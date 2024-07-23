Счета для тех, у кого нет денег: кто может открыть социальный вклад и можно ли на этом заработать

Положить под высокий процент можно будет даже совсем маленькую сумму Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В России появятся социальные вклады и счета, для которых будет действовать установленная законом ставка. Максимальная сумма такого вклада будет небольшой — до 50 тысяч рублей, а открыть его смогут только люди с невысокими доходами. Соответствующий закон приняла Госдума и одобрил Совфед, теперь его принял и президент. Разбираемся, как он будет работать.



Что такое социальный вклад и счет?

Суть социального банковского вклада та же, что и у любого другого, — человек кладет деньги в банк на определенный срок, в конце которого получает их обратно с процентами. Социальным же вклад становится по двум причинам. Во-первых, условия, на которых человек может вложить деньги, более регламентированы — предусмотрена определенная ставка, снижать которую банк не имеет права. Во-вторых, доступны эти условия будут не всем, а только тем, кто нуждается в поддержке со стороны государства и получает ее.



Социальный накопительный счет отличается от обычного тем же самым — открыть его может не каждый, а банк должен выполнять определенные обязательства. От вклада накопительный счет отличается тем, что его можно регулярно пополнять или снимать с него деньги, получая при этом доход от сумм, которые остаются на счете. Ставка, как правило, ниже, чем по вкладу.



В чем отличие социального вклада от обычного?

Ключевое отличие социальных счета и вклада от обычных в их доступности для малообеспеченных людей. В том числе тех, кто не разбирается в банковских продуктах.



— Им не нужно разбираться в условиях огромного количества банков, вычитывать условия, сравнивать с ключевой ставкой, выискивать, как изменится процентная ставка по вкладу через 3–4 месяца. Я думаю, для регулятора это скорее образовательная инициатива — научить самых незащищенных и наименее финансово образованных копить безопасным способом, — говорит независимый финансовый советник и владелец школы культуры инвестиций kultinvest Нина Култышева.



У социального вклада и счета нет ограничений по минимальной сумме, которые устанавливают многие банки. Хотя часто они и предлагают открытие накопительного счета с возможностью снятия и пополнения от нескольких рублей, нередко ставятся дополнительные условия. Например, проценты будут начисляться только при наличии на счету определенной суммы или при определенных тратах по карте этого же банка.



У соцвклада минимальной суммы нет, зато есть максимальная — 50 000 рублей. При этом ставка должна быть максимальной из тех, что предлагает банк по вкладам физических лиц сроком до одного года.



— Для обычных вкладов нет формального процента, банки устанавливают его самостоятельно, — говорит директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. — Как правило, это плюс 2–3% к ключевой ставке в зависимости от банка. Вот сейчас ключевая ставка 16%, а средний вклад — 17–18, какие-то более мелкие банки дают и 19%.



Размер процентной ставки по соцсчету тоже прописан в законе. Он должен быть не менее половины размера ключевой ставки Центробанка. То есть на данный момент это 8% годовых.

Кроме того, банк не может взимать плату за открытие и обслуживание соцсчета и соцвклада.



Кто сможет оформить социальный вклад?

Открыть продукты может только человек, который лично получает соцподдержку от государства. К таким мерам относятся различные пособия семьям с детьми (единое пособие, по уходу за ребенком до полутора лет), пособие по безработице, по инвалидности и другие, как правило, они так или иначе связаны с прожиточным минимумом. В законопроекте говорится, что точный перечень установит правительство.



Каждый человек, получающий соцподдержку, может оформить один соцсчет и один соцвклад. Срок соцвклада ограничен — 1 год. Если через год клиент продолжает получать меры социальной поддержки, у человека остаются преференции.



Когда и как оформлять соцвклад?

Закон вступит в силу в июле 2025 года, с этого времени услугу начнут предоставлять системно значимые кредитные организации. К ним относятся 13 крупнейших банков, в числе которых «Сбер», «Альфа-банк», «Т-банк», «Россельхозбанк» и другие. Остальные банки должны будут подключиться с 2027 года.



Оформлять социальные счета и вклады можно будет на «Госуслугах».



Сколько денег можно вложить и сколько получить?

На вклад можно положить не больше 50 тысяч рублей, минимальной суммы нет. Это дает возможность получить ставку по вкладу выше ставки ЦБ тем, у кого нет серьезных накоплений. Обычно для этого нужно заходить с большей суммой изначально.



— 50 тысяч — сумма, конечно, небольшая. Но даже от этой суммы 17–19 процентов за год — что-то за год заработаешь. Как минимум это покроет инфляцию. Поверьте, это будет задействовано, — считает Георгий Остапкович.



Если предположить, что и ключевая ставка, и банковские предложения через год останутся на прежнем уровне, то, вложившись на максимальную сумму, можно получить по итогу года около 10 тысяч рублей.



По накопительному счету ставка меньше: если опять же за год условия не изменятся, она составит 8%. Это меньше, чем предлагают многие банки сейчас по накопительным счетам с возможностью снятия и пополнения, но не намного — промоставки в 12–16% действуют только на первые месяцы и при выполнении определенных условий. В дальнейшем они будут приносить до 10% годовых.



— Социально незащищенных людей таким образом просто освобождают от необходимости перелопатить кучу информации в поисках честных условий. Это небольшие суммы, но большинство тех, кто сейчас получает пособие, проедают всё подчистую, и им точно не до вклада, а тут хотя бы небольшая возможность чуть-чуть копить, — говорит Нина Култышева. — Когда получаешь пособие несколько тысяч рублей в месяц, процентный доход в 200–300 рублей в месяц — это заметно и очень важно в образовательных целях. И главное, безопасно: через «Госуслуги» подключили, каждый месяц можно что-то снимать с этого счета, каждый месяц небольшой процент будет начисляться, около 200 ₽.