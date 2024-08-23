Кто следующий? Банки Кыргызстана временно приостановили переводы в Россию. Разбираемся, что это значит для россиян

Кажется, что скоро ездить можно будет только с наличкой Источник: Артем Дергунов / 116.RU











В условиях усиливающегося давления международных санкций против Российской Федерации крупные коммерческие банки Кыргызстана приняли решение приостановить переводы между российскими и кыргызскими финансовыми учреждениями. Это шаг был вызван новыми антироссийскими ограничениями США и Евросоюза, которые были введены в последние месяцы.



В список банков, приостановивших переводы, вошли: «Бакай Банк», «Демир Банк», «Дос-Кредобанк», «Керемет Банк», «Банк Азии», «Оптима Банк», «Элдик Банк» («РСК Банк»), «Кыргызкоммерцбанк», MBANK и «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» (KICB).



Ограничения стали результатом строгих требований, предъявляемых Национальным банком Кыргызстана. Он уточнил, что банки обязаны проводить комплексную проверку своих клиентов. Значит, требуется обязательное предоставление документов, подтверждающих законность операций и источников средств. Ведь ответственность за сохранность вкладов лежит на коммерческих банках, и они обязаны оценивать и снижать санкционные риски. Неслучайно в Кыргызстане усилились проверки клиентов и контрагентов на предмет их наличия в санкционных списках.



Стоит отметить, что в апреле текущего года банки Кыргызстана также прекратили обслуживание российских банковских карт «Мир». Оператор этой платежной системы попал под блокирующие меры американских санкций, что вынудило местную национальную платежную систему «Элкарт» объявить о прекращении расчетов через «Мир».



Какой сценарий хуже

Мнения опрошенных MSK1.RU экспертов финансового рынка относительно тяжести последствий для россиян разделились.



В частности, руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев говорит, что не стоит пока опасаться полного прекращения работы иностранных карт в России.



— Новость касается только переводов в «Сбер», «Т-банк» и «МТС-банк», а также получения денег из этих банков, и то только в 13 банках Кыргызстана. На практике это значит, что жители Кыргызстана не смогут перевести деньги из своих банков в перечисленные российские банки. И соответственно, не смогут получить деньги из своих российских счетов, — говорит Деев. — А вот иностранные карты в России должны по-прежнему работать для покупок, снятия наличных и других операций.



Экономист, юрист-международник Дмитрий Семенов говорит, что худший для России сценарий — если за кыргызстанскими банками последуют другие.



— Такое решение обусловлено тем, что корреспондентские счета этих банков находятся на территории США. Это сценарий, аналогичный тому, что был с дубайскими банками в начале 2024 года, — говорит Семенов.



— Но что делать тем, у кого уже открыты карты банков СНГ для зарубежных поездок?



— Вариантов, чем платить за рубежом, море. В России есть еще множество банков, которые не под санкциями, работают с системой SWIFT и открывают валютные счета. Например, юридические и физические лица могут открыть валютные счета в «ОТП Банк» или в турецких банках на территории Российской Федерации.



Только с наличкой

Без оптимизма смотрит в будущее международных расчетов руководитель и основатель финтех-компании Easyfinance Михаил Попов. Как и Семенов, он уверен, что примеру Кыргызстана могут последовать и другие страны СНГ, особенно те, которые также подвержены риску вторичных санкций.



— С каждым днем всё меньше банков СНГ готовы обслуживать карты, эмитированные для российских клиентов. В ближайшем будущем может оказаться, что единственным вариантом расчетов за рубежом станет наличная валюта, что создает множество неудобств, — объясняет Попов в беседе с MSK1.RU.



Иностранные банки могут стать недоступны в принципе, не считая дружественных стран Источник: Илья Бархатов / 74.RU











— А есть ли адекватные альтернативы для туристов? Что бы вы им могли посоветовать?



— Конечно. Во-первых, это карты платежных систем UnionPay и «Мир». Они постепенно расширяют свою географию.



Второй вариант — денежные переводы. Их можно осуществить через еще работающие системы переводов в России типа «Юнистрим» или его аналогов. Однако это менее удобный вариант, так как связан с дополнительными комиссиями.



Еще один вариант — это оплата криптовалютой. Некоторые учреждения и предприятия в странах СНГ готовы принимать криптовалюты, но этот способ всё еще не настолько распространен.



Можно также открыть банковский счет в другой стране. Хотя этот вариант требует значительных усилий и времени.



Ну и наконец, я бы посоветовал платежные карты финтех-банка Talkbank.io — карты можно заказать удаленно, пополнять через СБП и расплачиваться по всему миру.



В любом случае, как мы видим, ситуация с платежными картами в СНГ динамично меняется. Россиянам, планирующим путешествовать за границу, рекомендуется заблаговременно изучить доступные варианты оплаты и запастись наличными средствами, заключает Попов.



Член Гильдии маркетологов Любарто Сартойо говорит, что выход из сложившейся ситуации только один — расширять присутствие России на финансовом рынке дружественных стран.

