НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

пасмурно, без осадков

ощущается как +25

4 м/c,

с-з.

 745мм 45%
Подробнее
6 Пробки
USD 87,86
EUR 95,32

СРОЧНО

Вице-мэр Антонова — о пешеходной улице Ленина

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Новосибирца судят за диверсию
Топовые летники Новосибирска
Продавцы жилья уходят в минус
Прогулка по Красным казармам
Мифы об описторхозе
Афиша на июль
НГС в Telegram
Экономика Кризис-2024 Власти повышают налоги для россиян. Кого это коснется и что будет с ценами — объясняют эксперты

Власти повышают налоги для россиян. Кого это коснется и что будет с ценами — объясняют эксперты

Повышение произойдет с 2025 года

1 534
28 комментариев
В этом видео — объяснения экономистов по поводу предстоящего повышения налогов — что это значит?

Власти повысят налоги для россиян. Минфин в конце мая внес пакет поправок в Правительство. В Белом доме их одобрили. А 10 июля в окончательном, третьем чтении закон приняли и депутаты Госдумы. Повышение произойдет уже с 2025 года. В этом видео экономисты рассказывают, что значит повышение налогов и к чему это может привести.

— Рост налогов всегда приводит к торможению экономики и про прогрессивную шкалу, увеличение прогрессивной шкалы — это точно замедление экономики. Люди увидят чуть-чуть более высокие цены. Фирмам будет чуть-чуть тяжелее повышать зарплаты. Кто-то из тех, кто более-менее неплохо получает, увидит, что у него отбирают чуть больше денег на налоги. Выбран путь, когда всё по чуть-чуть. Ну, да, по чуть-чуть будет похуже всем, — считает экономист Николай Кульбака.

Сейчас НДФЛ базово составляет 13% от дохода, а те, кто зарабатывают больше 5 млн рублей в год, платят 15% с суммы доходов, превышающих эти 5 млн. Меньше платят государству только самозанятые — для них действует специальный налоговый режим.

С вступлением в силу нового закона ставка 13% останется только для тех, кто зарабатывает в год меньше 2,4 млн рублей. Люди с доходом от 2,4 млн до 5 млн рублей будут платить в казну 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — 20%. Те, кто за год заработает больше 50 млн, должны будут заплатить 22%.

ПО ТЕМЕ
Налоги Повышение налогов Деньги Экономика
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
28
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
11 июля 2024, 17:45
Не может быть, 😂🐑☠!!!!
Красивая.
11 июля 2024, 17:44
"скрепыши" сами ведь хотели - ТАК жить?!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии
Георгий Романов
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Рекомендуем
Знакомства

Дмитрий,55

Олег,45

Maksim,28

Леля,44

Мария,43

Анна,41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление