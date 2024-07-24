По 1200 ежемесячно: для пенсионеров ввели новую выплату

Пенсионеры старше 80 лет получат новые выплаты Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Государственная дума в третьем чтении приняла поправку, которая предусматривает ежемесячную прибавку к пенсии в размере 1200 рублей для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы. Эта сумма будет индексироваться наравне с основной выплатой. К такому решению парламентарии пришли 24 июля, следует из данных на сайте думской системы обеспечения законодательной деятельности.

— С 1 января 2025 года вступает в силу закон, по которому мы, во-первых, в беззаявительном режиме увеличим в два раза число получателей такой выплаты. Не нужно будет искать неработающего человека, но трудоспособного возраста, чтобы оформить эту льготу. Пенсионер получит ее, — пояснила, как будет работать закон, депутат Светлана Бессараб во время второго чтения.

То же правило будет распространяться и на инвалидов I группы, причем неважно, работает он или нет.

— Теперь будут все инвалиды I группы и лица старше 80 лет получать 1200 рублей ежемесячно и беззаявительно. К тому же эту сумму будут индексировать, — подчеркнула парламентарий.

Однако исключением являются инвалиды с детства первой группы, которым полагается ежемесячная выплата в связи с уходом.

