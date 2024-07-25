Пенсии в августе вырастут, но не у всех: какой прибавки ждать и как ее получить?

А работающим, говорят, по четыреста прибавят! Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Совсем недавно власти приняли решение вернуть работающим пенсионерам индексацию, которой они были лишены с 2016 года. В феврале 2025 года среднее минимальное увеличение пенсий должно составить примерно 1300 рублей, а пока работающих пенсионеров ждет прибавка поменьше — в августе им сделают перерасчет с учетом накопленных за год индивидуальных пенсионных коэффициентов.



Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или баллы — это показатель, от которого зависит размер пенсии. Баллы начисляют за каждый год работы или иной деятельности, которая учитывается при расчете пенсии.



Количество пенсионных баллов, которые получает за год работающий человек, зависит от его зарплаты. Рассчитать, сколько начислят лично вам, можно по формуле: заработную плату за год нужно разделить на базу для исчисления страховых взносов (она устанавливается государством) и умножить на 10.



В 2023 году единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов составила 1,917 миллиона рублей. Допустим, в 2023 году человек зарабатывал 50 тысяч рублей, соответственно за год — 600 тысяч рублей. Делим 600 тысяч на 1,917 миллиона и с округлением получаем 0,313. Умножаем на 10 и получаем 3,12 балла.



Но работающий пенсионер получит меньше. Человек трудоспособного возраста может за год получить не больше 10 пенсионных баллов, а работающий пенсионер — не больше трех. То есть даже если он заработает за год два миллиона рублей, которые нужны для начисления 10 ИПК, начислят ему всё равно только три.



В августе пенсию пересчитывают с учетом баллов, которые были накоплены в прошлом году. Каждый балл переводится в рубли, и пенсионер получает соответствующую прибавку. Стоимость одного балла каждый год меняется с учетом индексации, в 2024 году она составила 133 рубля. Чтобы рассчитать индивидуальную прибавку к пенсии, нужно умножить свое количество баллов на эту сумму — получается, что максимальное увеличение пенсии работающего пенсионера в августе 2024 года составит 399 рублей.

Прибавку работающим пенсионерам рассчитают индивидуально Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Чтобы получить эту прибавку, обращаться никуда не нужно — перерасчет сделают автоматически. Но если ваша пенсия вдруг не увеличится, можно обратиться в Соцфонд, чтобы исправить ошибку.

