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Экономика Помидоры, капуста, картофель: какие продукты подорожали в Новосибирской области — изучаем статистику

Помидоры, капуста, картофель: какие продукты подорожали в Новосибирской области — изучаем статистику

Стоимость минимального набора продуктов выросла на 2,4%

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22 комментария
Помидоры за месяц подорожали почти на 6%

В Новосибирской области выросли цены на овощи и фрукты. Сильнее всего подорожали картофель и капуста. Об изменении цен сообщил Новосибирскстат.

В июле 2024 года цены на картофель по отношению к июню выросли на 11,9%, на белокочанную капусту — на 8,8%. Помидоры подорожали на 5,6%, кофе — на 9,5%.

На конец июля средняя стоимость килограмма огурцов составляла 124,9 рубля, помидоров — 181,77 рубля. Килограмм капусты обходился новосибирцам в среднем в 41,08 рубля, килограмм моркови — 60,99 рубля.

Если говорить о фруктах, то в конце июля средняя стоимость килограмма апельсинов составляла 134,63 рубля, яблок — 183,67 рубля, бананов — 153,47 рубля.

При этом следует отметить, что в регионе снизились цены на сыры, овощные консервы, свеклу и виноград.

Стоимость условного минимального набора продуктов, по информации Новосибирскстата, за месяц выросла на 2,4% и составила 6 938,80 рубля. В июле условный минимальный набор продуктов выглядел следующим образом: хлеб, крупы и макаронные изделия, молочные продукты, мясо и мясопродукты, плоды и овощи, масло и жиры, рыба, чай, соль и специи, сахар и кондитерские изделия, яйца.

В сегменте услуг сильнее всего выросли в цене поездки в Беларусь — на 23,2%. Слетать на отдых в ОАЭ стало дороже на 14,6%.

Ранее НГС писал, что представители АЗС и эксперты высказались об августовском росте цен на топливо.

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Комментарии
22
mirror
13 августа 2024, 11:16
А что-нибудь в этом гос-ве дешевеет, кроме человеческой жизни?
антимоль
13 августа 2024, 12:09
Будет ли стоить картофель по 16-20 рублей,как в прежние годы и торговля во дворах многоэтажек? Кто знает?
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