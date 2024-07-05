Пересекли черту: по статистике в России резко сократилось число бедных — что не так с рейтингом

Доходы бедных растут за счет пособий Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Число россиян, находящихся за чертой бедности, снизилось в 78 регионах по итогам 2023 года. Также выросли и зарплаты населения. При этом неравенство между бедными и богатыми остается высоким.

Среднероссийский уровень соотношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров в 2023 году составил 1,92 против результата прошлого года — 1,76, говорят данные РИА Рейтинг.

Медианный доход — это величина, которая делит граждан на две равные части: у первой половины — зарплата выше данной суммы, а у второй половины — ниже.

— То, что медианный показатель растет, это означает, что в среднем доходы у людей, конечно, растут. Приводит ли это к снижению уровня бедности? Вполне возможно, что да, но подтвердить эти показатели мы не сможем, — сказал корреспонденту «Городских порталов» кандидат экономических наук Николай Кульбака.

Со стоимостью потребительской корзины тоже не всё так просто, предупредил эксперт. По его словам, в 2022 году там заменили несколько пунктов, поэтому точную динамику отследить не получится.

Уровень бедности тоже снизился, заверяют аналитики. По итогам 2023 года за чертой находилось 8,5% россиян против 9,0% в 2022 году.

В 2023 году черта бедности в России составляла 14 200 рублей на человека.

В России есть регионы с крайне низким уровнем бедности Источник: Мария Романова / «Городские порталы»











Ситуация в разных регионах очень отличается. Как отметил Кульбака, валовый региональный продукт на душу населения (стоимость всех товаров и услуг, которые произвели в конкретном регионе) отличается у богатых и бедных территорий в 20 или 30 раз.

— Уровень инфляции по регионам определяется крайне плохо, с большими неточностями и ошибками. Раз мы не можем ее измерить — значит у нас получается средняя температура по больнице. Где-то хорошо, где-то плохо. Кто-то почти умер, а кто-то себя великолепно чувствует. Поэтому, к сожалению, этот показатель мало информативен и точностью не обладает, — отметил экономист.

В некоторых областях уровень бедности остается очень высоким Источник: Мария Романова / «Городские порталы»











При этом доходы самых бедных граждан действительно растут, подчеркнул Кульбака.

— Это происходит за счет выплат со спецоперации и пособий, которые россияне получают от государства. Зарплаты тоже растут, но очень неравномерно, — заявил кандидат экономических наук.

Ранее Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения. К ним относят государства, в которых ВНД (валовой национальный доход) превышает 13 845 долларов на человека. Это объяснили ростом оборонных расходов, восстановлением активности в торговле (+6,8%), финансовом секторе (+8,7%) и строительстве (+6,6%). По итогам нашего опроса не все читатели согласились.