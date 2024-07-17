НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

пасмурно, без осадков

ощущается как +21

4 м/c,

южн.

 740мм 83%
Подробнее
5 Пробки
USD 88,28
EUR 96,26

СРОЧНО

До розыгрыша от НГС осталось два дня

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Федералы скупают Новосибирск
Июльфест в Новосибирске
Миллионы на борьбу с коноплёй
Лайфхаки для работодателей
Боец ММА строит зал для детей
Субъективный обзор летников
Мусорный апокалипсис
НГС в Telegram
Экономика проблема Дорогая наша Фемида. В России резко повысят пошлины за обращение в суд

Дорогая наша Фемида. В России резко повысят пошлины за обращение в суд

Апелляционная жалоба подорожает в 10 раз, кассационная — в 16,5 раза

1 784
33 комментария
Правосудие становится дороже

В России планируют резко увеличить госпошлины за обращение в суд. Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. Пошлина за подачу иска будет стоить от 5000 рублей, апелляционная жалоба — от 10 000 рублей, а разбирательство в Верховном суде подорожает аж в 26 раз — до 40–80 тысяч рублей. Обсуждаем с экспертами, насколько назрело повышение ставок, когда ждать новый прейскурант и как увеличение пошлин скажется на доступности правосудия.

Зачем поднимать пошлины

Последние месяцы все бурно обсуждали грядущий переход на прогрессивную шкалу налогообложения, при котором ставка 13% останется только для получающих меньше 2,4 миллиона рублей год. Между тем в скором времени россиян ждет еще один финансовый сюрприз — резкий рост госпошлин за судебные разбирательства.

Правительство направило в Госдуму обширный законопроект о поправках в Налоговый кодекс РФ еще в марте. Кардинальное увеличение судебных сборов осталось почти не замеченным среди множества других громких изменений. В пояснительной записке к законопроекту об этом нет ни слова.

В целом лейтмотив властей понятен. Госпошлины при подаче исков и жалоб в суды не менялись уже лет десять. В то же время нагрузка на судей постоянно растет. Так, в прошлом году суды в России рассмотрели более 39 миллионов дел, а за первый квартал 2024-го — уже более 10 миллионов дел, то есть на 13% больше. Об этом сообщила председатель Верховного суда Ирина Подносова, выступая на Совете судей в мае этого года.

На 10% выросло количество гражданских дел — до 28,4 миллиона, в три раза подскочило число административных разбирательств — до 1,382 миллиона дел. Самой популярной категорией из экономических осталось взыскание налоговых долгов — рост в 4 раза — до 1,16 миллиона дел. Арбитражные суды рассмотрели 430 тысяч дел, в том числе 99 тысяч дел о банкротстве — на 40% больше, чем в первом квартале прошлого года.

— Приведенные цифры наглядно свидетельствуют о том, что на повестке дня остро стоит вопрос о необходимости исключения избыточных судебных процедур и о расширении применения внесудебного взыскания задолженности при отсутствии между сторонами спора о праве, — подчеркнула председатель Верховного суда Ирина Подносова.

Правительство разрабатывает механизм внесудебного взыскания задолженностей по налогам и сборам с граждан, добавила Ирина Подносова. А в будущем не исключено распространение внесудебного взыскания и на другие виды задолженностей граждан, например по долгам за услуги ЖКХ.

По мнению председателя Совета судей Виктора Момотова, слишком низкий уровень госпошлины негативно влияет на эффективность правосудия.

— Стороны по личным мотивам крайне заинтересованы в рассмотрении спора именно судом: истец оплачивает госпошлину, размер которой составляет всего 400 рублей, и получает полный доступ к судебному ресурсу. При этом стоимость одного судодня составляет более 25 тысяч рублей. Очевидно, рассмотрение спора длится дольше одного рабочего дня, — объяснил Виктор Момотов.

Та же ситуация складывается при подаче жалобы в апелляционные и кассационные суды.

Судиться будет дороже

Правительство РФ предложило повысить госпошлины за обращение в арбитражные суды и суды общей юрисдикции. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс рассматривает Госдума. Документ незаметно преодолел первое чтение, а в скором времени — 23 июля — пройдет и второе.

Так, пошлина за подачу иска имущественного характера будет зависеть от суммы требований и составит от 10 тысяч рублей до 725 тысяч рублей плюс 0,5% суммы, превышающей 50 миллионов. За признание сделки недействительной придется заплатить 50 тысяч рублей. Подача иска о банкротстве гражданина обойдется в 10 тысяч рублей, компании — в 100 тысяч. Влетит в копеечку и расторжение брака — 5000 рублей. Разве что взыскание алиментов пожалели, за них пошлина останется прежней — 150 рублей.

Если раньше некоторые обращения в суд были бесплатными, например заявление о правопреемстве или частная жалоба, то теперь и за них нужно будет платить. Также появятся госпошлины за процессуальные заявления — выдача исполнительных листов, пересмотр дела по новым обстоятельствам, исправление описок и так далее. Такие расходы варьируются от 5 до 30 тысяч рублей. Подробностей о деталях новых сборов пока мало. Например, неясно, что с описками: будут ли взимать плату в случае, если это ошибка суда.

Если рассмотрение законопроекта пройдет по плану, то новые госпошлины начнут применять с 2025 года.

