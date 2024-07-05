НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

2 м/c,

с-в.

 740мм 49%
Подробнее
7 Пробки
USD 88,12
EUR 94,98

СРОЧНО

Новосибирец обвинил в избиении бойфренда бывшей

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Многодетные на пикете у Кремля
Кража 90 миллионов из банка
Что вытворяли випы в нулевые
Фестиваль для бизнесменов
Разбор нарядов с «Ники»
Что делать в новолуние
Афиша на июль
НГС в Telegram
Экономика Пересекли черту: по статистике в России резко сократилось число бедных — что не так с рейтингом

Пересекли черту: по статистике в России резко сократилось число бедных — что не так с рейтингом

Экономист указал на ошибки в расчетах

560
26 комментариев
Доходы бедных растут за счет пособий

Число россиян, находящихся за чертой бедности, снизилось в 78 регионах по итогам 2023 года. Также выросли и зарплаты населения. При этом неравенство между бедными и богатыми остается высоким.

Среднероссийский уровень соотношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров в 2023 году составил 1,92 против результата прошлого года — 1,76, говорят данные РИА Рейтинг.

Медианный доход — это величина, которая делит граждан на две равные части: у первой половины — зарплата выше данной суммы, а у второй половины — ниже.

— То, что медианный показатель растет, это означает, что в среднем доходы у людей, конечно, растут. Приводит ли это к снижению уровня бедности? Вполне возможно, что да, но подтвердить эти показатели мы не сможем, — сказал корреспонденту «Городских порталов» кандидат экономических наук Николай Кульбака.

Со стоимостью потребительской корзины тоже не всё так просто, предупредил эксперт. По его словам, в 2022 году там заменили несколько пунктов, поэтому точную динамику отследить не получится.

Уровень бедности тоже снизился, заверяют аналитики. По итогам 2023 года за чертой находилось 8,5% россиян против 9,0% в 2022 году.

В 2023 году черта бедности в России составляла 14 200 рублей на человека.

В России есть регионы с крайне низким уровнем бедности

Ситуация в разных регионах очень отличается. Как отметил Кульбака, валовый региональный продукт на душу населения (стоимость всех товаров и услуг, которые произвели в конкретном регионе) отличается у богатых и бедных территорий в 20 или 30 раз.

— Уровень инфляции по регионам определяется крайне плохо, с большими неточностями и ошибками. Раз мы не можем ее измерить — значит у нас получается средняя температура по больнице. Где-то хорошо, где-то плохо. Кто-то почти умер, а кто-то себя великолепно чувствует. Поэтому, к сожалению, этот показатель мало информативен и точностью не обладает, — отметил экономист.

В некоторых областях уровень бедности остается очень высоким

При этом доходы самых бедных граждан действительно растут, подчеркнул Кульбака.

— Это происходит за счет выплат со спецоперации и пособий, которые россияне получают от государства. Зарплаты тоже растут, но очень неравномерно, — заявил кандидат экономических наук.

Ранее Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения. К ним относят государства, в которых ВНД (валовой национальный доход) превышает 13 845 долларов на человека. Это объяснили ростом оборонных расходов, восстановлением активности в торговле (+6,8%), финансовом секторе (+8,7%) и строительстве (+6,6%). По итогам нашего опроса не все читатели согласились.

А вы считаете себя бедным?

Я миллионер
Пособия помогают
У нас полстраны бедные. И что?
Не жалуюсь

ПО ТЕМЕ
Бедность Рейтинг Николай Кульбака Зарплата Потребительская корзина Доход Пособия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
26
Татьяна 53
5 июля 2024, 17:58
позабавила статья, сами то верят в то что написали
Юккa
5 июля 2024, 17:42
У нас полстраны бедных, а те, что официально считаются бедными- это нищие, а по заказу можно любые цифры нарисовать.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Знакомства

Ирина,  52

Pike Hunter,  32

Светлана,  37

Елена,  45

Юрий,  43

Антонида,  40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление