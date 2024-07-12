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Экономика Овощи дорожают, а остальное становится дешевле: в Новосибирске продолжает расти цена на картофель — статистика

Овощи дорожают, а остальное становится дешевле: в Новосибирске продолжает расти цена на картофель — статистика

Резко выросли в цене помидоры и огурцы

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11 комментариев
Зимой картофель стоил почти в три раза дешевле

В Новосибирской области в середине лета растут цены на овощи. С зимы уже в три раза выросла цена на картошку, и она не останавливается. Но дорожают и другие продукты, такие как огурцы и помидоры. Новосибирскстат опубликовал еженедельную статистику по изменению цен.

В регионе продолжает расти цена на картофель. К 8 июлю средняя стоимость достигла 68 рублей за килограмм, а 1 июля картошка стоила 60 рублей. Зимой, 9 января, килограмм картофеля в среднем покупали за 24 рубля. Подорожали в Новосибирской области и огурцы. На 8 июля в среднем они стоят 149 рублей, а за неделю до этого, 1 июля, цена была 132 рубля. Помидоры достигли стоимости в 180 рублей к 8 июлю. На 1 июля их средняя цена за килограмм была 175 рублей.

А вот сосиски и сардельки стали дешевле на 10 рублей. Их средняя цена снизилась с 475 рублей за килограмм 1 июля до 465 рублей 8 июля. В январе сосиски и сардельки в среднем стоили 459 рублей. Также, по официальной статистике, подешевело сливочное масло. На 1 июля его средняя цена была 969 рублей за килограмм, а на 8 июля — 959 рубля. В январе масло стоило 867 рублей. За неделю средняя цена на гречку опустилась с 71 рубля за килограмм до 68 рублей за килограмм.

На прошлой неделе жители Новосибирска заметили, что цена на картофель резко растет. Корреспондент НГС прошлась по магазинам и посмотрела, что продают в два раза дороже.

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Комментарии
11
Автопассажироход
12 июля 2024, 08:48
Пока пузаны не вернутся к выращиванию своего пузанского корнеплода (а не тело жирное томить на газоне) он будет только дорожать. А я его скоро начну выкидывать даром излишек - надо погреб сушить.
Гость
12 июля 2024, 08:34
С Хилка что ле развозят по завышенной цене?))) У меня уже свои огурцы на даче и картофан с прошлого года есть. Скоро помидоры покраснеют))) Разгоните Хилок, дайте русским старушкам дачный продукт реализовывать - станет дешевле!)))
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