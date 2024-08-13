Помидоры, капуста, картофель: какие продукты подорожали в Новосибирской области — изучаем статистику

Помидоры за месяц подорожали почти на 6% Источник: Александр Подопригора / 161.RU











В Новосибирской области выросли цены на овощи и фрукты. Сильнее всего подорожали картофель и капуста. Об изменении цен сообщил Новосибирскстат.



В июле 2024 года цены на картофель по отношению к июню выросли на 11,9%, на белокочанную капусту — на 8,8%. Помидоры подорожали на 5,6%, кофе — на 9,5%.



На конец июля средняя стоимость килограмма огурцов составляла 124,9 рубля, помидоров — 181,77 рубля. Килограмм капусты обходился новосибирцам в среднем в 41,08 рубля, килограмм моркови — 60,99 рубля.



Если говорить о фруктах, то в конце июля средняя стоимость килограмма апельсинов составляла 134,63 рубля, яблок — 183,67 рубля, бананов — 153,47 рубля.



При этом следует отметить, что в регионе снизились цены на сыры, овощные консервы, свеклу и виноград.

Стоимость условного минимального набора продуктов, по информации Новосибирскстата, за месяц выросла на 2,4% и составила 6 938,80 рубля. В июле условный минимальный набор продуктов выглядел следующим образом: хлеб, крупы и макаронные изделия, молочные продукты, мясо и мясопродукты, плоды и овощи, масло и жиры, рыба, чай, соль и специи, сахар и кондитерские изделия, яйца.

В сегменте услуг сильнее всего выросли в цене поездки в Беларусь — на 23,2%. Слетать на отдых в ОАЭ стало дороже на 14,6%.



Ранее НГС писал, что представители АЗС и эксперты высказались об августовском росте цен на топливо.

