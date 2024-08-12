Удар по IT-гигантам. Почему эпоха искусственного интеллекта едва не закончилась с падением мировых рынков

Мировой фондовый рынок и рынок криптовалюты рухнули Источник: Мария Романова / Городские порталы











Ставка на нейросети не сыграла. Оказалось, что гигантские вложения корпораций в искусственный интеллект не оправдались. Это стало одной из главных причин обрушения мирового фондового рынка (а вместе с ним и рынка криптовалюты), который с легкой руки Дональда Трампа назвали «Великой депрессией — 2024».



В начале года акции технологических компаний демонстрировали впечатляющий рост. Nvidia подорожала на 80%, Amazon — на 24%, Alphabet и Microsoft прибавили по 14%. Это привело к тому, что капитализация всего семи крупнейших технологических компаний в американском фондовом индексе S&P 500 превысила капитализацию всех остальных секторов вместе взятых.



Однако пузырь оказался слишком раздутым: только за последний месяц Microsoft подешевел на 15%, Amazon — на четверть, а Nvidia (главный производитель чипов для искусственного интеллекта) — почти на треть.



Сильно переоцененная Tesla начала дешеветь еще раньше «соседей» по рейтингу, в мае, и с тех пор потеряла почти половину стоимости!



Дешевеют и китайские технологические гиганты: Tencent и Alibaba Group потеряли за лето по 10% стоимости, Xiaomi — 13%, а Baidu — почти треть.



Инвесторы стали обращать внимание на то, что капитализация компаний растет — а прибыль почти нет. Вот и стали задаваться вопросом, а смогут ли компании типа Baidu или Tesla оправдать текущую оценку.



Даже генеральный директор Intel Патрик Гелсингер подтвердил опасения, нехотя признав, что инвестиции в искусственный интеллект пока не приносят прибыли. Компания понесла убыток в $1,6 млрд только за один квартал и объявила о сокращении 17 тысяч сотрудников. Акции Intel рухнули на 20%.



Самый известный инвестор Уоррен Баффет продал половину своих акций Apple. Ничего объяснять не стал, но и так понятно: деньги вкладываются, а отдачи нет. Акции Apple обрушились на 12%.



В общем, по подсчетам Bloomberg, всего за 3 последние недели мировой финансовый рынок потерял почти $6,4 трлн. Сумма невообразимая. Но чтобы было понятно: это почти вдвое больше, чем вся российская экономика производит за год! MSK1.RU узнаёт у экспертов, чего ждать дальше.



«Сложно представить, какими будут новые телекоммуникации!»

Финансовый советник, преподаватель МГУ Юлия Кузнецова говорит, что нынешнее обрушение технологических гигантов очень напоминает катастрофу 2000 года, когда лопнул спекулятивно надутый мыльный пузырь компаний-доткомов. Кто вообще сейчас помнит такие компании, как WorldCom, Covad или JDSU, которые стоили миллиарды... А обанкротились за секунды.



— Экономические циклы больше похожи на случайные, чем регулярные процессы. Поэтому их сложно прогнозировать. На смену одних парадоксов приходят другие, — говорит Кузнецова. — Но можно смело утверждать, что эра искусственного интеллекта только набирает обороты, и еще рано ее списывать со счетов. А вот эра телекоммуникаций (в том виде, в котором она была нам привычна) уходит в прошлое. Но пока даже сложно представить, какими они будут.



«Многие крупные компании вообще могут уйти в небытие»

— Рынком правят эмоции, и настроения инвесторов меняются: периоды эйфории сменяет паника — и наоборот, — говорит основатель инвесткомпании Impact Capital Валерий Золотухин. — В технологии искусственного интеллекта сейчас пошли все серьезные компании. Тот же Google, например, чувствует опасность для себя и своего поисковика: если, допустим, выйдет поисковик, который будет лучше искать информацию и будет еще ее и верифицировать, то вот как раз такая большая история может изменить расклад сил на мировой арене. В результате многие крупные компании могут уйти в небытие или, по крайней мере, очень сильно просесть в своей капитализации.



«IT-гиганты пересмотрят свою позицию относительно России»

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки финансовой компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман говорит MSK1.RU, что драматизировать падение акций не стоит. Более того, для России это может даже оказаться благом.



— Телеком и хай-тек не могут перестать быть драйвером экономики потому, что попросту не осталось сфер, не затронутых цифровизацией, — объясняет Шнейдерман, почему рынок неизбежно восстановится. — Отскок из-за падения, даже такой масштабный, как $6,4 трлн, явление временное: никуда не делись мощности IT-гигантов и их востребованность. То есть падение не носило рыночного характера, связанного непосредственно с кризисом отрасли. А значит, этот кризис преодолим. Переоценка не будет происходить очень долго, на мой взгляд, и котировки восстановятся. Зато в условиях падения рынков IT-гиганты, возможно, переосмыслят свою позицию относительно перспективных рынков для развития, которые покинули. Имею в виду Россию, где спрос на IT-инструменты очень велик.



«Интернет — это не новая экономика»

— Интернет — это не новая экономика, это всего лишь сфера обслуживания, потребления, сервиса, — говорит независимый финансовый советник, основатель компании MindCash Григорий Мисоночников. — Период охлаждения на рынке продлится до середины следующего года. Потому что 2025 год — это смена экономических моделей. Сейчас идет стадия замерзания рынка во всех сферах, включая телеком и хай-тек. Они не перестанут быть драйверами экономического роста в России, но сильно поменяют свой формат: в 2025 году на рынок придут новые стартапы, новые проекты и идеи.



«Фондовый пузырь имеет слабое отношение к реальной экономике»

А профессор РЭУ, доктор экономических наук Юрий Ляндау вообще предлагает не делать трагедии из падения котировок акций.



— Фондовый рынок давно уже стал большим финансовым пузырем, который имеет очень слабое отношение к реальному сектору и активам, — говорит Ляндау. — Сколько есть примеров, когда компания успешно развивается, явно ее стоимость растет, а тут на фондовых рынках волна и стоимость акций пошла вниз. И, как это связано с реальной деятельностью, непонятно. Конечно, многие фондовые аналитики любое объяснение притянут за уши. Но всё это опять очередной инструмент тех самых мировых корпораций.

