Могут ли отказать в пособии из-за прописки? Мать пять лет судилась с соцзащитой — вот что из этого вышло

Соцзащита и суды отказывались верить, что женщина живет там, где говорит, несмотря на все доказательства Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.



В последние годы в России появилось немало новых выплат и пособий для семей с детьми. Их стараются сделать адресными, поэтому в законах прописана масса правил, определяющих, кому, сколько и при каких условиях готово заплатить государство. Иногда эти требования оказываются слишком сложными даже для чиновников — например, много сложностей было, когда только ввели «правило нулевого дохода» (пособие не назначают, если родители вообще не работают и на это нет никакой уважительной причины). Тогда в нескольких регионах его поняли неправильно, и родителям пришлось обращаться к президенту. Но по каждой ошибке чиновника к президенту не находишься, а вот в суд обратиться можно. Это и сделала героиня нашей сегодняшней истории — назовем ее Альбина Апатитова.



Имена участников судебного процесса изменены.



В суд Альбине пришлось идти из-за того, что ей отказали в пособии на ребенка для малоимущих. Таких пособий много — есть федеральные (сейчас это единое пособие), а есть региональные, но их объединяет одно из условий для назначения — доход семьи ниже прожиточного минимума. Споры с соцзащитой из-за этих выплат нередки, однако обычно камнем преткновения становится именно доход, а у Альбины препятствием стала прописка. Точнее, ее отсутствие.



Дело было в Москве. В 2019 году Альбина Апатитова обратилась в соцзащиту района Южное Тушино, чтобы ей назначили пособие на дочь. Но соцзащита заявила, что у Апатитовых нет права на выплаты — потому что у них нет места жительства. Да, Альбина предоставила справку о временной регистрации, но в домовую книгу они с дочерью не вписаны, так что не считается.



В своем заявлении в суд Апатитова написала, что живет в Южном Тушино уже 20 лет — с 1999 года. И там, где она живет, у нее есть регистрация, а уж временная или постоянная — это значения иметь не должно. Так что пусть соцзащита, во-первых, назначит пособие, а во-вторых, компенсирует моральный ущерб. Его Альбина оценила в 300 тысяч рублей.



Басманный суд в 2020 году Альбине отказал. В решении суда говорится, что «справка о временной регистрации по месту пребывания не указывает на постоянный характер места жительства» по указанному адресу, а других доказательств своего проживания там Апатитова не предоставила. Так что ни пособий, ни компенсации она не получит.



Женщина не сдалась и пошла искать справедливости в суды высшей инстанции, но так и не смогла оспорить первое решение по делу — в 2021 году ей один за другим отказали Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции. Тогда Альбина дошла до Верховного суда.



Верховный суд рассмотрел жалобу Апатитовой на решения всех нижестоящих инстанций и пришел к выводу, что все суды были неправы. А всё потому, что путают между собой «место жительства» и «место регистрации».



Из положений Гражданского кодекса РФ и закона о праве граждан на свободу передвижения следует, что местом жительства признается дом, квартира или другое жилое помещение, где человек постоянно или преимущественно проживает на законных основаниях. И хотя на граждан возложена обязанность регистрироваться по месту жительства или пребывания, понятия «регистрация» и «место жительства» не совпадают.



— Регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами) и законами субъектов Российской Федерации, — говорится в определении ВС РФ.



Верховный суд обратил внимание и на утверждение первой инстанции, что Альбина не предоставила доказательств того, что они с дочкой проживают по указанному ею адресу и вообще в Москве. При этом из материалов дела следует, что Апатитова принесла свой аттестат из школы, которую в 2006 году заканчивала в этом же районе, диплом московского университета, копию трудовой книжки за 11 лет, справки из миграционного отделения ОМВД и свидетельство о рождении дочери, где местом рождения указан город Москва. Суды эти доказательства отклонили и даже не объяснили почему (а по закону должны были).



Итог этой истории

Все решения по этому делу Верховный суд отменил и отправил его обратно в Басманный суд на новое рассмотрение. И через четыре года Альбина наконец восстановила справедливость — суд обязал соцзащиту выплатить ей пособие и компенсировать моральный вред. Правда, сумма компенсации оказалась меньше, чем рассчитывала женщина, — всего 10 тысяч рублей, именно во столько суд оценил все ее страдания.