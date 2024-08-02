Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат

Адвокат советует, как решить вопрос без лишних нервов Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Вопрос с запретом на выезд детей за границу сейчас актуален. Один из родителей может опасаться за судьбу ребенка и бояться лишиться встреч либо запретить выезд из ревности или мести. Адвокат Павел Желновод в своей колонке для портала MSK1.RU рассказал, как снять запрет на выезд для детей и на каких основаниях. Далее — от первого лица.

Как снять запрет?

Итак, правовая основа: один из родителей может ограничить право ребенка на выезд за пределы страны через Федеральную службу безопасности (ФСБ). Это регулируется статьей 21-й Федерального закона № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года.



Если родители не могут договориться о поездке ребенка за границу, вопрос решается в суде. Для этого нужно подать исковое заявление с указанием цели и сроков поездки, а также приложить необходимые документы.



Давайте разберемся, как снять уже наложенный запрет или нейтрализовать отказ родителя выдать нотариальное согласие на выезд несовершеннолетнего ребенка.



Процедура снятия запрета на выезд ребенка за границу РФ через суд может включать следующие шаги:

Подготовка искового заявления. Определяем суд: по основному правилу иск подается по адресу проживания ответчика, если невозможно установить адрес, то родитель вправе предъявить иск по месту жительства ребенка.

Содержание иска: в заявлении необходимо указать основания иска для снятия запрета / иска для получения разрешения на выезд ребенка за границу (нужно кратко описать цель поездки: отдых, лечение, спортивные мероприятия и т. п.), а также приложить необходимые документы, (квитанция об оплате госпошлины, почтовая квитанция об отправке иска ответчику, документы, подтверждающие заключение/расторжение брака, копию свидетельства о рождении ребенка, уведомление о наложении запрета, копии авиа / ж/д билетов и бронирование отеля).

Строгого списка документов в законе нет, если суду будет недостаточно указанных документов, он либо оставит иск без движения и предложит в разумный срок подать их в суд, или в процессе рассмотрения предложит представить их в судебном заседании.

Подача иска в суд. Можно подать тремя способами:

Нарочно — прийти в суд и подать через экспедицию пакет документов, на вашем экземпляре иска поставят отметку о принятии.

Почтовым отправлением — желательно с описью вложения направить пакет документов в адрес суда, указанный на его сайте.

Через систему электронного правосудия — на сайте суда. Для этого способа необходимо иметь аккаунт «Госуслуги» и(или) усиленную ЭЦП (электронную цифровую подпись) для заверения копий подаваемых документов.

После подачи любым способом отслеживаем судьбу иска на сайте того суда, в который подали иск, в разделе «судебное делопроизводство» в окне поиска вводим свою фамилию и ждем появления своего дела, как правило, оно там появляется через 1–2 недели, зависит от загруженности суда. Если от поданного иска давно нет вестей — можно позвонить в гражданскую канцелярию суда и назвать дату подачи иска и Ф. И. О. заявителя и спросить номер дела и Ф. И. О. судьи, которому отписали ваш иск — далее связаться с аппаратом судьи по телефону или прибыть на личный прием.

Участие в судебном заседании. После того как станет известна дата и время первого заседания, необходимо прибыть в суд в назначенное время — при себе иметь оригинал паспорта или иного его заменяющего документа и оригиналы прикрепленных к иску документов, при их отсутствии — скан-копии.



На заседании необходимо представить доказательства того, что запрет на выезд нарушает права ребенка или не имеет под собой достаточных оснований, к примеру цель запрета — «насолить» другому родителю. Положительный фон в суде дает заключение врачей о необходимости посещения моря/гор ребенком в целях оздоровления.



Нелишним будет, если суду будет представлено доказательство того, что поездка носит образовательный смысл и даст ребенку возможность полноценно расти, развиваться, расширять свой кругозор и спортивное мастерство.



Получение решения суда. Если суд удовлетворит иск, то запрет будет снят. Решение суда вступает в силу через 30 дней после его вынесения, если не будет обжаловано другой стороной в апелляционном порядке, в таком случае придется ждать рассмотрения дела в апелляции, это, как правило, еще + 2 месяца. Я рекомендую дождаться обжалования либо не обжалования и уже потом идти за копией решения суда в 2 экземплярах (один себе для пересечения границы и один для сдачи в МВД), так просто экономите себе время и нервы.



Исполнение решения. После вступления решения в законную силу необходимо поставить на решении в канцелярии суда штамп о вступлении в законную силу и подписать его у судьи, после чего обратиться с заявлением и решением суда по месту вынесения запрета в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России на региональном или районном уровне лично либо по доверенности.

Подведение итогов

Средний срок рассмотрения дела — 4–6 месяцев. Даже если суд вынесет положительное решение по конкретной поездке, оно не всегда помогает решить проблему. Дело в том, что судебные разбирательства могут длиться долго, и к моменту вынесения решения обстоятельства уже успевают измениться или поездка может состояться в другое время. В этом и заключается основная сложность подобных дел.

Поэтому я рекомендую планировать поездку заранее и либо снимать запрет бессрочно, но в определенном направлении (страну(ы)), и судьи, как правило, идут навстречу в подобных ситуациях тому родителю, чье право нарушается другим родителем, либо просить снять запрет с запасом времени 1–2 года.

Если родитель скрылся в неизвестном направлении и не является в суд, то можно известить его по последнему известному адресу, если адрес неизвестен — попросить суд направить запрос в любое подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России на районном уровне, кроме того, у суда есть возможность назначить адвоката по ст. 50 ГПК РФ в случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно.

В целях ускорения процесса в суде можно подготовить проект решения суда в электронном виде и предложить суду с ним ознакомиться — поскольку судьи загружены делами, это может значительно упростить и ускорить процесс.