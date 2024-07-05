Теперь главная валюта в России. Сколько в июле будет стоить юань и почему экспертов пугает укрепление рубля

Кажется, что юань становится для россиян самой перспективной валютой Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU











Курс юаня продолжает снижаться уже почти три месяца подряд после апрельского максимума. Тогда за китайскую валюту давали 13 рублей, сейчас — меньше. Причем рубль укрепляется против доллара и евро. Однако именно юань представляет наибольший интерес: сегодня это главная валюта в России. По итогам мая доля юаня в обменной торговле достигла рекордных 53,6%, а в небиржевой торговле — 39,2%.



Санкции США были направлены против десятков китайских компаний, что может в длительной перспективе усугубить ситуацию с импортом из Китая. Впрочем, Россия и Китай уже продемонстрировали способность адаптироваться к санкционному режиму. Когда крупные китайские банки Китая прекратили работать с российскими клиентами из-за угрозы вторичных санкций, их место заняли региональные банки. Также стали активно использоваться схемы с участием посредников из таких стран, как Казахстан и ОАЭ, а компании начали использовать криптовалюты в платежах.



Предложение юаня на российском рынке остается высоким из-за обязательной продажи валютной выручки экспортерами и операций Банка России. Подробности — в материале MSK1.RU.



«Валютные шоки» лучше переждать

Новые ограничения США против Мосбиржи привели к прекращению торговли долларами США и евро. Участники рынка недолго попытались избавиться от юаня, ожидая, что его постигнет такая же участь. Только за один день, 11 июня, юань потерял 5% стоимости по отношению к рублю. Потом, правда, китайская валюта частично отыграла... чтобы продолжить более плавное падение. Впрочем, в подобном укреплении рубля мало чего хорошего, объясняет MSK1. RU советник по управлению финансами Елена Богданова.



— Курс валюты формируется за счет баланса спроса и предложения внутри страны и от экспорта и импорта, то есть от внешнеэкономической деятельности. Только за 2023 год поставки из Китая в Россию выросли почти на 50% и достигли почти $ 111 млрд. Это почти 40% от всего российского импорта, потому что деньги перестали «ходить». В этих условиях рубль может продолжить укрепление. А импортные товары могут резко подорожать, — объясняет Богданова.



По словам Богдановой, когда происходят подобные «валютные шоки», нужно просто выжидать. Тем более что уже осенью Россия может представить альтернативные варианты взаиморасчетов, чтобы не загреметь под санкции.



Другие опрошенные эксперты также уверены, что Китай будет только наращивать валютные операции с Россией, не пойдя на отказ даже под давлением санкций.



Китай снабдит Россию юанями

— Китай — наш стратегический союзник, и взаимоотношения между нашими государствами в настоящее время находятся на стадии активного укрепления. Мне кажется, что Китай не откажется от сотрудничества с нашей страной и устоит перед давлением со стороны США, — размышляет руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев.



— Безусловно, для оплаты импорта Китай будет нас снабжать юанями. Хотя торговля валютой останется только внебиржевой, что накладывает определенные трудности в расчетах справедливого курса. Центробанк не теряет оптимизма, заявляя, что остановка торгов юанем не будет проблемой, так как курс юаня будет рассчитываться по тому же принципу, по которому устанавливается курс доллара США и евро, — говорит MSK1.RU финансовый советник Алексей Родин.



— Центробанк может попытаться удержать юань на определенном уровне, используя валютные интервенции и изменения процентных ставок, — рассуждает частный инвестор Федор Сидоров, основатель «Школы практического инвестирования».