«Идут в суд, чтобы насолить конкуренту»

Загруженность судов — серьезная проблема для отечественной системы правосудия, подтверждают юристы. Но всё зависит от того, каких целей хочет достичь законодатель.

— Если хотим банального уменьшения обращений, то это, наверное, не та цель, к которой нужно стремиться. Конечно, существующие госпошлины не высоки. Но с государства никто не снимал функцию решения споров граждан и компаний как между собой, так и с госорганами, — отметил управляющий партнер адвокатского бюро KR&P Евгений Ковалев. — Обращение в суды должно быть более вдумчивым, обоснованным. Вот такой мне видится конечная цель. Потому что люди зачастую пользуются низким порогом входа в судебный спор и пытаются взгромоздить на суд огромное количество внутренних проблем. Судебная тяжба — дело непростое. Нужно привлекать консультантов, юристов, отвлекать ресурсы, искать документы, многие из которых уже мхом поросли… А сейчас немало истцов идут в суд, чтобы заставить оппонента побегать, насолить конкуренту. Это касается не только компаний, но и частных лиц.

Однако одним повышением размера госпошлин не добиться ответственного отношения к судопроизводству, считает юрист.

— Не доступ к правосудию нужно ограничивать, а последствия недобросовестного использования суда в решении своих вопросов. На мой взгляд, самый простой и действенный способ — на ту сторону, которая пошла в суд без должных оснований, возложить расходы другой стороны. Заявляешь необоснованные требования? Будь готов за это заплатить, — говорит Евгений Ковалев. — Да, судебные издержки и сейчас возлагаются на проигравших, но далеко не в полной мере. Как правило, расходы компенсируются наполовину, а то и меньше. Или суды, связанные с тем, что кто-то не исполняет свои обязательства. Зачастую там и спора как такового нет. Просто недобросовестная сторона пользуется чужими деньгами — фактически бесплатно кредитуется, пока годами идет тяжба.

Поэтому справедливая компенсация судебных издержек будет сдерживающим фактором, уверен эксперт.

«Своего рода налог на роскошь»

Сегодня сложно встретить человека, который не участвовал в судебном процессе в качестве истца или ответчика. Разбирательства далеко не всегда исчисляются миллионами или миллиардами. Многие судятся за суммы, в десятки раз меньшие.

— Увеличение государственной пошлины, безусловно, повлияет на снижение количества исков. Минимальные требования, а также «фиктивные» (по надуманным обстоятельствам) будут реже встречаться. Но те истцы, которые уверены и непоколебимы в своих требованиях, конечно, будут обращаться в суды, а уплаченную госпошлину требовать ко взысканию с ответчиков. Такой механизм работает и сегодня, — указал адвокат, партнер компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков. — Однако, вероятно, немалая часть граждан все-таки будет отказываться от подачи иска в суд. Это может привести в том числе и к росту случаев «теневого решения проблем». Или же инициаторы процесса будут просить об отсрочке уплаты госпошлины до рассмотрения иска по существу.

Повышение пошлин — это своего рода налог на роскошь, считают некоторые юристы.

— С точки зрения Думы и правительства, повышение судебных пошлин, безусловно, назрело, с точки зрения правосудия — безусловно, нет, — заявил управляющий партнер адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Дмитрий Казаков. — Правосудие всё больше становится вещью, не доступной «обычному гражданину», и тем самым утрачивает свою суть. Хотя дело здесь, конечно, не только в пошлине. С другой стороны, кардинально разгрузить суды тоже не получится, принимая во внимание большое количество исков от «льготников» (граждан, освобожденных от уплаты госпошлины. — Прим. ред.).

Размер госпошлин увеличен на волне принятия иных законопроектов, позволяющих пополнить бюджет, напомнили эксперты.

— Но именно госпошлины коснутся большинства граждан, так как не привязаны к доходам. Даже с действующими государственными сборами не все граждане решаются обратиться в суд, потому что судебные расходы перекрывают выгоду от судебного процесса. Так, например, женщина в декретном отпуске, сбежавшая от мужа, не сможет заплатить 5000 рублей за развод, — привела пример адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Евгения Рыжкова. — Но бывают ситуации, когда выбора нет. Самые большие государственные пошлины платят наследники, если по какой-то даже технической причине не удалось вступить в наследство у нотариуса. Часто в наследство входит единственное жилье, отказаться от которого люди точно не готовы. При этом деньги на государственную пошлину собирают всем миром.

Как вы относитесь к повышению пошлин за обращение в суд?

Нормально, не часто же в суд ходим
Плохо. За защитой в суд теперь смогут обратиться только богатые
Хочу посмотреть результаты

С 2025 года в России начнет действовать новая шкала подоходного налога. Мы разбирали, кто заплатит больше.

ПО ТЕМЕ
Налоги Суд Новые законы Деньги
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
35
Пьер Дун Лахтинский
17 июля 2024, 11:18
найти правду, тем более правду на законных основаниях, все сложней...время разборок на месте, здесь и сейчас, со всеми вытекающими, это недалекое будущее россяин...в общем, судя по всему, 90-е покажутся раем...
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
17 июля 2024, 11:22
Спасибо, но нет. Мы как-нибудь лучше по-старому, через коньяк в прокуратуру.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Рекомендуем
Знакомства

Валентина,44

Ирина,58

Tom,37

Ксения,46

Саня,40

Андрей,41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление