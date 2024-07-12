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Экономика обзор Изменения в налогах: кто заплатит больше, а кому вернут деньги — объясняем в четырех картинках

Изменения в налогах: кто заплатит больше, а кому вернут деньги — объясняем в четырех картинках

Поправки уже приняты и начнут действовать в 2025 году

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8 комментариев
Большинство изменений вступит в силу в 2025 году

Владимир Путин подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс Российской Федерации, который обсуждался в течение последних месяцев. Ранее документ был принят Госдумой и утвержден Совфедом, в 2025 году он вступит в силу. Изменений много, они касаются в том числе и бизнеса, но мы сейчас поговорим о том, что касается каждого, — подоходном налоге и льготах для физических лиц. В этом материале — главные изменения.

Прогрессивная шкала НДФЛ

Одна из главных и, пожалуй, самых прогремевших поправок — введение прогрессивной шкалы подоходного налога. Проще говоря, чем выше доход у человека — тем выше ставка НДФЛ. До недавнего времени ставка была 13%, с 2024 года появилась повышенная ставка 15% с доходов более 5 млн рублей.

С вступлением в силу нового закона тарифы снова изменятся — ставка 13% останется только для тех, кто зарабатывает в год меньше 2,4 млн рублей. Люди с доходом от 2,4 млн до 5 млн рублей будут платить в казну 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — 20%. Те, кто за год заработает больше 50 млн, должны будут заплатить 22%.

До 2024 года ставка подоходного налога была единой — 13%

Семейная налоговая выплата

Вместе с повышением налога для людей с высокими доходами, для граждан с низкими доходами появилась возможность свою налоговую ставку снизить. Правда, касается это только семей с детьми — двумя и более. Если говорить очень грубо, то в результате семьи, где средний ежемесячный доход менее полутора прожиточных минимумов, получат пониженную ставку НДФЛ — 6%. Это изменение вступит в силу в январе 2026 года.

Сначала родители в такой семье должны будут платить налоги по стандартной ставке 13%, а если по итогам года окажется, что они имеют право на льготу — налог пересчитают и вернут. Фиксированной суммы нет, она будет зависеть от уплаченного налога.

Закон о налоговой выплате семьям начнет действовать в 2026 году

В законе также указано, что при определении права на выплату будут учитывать наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества.

Налоговый вычет на детей

Среди изменений, вошедших в утвержденный президентом закон, — также анонсированное им ранее повышение «детского» налогового вычета. Он полагается всем родителям, которые работают официально. По действующим правилам стандартный налоговый вычет на первого и второго ребенка составляет 1400 рублей, на третьего и последующих — 3000 рублей. С вступлением в силу нового закона вычеты на второго, третьего и последующих детей вырастут в два раза.

Налоговый вычет — это та сумма, на которую при соблюдении определенных условий уменьшается налоговая база по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и осуществляется возврат части ранее уплаченного налога.

Налоговый вычет полагается каждому родителю

Порог дохода, когда вычет предоставлять перестают, тоже повысили — с 350 до 450 тысяч рублей. Эта сумма рассчитывается на год и каждый год обнуляется. То есть сколько бы родитель ни зарабатывал, в январе он налоговый вычет получит, а дальше всё будет зависеть от дохода. Как только человек заработает 450 тысяч в налоговом периоде, вычет перестанут предоставлять. Например, при зарплате в 45 тысяч рублей его можно будет получать 10 месяцев в году. Как оформить такой налоговый вычет, мы рассказывали ранее.

Налоговый вычет за сдачу ГТО

С вступлением в силу нового закона также можно будет получить налоговый вычет за сдачу нормы ГТО в размере 18 тысяч рублей за год. На эту сумму уменьшат налоговую базу — так называют весь доход, облагаемый НДФЛ. То есть если обладатель значка ГТО заработал за год, например, 500 тысяч рублей, то с 18 тысяч из них он имеет право не платить налог. Если уже заплатил — деньги вернут. То есть на руки обладатель значка ГТО получит не 18 тысяч рублей, а 13% от них — 2340 рублей.

Деньги за сдачу ГТО можно получить только в качестве налогового вычета — то есть если налоги вы не платили, то и вам за значок «Готов к труду и обороне» не заплатят

Оформить вычет можно будет только в том году, в котором человек получил знак отличия или подтвердил его (но только при условии, что в том же году он прошел диспансеризацию).

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Деньги Налоги Льготы НДФЛ Новые законы Прогрессивная шкала налогов
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Комментарии
8
Дед Митрич
12 июля 2024, 21:32
Для СВО деньги заканчиваются, люди заканчиваются. Может и СВО закончится? Сходили в гости, нагадили, пора и честь знать.
Гость
12 июля 2024, 21:15
Благо, что участникам СВО (Героям) Никакие Налоги Не Поднимут... Ну вы поняли, куда идти Зарабатывать...
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