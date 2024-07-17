Дорогая наша Фемида. В России резко повысят пошлины за обращение в суд

Правосудие становится дороже Источник: Дарья Пона / 74.RU











В России планируют резко увеличить госпошлины за обращение в суд. Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. Пошлина за подачу иска будет стоить от 5000 рублей, апелляционная жалоба — от 10 000 рублей, а разбирательство в Верховном суде подорожает аж в 26 раз — до 40–80 тысяч рублей. Обсуждаем с экспертами, насколько назрело повышение ставок, когда ждать новый прейскурант и как увеличение пошлин скажется на доступности правосудия.



Зачем поднимать пошлины

Последние месяцы все бурно обсуждали грядущий переход на прогрессивную шкалу налогообложения, при котором ставка 13% останется только для получающих меньше 2,4 миллиона рублей год. Между тем в скором времени россиян ждет еще один финансовый сюрприз — резкий рост госпошлин за судебные разбирательства.



Правительство направило в Госдуму обширный законопроект о поправках в Налоговый кодекс РФ еще в марте. Кардинальное увеличение судебных сборов осталось почти не замеченным среди множества других громких изменений. В пояснительной записке к законопроекту об этом нет ни слова.



В целом лейтмотив властей понятен. Госпошлины при подаче исков и жалоб в суды не менялись уже лет десять. В то же время нагрузка на судей постоянно растет. Так, в прошлом году суды в России рассмотрели более 39 миллионов дел, а за первый квартал 2024-го — уже более 10 миллионов дел, то есть на 13% больше. Об этом сообщила председатель Верховного суда Ирина Подносова, выступая на Совете судей в мае этого года.



На 10% выросло количество гражданских дел — до 28,4 миллиона, в три раза подскочило число административных разбирательств — до 1,382 миллиона дел. Самой популярной категорией из экономических осталось взыскание налоговых долгов — рост в 4 раза — до 1,16 миллиона дел. Арбитражные суды рассмотрели 430 тысяч дел, в том числе 99 тысяч дел о банкротстве — на 40% больше, чем в первом квартале прошлого года.



— Приведенные цифры наглядно свидетельствуют о том, что на повестке дня остро стоит вопрос о необходимости исключения избыточных судебных процедур и о расширении применения внесудебного взыскания задолженности при отсутствии между сторонами спора о праве, — подчеркнула председатель Верховного суда Ирина Подносова.



Правительство разрабатывает механизм внесудебного взыскания задолженностей по налогам и сборам с граждан, добавила Ирина Подносова. А в будущем не исключено распространение внесудебного взыскания и на другие виды задолженностей граждан, например по долгам за услуги ЖКХ.



По мнению председателя Совета судей Виктора Момотова, слишком низкий уровень госпошлины негативно влияет на эффективность правосудия.



— Стороны по личным мотивам крайне заинтересованы в рассмотрении спора именно судом: истец оплачивает госпошлину, размер которой составляет всего 400 рублей, и получает полный доступ к судебному ресурсу. При этом стоимость одного судодня составляет более 25 тысяч рублей. Очевидно, рассмотрение спора длится дольше одного рабочего дня, — объяснил Виктор Момотов.



Та же ситуация складывается при подаче жалобы в апелляционные и кассационные суды.



Судиться будет дороже

Правительство РФ предложило повысить госпошлины за обращение в арбитражные суды и суды общей юрисдикции. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс рассматривает Госдума. Документ незаметно преодолел первое чтение, а в скором времени — 23 июля — пройдет и второе.



Так, пошлина за подачу иска имущественного характера будет зависеть от суммы требований и составит от 10 тысяч рублей до 725 тысяч рублей плюс 0,5% суммы, превышающей 50 миллионов. За признание сделки недействительной придется заплатить 50 тысяч рублей. Подача иска о банкротстве гражданина обойдется в 10 тысяч рублей, компании — в 100 тысяч. Влетит в копеечку и расторжение брака — 5000 рублей. Разве что взыскание алиментов пожалели, за них пошлина останется прежней — 150 рублей.



Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Если раньше некоторые обращения в суд были бесплатными, например заявление о правопреемстве или частная жалоба, то теперь и за них нужно будет платить. Также появятся госпошлины за процессуальные заявления — выдача исполнительных листов, пересмотр дела по новым обстоятельствам, исправление описок и так далее. Такие расходы варьируются от 5 до 30 тысяч рублей. Подробностей о деталях новых сборов пока мало. Например, неясно, что с описками: будут ли взимать плату в случае, если это ошибка суда.



Если рассмотрение законопроекта пройдет по плану, то новые госпошлины начнут применять с 2025 года.



