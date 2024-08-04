Авиабилеты, продукты, кредиты — что еще подорожает в России в августе и на сколько

В августе цены снова вырастут на всё. Банки уже повысили ипотечные ставки, подорожают железнодорожные и авиабилеты, стоимость отдыха. И даже продукты питания, цены на которые в августе обычно снижаются, в этом году не будут дешеветь.
У подорожания каждого вида товаров и услуг, конечно, свои причины. Скажем, стоимость покупки и аренды жилья растет из-за повышения ключевой ставки. Центробанк, который вроде бы как должен бороться с инфляцией, ее сам же и подстегивает: увеличение ключевой ставки до 18% приведет к росту переплаты по ипотечным кредитам. Переплата по кредиту на покупку типовой двухкомнатной квартиры на вторичном рынке составит 4 раза. Ежемесячный платеж вырастет на 9–11%.
Арендная плата может увеличиться, поскольку владельцы квартир будут пытаться компенсировать возросшие процентные расходы по ипотечным кредитам.
Решение Росавиации о повышении ставки сборов с авиаперевозчиков приведет к росту цен на авиабилеты. Билеты на внутренние рейсы могут подорожать на 30%, а на международные — на 50%.
Стоимость железнодорожных билетов также увеличится. Перевозки в дальнем следовании в спальных вагонах и купе всех категорий подорожают на 20%.
Цены на санатории и гостиницы также могут вырасти, поскольку туристическая отрасль будет пытаться компенсировать возросшие расходы. Подробности — в материале MSK1.RU.
Продавцы квартир будут предлагать скидки, чтобы не разориться
— Если официально у Центробанка данные по инфляции одни, то по факту мы видим совсем другую картину, причем абсолютно во всех сферах, — говорит доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау. — На продукты цены будут повышаться, так как растут издержки у производителей да и наши торговые сети любят «накрутить» торговую наценку.
— Август — сезон отпусков, когда дорожает отдых, зато дешевеют машины и новые квартиры. В этом году так же?
— Ну, что касается недвижимости, то здесь темп роста цен однозначно замедлится. Кроме того, застройщики будут предлагать скидки. Такая ситуация может произойти, так как отменили безадресную льготную ипотеку, а также потому что ставки по ипотеке уже повысились еще больше из-за роста ключевой ставки Банка России.
Если рассматривать автомобили, то, конечно, вряд ли они подешевеют, но в августе очень часто можно получить хорошие скидки у официальных дилеров. Как правило, в этот период спрос падает и дилеры готовы очень хорошо «двигаться» по цене.
Про авиабилеты отдельная история. На внутренние рейсы цены на авиабилеты в августе могут вырасти на 30% из-за увеличения сборов Росавиации. Скажем, уже в июле билет из Москвы в Калининград и обратно на август предлагали минимум за 25 тысяч рублей.
Продукты продолжают дорожать из-за майских заморозков
— Позитива ожидать не стоит. Цены на продукты будут расти, — говорит в беседе с MSK1.RU директор по снабжению компании Mr.Food Дмитрий Ширко. — Обслуживание спроса становится дороже для бизнеса, подорожала логистика, растут ставки по кредитам, импорт затруднен санкциями, дорогая рабочая сила. Кроме того, уровень цен в августе будет во многом зависеть от урожайности в нынешнем году. А судя по статистике ключевого, южного региона, где уборочная кампания завершается раньше других, итоги не оправдали ожидания. По многим сельхозкультурам будет значительная коррекция цен не в пользу потребителя. Например, в июле текущего года томаты открытого грунта подорожали на 15% к прошлому году, и в августе этот тренд сохранится. Виной всему — неблагоприятные погодные условия. Из-за майских заморозков многие фермеры лишились своих урожаев.
Август — мертвый сезон для автомобильного рынка
— В августе, как правило, представители услуг в автобизнесе испытывают спад заказов во второй половине месяца. Это связано с тем, что родители возвращают детей из мест отдыха и начинают подготовку к новому учебному году. Соответственно, семейные затраты и фокус внимания приоритетно направлены на подготовку к школе, — объясняет автоэксперт, руководитель профессиональной гоночной команды Андрей Севастьянов. — В этот момент автосервисы имеют ощутимую просадку по заказам и количеству обращений. Чтобы привлечь клиентов или минимизировать «просадку», мастерские и технические центры не поднимают цены на обслуживание и запасные части, придумывают разного рода акции.
— Но главный вопрос, конечно, в стоимости автомобилей. Лично мне не верится в данные Росстата: якобы иномарки с начала года вообще не подорожали, а отечественные машины — лишь на 0,1%.
— Я настроен оптимистично. Никаких панических настроений у покупателя не должно быть. В продажах пока нет явных причин для поднятия цен на какие-либо автотовары или автомобили.
Ну смотрите. Продавцы стабильно везут продукцию. Дефицита или какого-либо критичного провала нет. Погодные условия не мешают работе логистов. Парковки автосалонов заметно наполняются автомобилями. Сейчас, пока многие европейские компании временно ушли из России, основу продаж составляют автомобили китайского производства.
Далее, после окончания СВО на рынок начнут возвращаться те, кто его сейчас спешно покинул. Они начнут активную рекламу, акции, чтобы вернуть своих клиентов. Действующие игроки рынка к этому тоже готовы, и у них есть существенный запас в продажной цене, чтобы начать снижать цены и удерживать покупателей. До этого мы рассказывали, как растет инфляция и почему мы вернулись в 2022-й год.