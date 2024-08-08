Пенсию повысят дважды: как она вырастет в феврале и в апреле 2025 года

В 2025 году индексация коснется выплат всем пенсионерам, в том числе и работающим Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Соцфонд сообщил, что начиная с 2025 года трудовые пенсии будут повышать дважды. В феврале проиндексируют всю пенсию целиком с учетом инфляции за прошедший год, а с 1 апреля вырастет только та часть, которая формируется за счет индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), их еще называют пенсионными баллами. Разбираемся, какими будут прибавки.



Февральская индексация ориентируется на инфляцию за предыдущий год. Прежде ее проводили в январе, по прогнозируемой инфляции. Сейчас правила поменялись и использовать будут фактическую годовую инфляцию, которую рассчитают в январе. По такому же принципу уже индексируют другие выплаты, например материнский капитал.



По данным Центробанка за июнь этого года, инфляция составляла 8,6%, но до конца года она может как вырасти, так и снизиться. Например, в 2023 году за полгода она увеличилась в два раза — с 3,25% в июне до 7,42% в декабре. В итоге в 2024 году пенсии проиндексировали на 7,5%. Пока сложно сказать, что будет с инфляцией по итогам 2024 года, но ожидается, что среднее минимальное увеличение пенсии должно составить примерно 1300 рублей.



В феврале проиндексируют всю пенсию целиком: и фиксированную выплату, и страховую часть. Фиксированная выплата у всех одинаковая, ее устанавливает правительство. Страховая часть формируется за счет ИПК. Пенсионные коэффициенты начисляют в зависимости от размера зарплаты, так что их количество у всех разное и итоговый размер пенсии, соответственно, тоже индивидуален.



Вторая индексация коснется только страховой части — вырастет стоимость ИПК. Пенсионные баллы и прежде каждый год росли в цене, но обычно в январе, а теперь будут в апреле.

— На этом этапе размер страховых пенсий будет индексироваться исходя из роста доходов Соцфонда, — сообщили в Социальном фонде. — Такое повышение затронет только страховую часть пенсии, то есть ту, что формируется за счет индивидуального пенсионного коэффициента.

Доходы Соцфонда тоже посчитают только по итогам года, так что точную сумму пока назвать нельзя. Но можно посмотреть, как росла стоимость ИПК в предыдущие годы.

В 2017 и 2022 годах стоимость пенсионных коэффициентов повышали по два раза за год Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы









