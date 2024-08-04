Авиабилеты, продукты, кредиты — что еще подорожает в России в августе и на сколько

Особенно сильно подорожают авиабилеты за границу Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В августе цены снова вырастут на всё. Банки уже повысили ипотечные ставки, подорожают железнодорожные и авиабилеты, стоимость отдыха. И даже продукты питания, цены на которые в августе обычно снижаются, в этом году не будут дешеветь.



У подорожания каждого вида товаров и услуг, конечно, свои причины. Скажем, стоимость покупки и аренды жилья растет из-за повышения ключевой ставки. Центробанк, который вроде бы как должен бороться с инфляцией, ее сам же и подстегивает: увеличение ключевой ставки до 18% приведет к росту переплаты по ипотечным кредитам. Переплата по кредиту на покупку типовой двухкомнатной квартиры на вторичном рынке составит 4 раза. Ежемесячный платеж вырастет на 9–11%.



Арендная плата может увеличиться, поскольку владельцы квартир будут пытаться компенсировать возросшие процентные расходы по ипотечным кредитам.



Решение Росавиации о повышении ставки сборов с авиаперевозчиков приведет к росту цен на авиабилеты. Билеты на внутренние рейсы могут подорожать на 30%, а на международные — на 50%.



Стоимость железнодорожных билетов также увеличится. Перевозки в дальнем следовании в спальных вагонах и купе всех категорий подорожают на 20%.



Цены на санатории и гостиницы также могут вырасти, поскольку туристическая отрасль будет пытаться компенсировать возросшие расходы. Подробности — в материале MSK1.RU.



Продавцы квартир будут предлагать скидки, чтобы не разориться

— Если официально у Центробанка данные по инфляции одни, то по факту мы видим совсем другую картину, причем абсолютно во всех сферах, — говорит доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау. — На продукты цены будут повышаться, так как растут издержки у производителей да и наши торговые сети любят «накрутить» торговую наценку.

— Август — сезон отпусков, когда дорожает отдых, зато дешевеют машины и новые квартиры. В этом году так же?



— Ну, что касается недвижимости, то здесь темп роста цен однозначно замедлится. Кроме того, застройщики будут предлагать скидки. Такая ситуация может произойти, так как отменили безадресную льготную ипотеку, а также потому что ставки по ипотеке уже повысились еще больше из-за роста ключевой ставки Банка России.



Если рассматривать автомобили, то, конечно, вряд ли они подешевеют, но в августе очень часто можно получить хорошие скидки у официальных дилеров. Как правило, в этот период спрос падает и дилеры готовы очень хорошо «двигаться» по цене.



Про авиабилеты отдельная история. На внутренние рейсы цены на авиабилеты в августе могут вырасти на 30% из-за увеличения сборов Росавиации. Скажем, уже в июле билет из Москвы в Калининград и обратно на август предлагали минимум за 25 тысяч рублей.



Продукты продолжают дорожать из-за майских заморозков

— Позитива ожидать не стоит. Цены на продукты будут расти, — говорит в беседе с MSK1.RU директор по снабжению компании Mr.Food Дмитрий Ширко. — Обслуживание спроса становится дороже для бизнеса, подорожала логистика, растут ставки по кредитам, импорт затруднен санкциями, дорогая рабочая сила. Кроме того, уровень цен в августе будет во многом зависеть от урожайности в нынешнем году. А судя по статистике ключевого, южного региона, где уборочная кампания завершается раньше других, итоги не оправдали ожидания. По многим сельхозкультурам будет значительная коррекция цен не в пользу потребителя. Например, в июле текущего года томаты открытого грунта подорожали на 15% к прошлому году, и в августе этот тренд сохранится. Виной всему — неблагоприятные погодные условия. Из-за майских заморозков многие фермеры лишились своих урожаев.



Август — мертвый сезон для автомобильного рынка

— В августе, как правило, представители услуг в автобизнесе испытывают спад заказов во второй половине месяца. Это связано с тем, что родители возвращают детей из мест отдыха и начинают подготовку к новому учебному году. Соответственно, семейные затраты и фокус внимания приоритетно направлены на подготовку к школе, — объясняет автоэксперт, руководитель профессиональной гоночной команды Андрей Севастьянов. — В этот момент автосервисы имеют ощутимую просадку по заказам и количеству обращений. Чтобы привлечь клиентов или минимизировать «просадку», мастерские и технические центры не поднимают цены на обслуживание и запасные части, придумывают разного рода акции.



— Но главный вопрос, конечно, в стоимости автомобилей. Лично мне не верится в данные Росстата: якобы иномарки с начала года вообще не подорожали, а отечественные машины — лишь на 0,1%.



— Я настроен оптимистично. Никаких панических настроений у покупателя не должно быть. В продажах пока нет явных причин для поднятия цен на какие-либо автотовары или автомобили.



Ну смотрите. Продавцы стабильно везут продукцию. Дефицита или какого-либо критичного провала нет. Погодные условия не мешают работе логистов. Парковки автосалонов заметно наполняются автомобилями. Сейчас, пока многие европейские компании временно ушли из России, основу продаж составляют автомобили китайского производства.