«Идут в суд, чтобы насолить конкуренту»

Загруженность судов — серьезная проблема для отечественной системы правосудия, подтверждают юристы. Но всё зависит от того, каких целей хочет достичь законодатель.



— Если хотим банального уменьшения обращений, то это, наверное, не та цель, к которой нужно стремиться. Конечно, существующие госпошлины не высоки. Но с государства никто не снимал функцию решения споров граждан и компаний как между собой, так и с госорганами, — отметил управляющий партнер адвокатского бюро KR&P Евгений Ковалев. — Обращение в суды должно быть более вдумчивым, обоснованным. Вот такой мне видится конечная цель. Потому что люди зачастую пользуются низким порогом входа в судебный спор и пытаются взгромоздить на суд огромное количество внутренних проблем. Судебная тяжба — дело непростое. Нужно привлекать консультантов, юристов, отвлекать ресурсы, искать документы, многие из которых уже мхом поросли… А сейчас немало истцов идут в суд, чтобы заставить оппонента побегать, насолить конкуренту. Это касается не только компаний, но и частных лиц.



Однако одним повышением размера госпошлин не добиться ответственного отношения к судопроизводству, считает юрист.



— Не доступ к правосудию нужно ограничивать, а последствия недобросовестного использования суда в решении своих вопросов. На мой взгляд, самый простой и действенный способ — на ту сторону, которая пошла в суд без должных оснований, возложить расходы другой стороны. Заявляешь необоснованные требования? Будь готов за это заплатить, — говорит Евгений Ковалев. — Да, судебные издержки и сейчас возлагаются на проигравших, но далеко не в полной мере. Как правило, расходы компенсируются наполовину, а то и меньше. Или суды, связанные с тем, что кто-то не исполняет свои обязательства. Зачастую там и спора как такового нет. Просто недобросовестная сторона пользуется чужими деньгами — фактически бесплатно кредитуется, пока годами идет тяжба.



Поэтому справедливая компенсация судебных издержек будет сдерживающим фактором, уверен эксперт.



«Своего рода налог на роскошь»

Сегодня сложно встретить человека, который не участвовал в судебном процессе в качестве истца или ответчика. Разбирательства далеко не всегда исчисляются миллионами или миллиардами. Многие судятся за суммы, в десятки раз меньшие.



— Увеличение государственной пошлины, безусловно, повлияет на снижение количества исков. Минимальные требования, а также «фиктивные» (по надуманным обстоятельствам) будут реже встречаться. Но те истцы, которые уверены и непоколебимы в своих требованиях, конечно, будут обращаться в суды, а уплаченную госпошлину требовать ко взысканию с ответчиков. Такой механизм работает и сегодня, — указал адвокат, партнер компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков. — Однако, вероятно, немалая часть граждан все-таки будет отказываться от подачи иска в суд. Это может привести в том числе и к росту случаев «теневого решения проблем». Или же инициаторы процесса будут просить об отсрочке уплаты госпошлины до рассмотрения иска по существу.



Повышение пошлин — это своего рода налог на роскошь, считают некоторые юристы.



— С точки зрения Думы и правительства, повышение судебных пошлин, безусловно, назрело, с точки зрения правосудия — безусловно, нет, — заявил управляющий партнер адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Дмитрий Казаков. — Правосудие всё больше становится вещью, не доступной «обычному гражданину», и тем самым утрачивает свою суть. Хотя дело здесь, конечно, не только в пошлине. С другой стороны, кардинально разгрузить суды тоже не получится, принимая во внимание большое количество исков от «льготников» (граждан, освобожденных от уплаты госпошлины. — Прим. ред.).



Размер госпошлин увеличен на волне принятия иных законопроектов, позволяющих пополнить бюджет, напомнили эксперты.



— Но именно госпошлины коснутся большинства граждан, так как не привязаны к доходам. Даже с действующими государственными сборами не все граждане решаются обратиться в суд, потому что судебные расходы перекрывают выгоду от судебного процесса. Так, например, женщина в декретном отпуске, сбежавшая от мужа, не сможет заплатить 5000 рублей за развод, — привела пример адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Евгения Рыжкова. — Но бывают ситуации, когда выбора нет. Самые большие государственные пошлины платят наследники, если по какой-то даже технической причине не удалось вступить в наследство у нотариуса. Часто в наследство входит единственное жилье, отказаться от которого люди точно не готовы. При этом деньги на государственную пошлину собирают всем миром.

Как вы относитесь к повышению пошлин за обращение в суд? Нормально, не часто же в суд ходим Плохо. За защитой в суд теперь смогут обратиться только богатые Хочу посмотреть результаты