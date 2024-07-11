Власти повышают налоги для россиян. Кого это коснется и что будет с ценами — объясняют эксперты

В этом видео — объяснения экономистов по поводу предстоящего повышения налогов — что это значит? Источник: Александра Тонку / Vk.com

Власти повысят налоги для россиян. Минфин в конце мая внес пакет поправок в Правительство. В Белом доме их одобрили. А 10 июля в окончательном, третьем чтении закон приняли и депутаты Госдумы. Повышение произойдет уже с 2025 года. В этом видео экономисты рассказывают, что значит повышение налогов и к чему это может привести.

— Рост налогов всегда приводит к торможению экономики и про прогрессивную шкалу, увеличение прогрессивной шкалы — это точно замедление экономики. Люди увидят чуть-чуть более высокие цены. Фирмам будет чуть-чуть тяжелее повышать зарплаты. Кто-то из тех, кто более-менее неплохо получает, увидит, что у него отбирают чуть больше денег на налоги. Выбран путь, когда всё по чуть-чуть. Ну, да, по чуть-чуть будет похуже всем, — считает экономист Николай Кульбака.

Сейчас НДФЛ базово составляет 13% от дохода, а те, кто зарабатывают больше 5 млн рублей в год, платят 15% с суммы доходов, превышающих эти 5 млн. Меньше платят государству только самозанятые — для них действует специальный налоговый режим.

