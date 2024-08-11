«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему

Женщина предложила бездетным платить определенный процент с зарплаты Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Налог на бездетность существовал в СССР как «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» с 1941 по 1992 год. С тех времен не раз в госдуме звучали предложения вернуть такую практику. Однако к единому мнению до сих пор прийти не удалось. Ольга из Тюмени в прошлом и сама была налоговиком и аудитором. Женщина имеет высшее экономическое образование. Сейчас она уже около 10 лет на пенсии, помогает воспитывать дочери шестерых детей. При этом она твердо уверена, что налог для бездетных нужно вернуть. А помимо этого ввести и своего рода алименты для матерей, которые отказались от ребенка или которых лишили родительских прав. Почему экономист пришла к такому заключению — в ее колонке от первого лица.

«Кто-то же должен обеспечивать старость»

Я работала еще в Советском Союзе, и тогда был налог на бездетность, не помню, какой именно, но небольшой по сравнению с подоходным, около 2–3%. Налог на бездетность тогда начисляли замужним женщинам спустя год после заключения брака. Я родила на четвертый год, а до этого три из них платила этот налог.



Считаю, что нужно вернуть его, потому что после отмены в стране повысился пенсионный возраст. Люди не хотят рожать и воспитывать детей, и в принципе обеспечение пенсионеров уменьшилось. Некому работать и заработать столько денег, чтобы хватало на пенсии. Думаю, что с введением налога для бездетных могут уменьшить порог пенсионного возраста. Потому что, по сути, он увеличился как раз для бездетных: если у тебя пятеро и больше детей, то идешь на заслуженный отдых не в 60, а в 50, если двое — то в 58.



Пусть платят те, у кого нет детей. Кто-то же должен потом обеспечивать их старость. Пенсионеры же у нас не платят налоги совсем. У меня, например, маме будет 90 лет, а на пенсии она уже 40 лет. То есть она на заслуженном отдыхе больше, чем работала. Вот сколько ей государство денег выплатило? И почему люди считают, что им хватит их накоплений? Не хватит. А государство же пенсионеров поддерживает. При этом у нас старикам дают разные льготы, путевки.



Минимальная пенсия у нас сейчас составляет где-то 16–18 тысяч рублей. Если человек проживет на пенсии 20 лет, то есть, например, до 80. Сколько ему государство денег выплатить должно? Я уже не говорю о том, что пенсии индексируются каждый год. Просто посчитайте. Какой налог вообще это может покрыть? Какие отчисления? Это же очень много. Поэтому если у человека нет детей, то он должен сам себя обеспечить.

Экономист говорит, что налог для бездетных позволит им же обеспечить свою пенсию Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Алименты для лишенных прав родителей

Налог на бездетность должен быть определенным процентом от зарплаты. Причем это будет минимальная налоговая ставка. Сейчас ввели регрессивную ставку на подоходный налог. Думаю, что опять будет разбивание зарплаты. Любят у нас люди уходить от налогов. Если и введут налог на бездетность, он будет минимальный, процента три от силы. По сравнению с регрессивной ставкой подоходного налога это очень мало.



Также считаю, что если женщина родила ребенка и отказалась от него либо ее лишили родительских прав, то она все равно должна платить алименты. Чтобы детей не содержало государство на наши налоги. Тогда будет меньше отказников. Государство очень много детей воспитывает.



Мы платим людям зарплату за то, что они берут опекунство над детьми. Поэтому те, кто оформил опеку, а не усыновил ребенка, также должны платить налог на бездетность. Это их работа по воспитанию ребенка, государство им помогает и платит за это хорошие деньги.



При этом детские сады и среднее образование бесплатные, медицина бесплатная. У нас малообеспеченным и многодетным такие пособия выплачивают, что люди не считают нужным работать, говорят: «Зачем? Я получаю на троих детей 45 тысяч, и мне хватает».



«Нет финансовой и политической грамотности»

У государства очень много затрат. При этом многие не хотят платить налоги, но хотят ездить по хорошим дорогам, освещенным улицам. А деньги-то бюджет откуда возьмет на всё это?



У нас нет налогового воспитания, финансовой и политической грамотности. Мало, наверное, в школах объясняют, для чего нужны налоги. Может быть, меньше надо биологию, химию или физику преподавать. А уделять время финансовой грамотности. А то так и будет дальше всё наперекос: один налог не платит, второй тоже.

В этом году российские власти определились с параметрами повышения налогов. Минфин внес пакет законопроектов и направил их в Правительство РФ. Там уже одобрили проект. Изменения примут в Госдуме уже в весеннюю сессию, а действовать они начнут с 1 января следующего года. Кого это коснется и как после изменится наша жизнь — в подробном разборе.



А что вы думаете о налоге на бездетность? Почему бы и нет. Все верно сказано! Сомнительно, но окей Что за бред? Мало других налогов? Выскажусь в комментариях