недоступны в принципе, не считая дружественных стран

— А есть ли адекватные альтернативы для туристов? Что бы вы им могли посоветовать?

— Конечно. Во-первых, это карты платежных систем UnionPay и «Мир». Они постепенно расширяют свою географию.

Второй вариант — денежные переводы. Их можно осуществить через еще работающие системы переводов в России типа «Юнистрим» или его аналогов. Однако это менее удобный вариант, так как связан с дополнительными комиссиями.

Еще один вариант — это оплата криптовалютой. Некоторые учреждения и предприятия в странах СНГ готовы принимать криптовалюты, но этот способ всё еще не настолько распространен.

Можно также открыть банковский счет в другой стране. Хотя этот вариант требует значительных усилий и времени.

Ну и наконец, я бы посоветовал платежные карты финтех-банка Talkbank.io — карты можно заказать удаленно, пополнять через СБП и расплачиваться по всему миру.

В любом случае, как мы видим, ситуация с платежными картами в СНГ динамично меняется. Россиянам, планирующим путешествовать за границу, рекомендуется заблаговременно изучить доступные варианты оплаты и запастись наличными средствами, заключает Попов.

Член Гильдии маркетологов Любарто Сартойо говорит, что выход из сложившейся ситуации только один — расширять присутствие России на финансовом рынке дружественных стран.

— Нужно расширять присутствие российских банков за рубежом, открывать филиалы, открывать совместные партнерские банки, ставить больше банкоматов и POS-терминалов, использовать технологические системы (например, систему быстрых платежей), — говорит Сартойо. — Решения всегда есть. Вопрос в решительности этих действий. Не надо забывать, что у России развиваются отношения с другими дружественными странами, например, в Юго-Восточной Азии это Вьетнам, Индонезия. Дорогу осилит идущий.

ПО ТЕМЕ
Киргизия Иностранные банки Покупка валюты Курсы валют Поездка за границу UnionPay
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
23 августа 2024, 11:04
круг, понемногу сужается и сдувается...хотя еще почти 4 года назад, его хотели расширить и раздуть...)) как всегда стратегия, прозорливость и дальновидность, это не про наше руководство...
Eaglе
23 августа 2024, 11:14
Санкции нам только на пользу! Можно в Искитим перевести через сбер!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Моя обида не только моя»: журналистка НГС — о том, как Горный Алтай становится недоступным для сибиряков
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Мы живём в средние века»: астрофотограф — о том, как наука сдаёт позиции астрологам и гадалкам
Алексей Поляков
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
Чистое море и пустой пляж. Туристка — об отдыхе с палатками под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Рекомендуем
Знакомства

Никита,23

NIK,39

Леха,44

позывной Гном,51

Инга,50

Александра,33

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление