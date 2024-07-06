Насколько вырастут пособия и выплаты для россиян? Зарплаты, больничные и декретные будут считать по-новому

Изменения в первую очередь коснутся самых незащищенных граждан Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2025 году превысит 22 тысячи рублей, сообщил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. От этого показателя зависят многие выплаты для работающего населения. Как после индексации изменится зарплата, размер больничного и выплаты по беременности и родам — расскажем в материале.



Сейчас размер МРОТ составляет 19 242 рубля. С 2025 года он будет рассчитываться по-новому, исходя из медианной зарплаты на рынке труда. Ожидается, что его размер вырастет на 15% и составит более 22 тысяч рублей в месяц.

Индексация в 2024 году стала рекордной. Федеральный стандарт повысили на 18,9% или в деньгах плюс 3000 рублей к 2023 году (16 242 рубля). Для Москвы он был увеличен до 29 389 рублей (до вычета НДФЛ), в Санкт-Петербурге — до 27 847 рублей. Самый высокий размер минимальной оплаты труда среди нестоличных регионов в Ямало-Ненецком автономном округе — 27 025 рублей.

На что влияет МРОТ?

На эту величину ориентируются многие выплаты и отчисления в стране.

— Я бы сравнила федеральный МРОТ с камнем, брошенным в воду, — от него кругами расходятся изменения по всей экономической системе. В первую очередь они затрагивают тех, кого можно отнести к наименее защищенным с финансовой точки зрения слоям населения, — сказала старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталева.

В сферу влияния установленного МРОТ попадают:

Зарплата. Она не может быть ниже указанного размера

Выплаты от работодателя. Отпускные, больничные, командировочные, пособие по беременности и родам высчитываются из среднего дневного заработка россиян за определенный период. Если же выходит сумма меньше МРОТ, то учитывается тот результат, что дает «минималка».

Страховые взносы МСП (малого и среднего предпринимательства). Бизнес отчисляет 30% в пользу государства с суммы зарплат работников в пределах «минималки» и 15% — свыше.

Региональный МРОТ. Он не может быть ниже федерального.

— Чаще всего показатель минимального размера оплаты труда, который действует в целом по стране, умножается на районный коэффициент и процентную надбавку, действующие на определенных территориях. Многие пособия на уровне отдельных субъектов привязаны к федеральному и региональному МРОТ, — добавила Хрусталева.

Насколько вырастут выплаты?

Большинства россиян касаются больничные и декретные выплаты по беременности и родам. Рассмотрим на примерах, как индексация на 15% отразится на этих выплатах, ориентируясь на федеральный показатель МРОТ.

— Стоит напомнить, что пособие ограничено минимальным и максимальным размером. Нижняя граница выплат зависит от размера МРОТ, верхняя — от предельной базы на страховые взносы работодателей, — сказала директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

В РФ вырастет пособие по беременности и родам Источник: Мария Романова / Городские порталы











Выплаты по больничным считаются иначе. Для этого нужно средний дневной заработок (СДЗ) умножить на количество дней больничного и на процент от стажа. Последний параметр в формуле варьируется:



если стаж больше восьми лет — 100%;

при стаже от пяти до восьми лет ― 80%;

меньше пяти лет — 60%.

Если стаж работника меньше шести месяцев, то ему назначают больничный, исходя из МРОТ. К тому же с больничных обязательно взимается налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а с декретных — нет.

— В связи с повышением МРОТ на 15%, увеличивается минимальный размер больничного пособия за день. Расчеты показывают, что в 2025 году после вычета налога (13%) он в целом по стране составит: 621,01 рубля в день, если в месяце 31 день; 641,71 рубля в день, если в месяце 30 дней; 687,55 рубля в день, если в месяце 28 дней, — сказала Андриевская.

Каким будет больничный в 2025 году Источник: Мария Романова / Городские порталы









