Овощи дорожают, а остальное становится дешевле: в Новосибирске продолжает расти цена на картофель — статистика

Зимой картофель стоил почти в три раза дешевле Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В Новосибирской области в середине лета растут цены на овощи. С зимы уже в три раза выросла цена на картошку, и она не останавливается. Но дорожают и другие продукты, такие как огурцы и помидоры. Новосибирскстат опубликовал еженедельную статистику по изменению цен.

В регионе продолжает расти цена на картофель. К 8 июлю средняя стоимость достигла 68 рублей за килограмм, а 1 июля картошка стоила 60 рублей. Зимой, 9 января, килограмм картофеля в среднем покупали за 24 рубля. Подорожали в Новосибирской области и огурцы. На 8 июля в среднем они стоят 149 рублей, а за неделю до этого, 1 июля, цена была 132 рубля. Помидоры достигли стоимости в 180 рублей к 8 июлю. На 1 июля их средняя цена за килограмм была 175 рублей.

А вот сосиски и сардельки стали дешевле на 10 рублей. Их средняя цена снизилась с 475 рублей за килограмм 1 июля до 465 рублей 8 июля. В январе сосиски и сардельки в среднем стоили 459 рублей. Также, по официальной статистике, подешевело сливочное масло. На 1 июля его средняя цена была 969 рублей за килограмм, а на 8 июля — 959 рубля. В январе масло стоило 867 рублей. За неделю средняя цена на гречку опустилась с 71 рубля за килограмм до 68 рублей за килограмм.