НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+29°

пасмурно, без осадков

ощущается как +29

3 м/c,

ю-в.

 741мм 50%
Подробнее
6 Пробки
USD 87,30
EUR 95,46

СРОЧНО

Парковку МЕГИ заволокло дымом

Меняют квартиры на дома
Работа в Новосибирске
Обвинили в педофилии и избили
Новосибирск ведет соцсети
Скандал в «Маяке»
Июльфест в Новосибирске
«Кузина» в долгах
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Экономика По 1200 ежемесячно: для пенсионеров ввели новую выплату

По 1200 ежемесячно: для пенсионеров ввели новую выплату

Госдума уже приняла закон

462
4 комментария
Пенсионеры старше 80 лет получат новые выплаты

Государственная дума в третьем чтении приняла поправку, которая предусматривает ежемесячную прибавку к пенсии в размере 1200 рублей для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы. Эта сумма будет индексироваться наравне с основной выплатой. К такому решению парламентарии пришли 24 июля, следует из данных на сайте думской системы обеспечения законодательной деятельности.

— С 1 января 2025 года вступает в силу закон, по которому мы, во-первых, в беззаявительном режиме увеличим в два раза число получателей такой выплаты. Не нужно будет искать неработающего человека, но трудоспособного возраста, чтобы оформить эту льготу. Пенсионер получит ее, — пояснила, как будет работать закон, депутат Светлана Бессараб во время второго чтения.

То же правило будет распространяться и на инвалидов I группы, причем неважно, работает он или нет.

— Теперь будут все инвалиды I группы и лица старше 80 лет получать 1200 рублей ежемесячно и беззаявительно. К тому же эту сумму будут индексировать, — подчеркнула парламентарий.

Однако исключением являются инвалиды с детства первой группы, которым полагается ежемесячная выплата в связи с уходом.

Ранее власти приняли закон об индексации пенсий работающим. Повышение запланировано на 2025 год.

ПО ТЕМЕ
Пенсии Новые выплаты Пенсионеры Пожилые люди Инвалиды Прибавка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
24 июля 2024, 18:14
Будем ждать
Гость
24 июля 2024, 18:18
зашикуют старики
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Рекомендуем
Знакомства

Кирилл,42

Юрий,36

Dimon,49

Katy,42

Мила,64

Мая,37

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление