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Экономика обзор Без штанов не оставят, но жить будет негде: какое имущество не смогут забрать за долги?

Без штанов не оставят, но жить будет негде: какое имущество не смогут забрать за долги?

Эксперты о том, чего могут лишить приставы

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22 комментария
Если не платить по долгам, то с ипотечной квартирой можно попрощаться

Судебные приставы вправе забрать недвижимость, автомобиль, ценные бумаги, деньги на счетах в банках и другие ценности для взыскания долгов. Однако существуют определенные ограничения. Когда должники останутся при своем, а когда могут лишить единственного жилья — разберемся в материале.

Что не удастся сохранить

— Всё, что касается имущества, находящегося в квартире, предметы роскоши, дорогая мебель, техника, деньги и так далее, — всё это будет изыматься однозначно, — сказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета «Сильной России» Наталья Оганова в беседе с корреспондентом Городских порталов.

Что точно не отберут за долги

Существует особый перечень имущества, которое нельзя подвергнуть аресту или изъятию приставами (ст. 446 Гражданского кодекса РФ). Речь идет о предметах первой необходимости, личных вещах, инвентаре и оборудовании, необходимых для работы.

— Изъятию не подлежат скот, домашние животные, пчелы, корма и хозяйственные постройки, которые не связаны с бизнес-деятельностью. Не обращается взыскание на деньги и продукты в размере МРОТ на должника и каждого из его иждивенцев, топливо для повседневной деятельности, личный автотранспорт для инвалидов, призы, медали и госнаграды, — объяснил преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин в разговоре с корреспондентом Городских порталов.

В список входят и личные вещи. Например, зубная щетка, одежда, мобильный телефон, ноутбук. Однако стоимость такого имущества не должна превышать 10 тысяч рублей. Приставы, как правило, идут навстречу и оставляют более дорогие гаджеты, если они необходимы для работы и, следовательно, погашения задолженности, добавила Наталья Оганова.

Домашних животных и скот приставы не арестуют

Что будет с квартирой

С жильем ситуация не однозначная и во многом зависит от обстоятельств, в которых находится должник.

Не отберут

Единственное жилье останется при вас, если стоимость долга не сильно большая.

Отберут

Если один человек прописан в пятикомнатной квартире, то ее могут продать. Оставить ему однокомнатную, остальные деньги забрать в счет оплаты долга.

Если квартира в ипотеке, то с ней придется попрощаться, даже если это — единственное жилье.

Что еще важно знать

Долги не будут распространяться на вещи родственников. В частности речь идет о совместной собственности. В такой ситуации нужно, чтобы второй супруг исключал из описи свои вещи. То есть как минимум 50% имущества, которое пытаются описать или забрать, принадлежит не должнику, а супругу.

Если у должника хранятся вещи родственников, то их тоже не могут изъять. Однако владельцы должны доказать, что именно они владеют данным имуществом.

Также у должника могут изъять загранпаспорт. Подробнее о том, зачем это нужно, можно прочитать в нашем материале.

Имущество супруга должника должно остаться в безопасности

По данным бюро кредитных историй «Скоринг бюро» сообщило, что к концу 2023 года доля людей, имеющих пять и более активных кредитов, достигла 8,6%. Для сравнения: в 2021 году этот показатель равнялся 4,7%.

Чтобы избежать проблем, юрист, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский рекомендовал договориться с кредитором о рефинансировании, формировании нового графика платежей, отсрочке или кредитных каникулах.

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Долги Ипотека Приставы Квартира Имущество Должник
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Комментарии
22
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
7 июля 2024, 16:37
Могут забрать то, что человек готов отдать. Подставляться под пули приставы тоже не особо хотят.
Гость
7 июля 2024, 16:16
А когда у приставов будут забирать всё за их ошибки?!
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