Вслед за коммуналкой в России резко подорожает связь. Рассказываем, к чему готовиться с 1 июля

Разговоры будут стоит всё дороже Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











У нас что ни день, то очередная новость о повышении цен. Вот и с 1 июля ожидается рост стоимости на ряд товаров и услуг. Экономисты отмечают, что главный фактор инфляции — это высокая ключевая ставка Центробанка и, соответственно, удорожание кредитования.



А вместе с этим чиновники еще и придумывают дополнительные сборы для бизнеса, который сейчас и так не живет, а выживает. Например, утилизационный сбор на технику. Подробности — в материале наших коллег из MSK1.RU.



Всё для нашего блага и за наш счет

Уже известно, что с 1 июля тарифы ЖКХ неизбежно вырастут. Притом что в прошлом году был введен мораторий на рост тарифа. Поэтому стоимость коммунальных услуг может увеличиться сразу почти на 10%. Наибольший рост цены ожидается на газ, а наименьший — на электроэнергию.



Хотя в каждом регионе рост цен будет разным. В Свердловской области, например, тарифы вырастут в среднем на 9,8%, в Забайкальском крае — на 15%, а в Хакасии — на 4%. В Москве средний индекс тарифов ЖКХ составляет 11%, а в Санкт-Петербурге — 9,8%. Также в отдельных регионах увеличится тариф на капремонт многоквартирных домов.



Помимо коммуналки, подорожают ипотека, крепкий алкоголь и даже выдача загранпаспортов.



Отмена льготной ипотеки с 1 июля приведет к увеличению стоимости кредитов. Ожидается, что платежи по ипотеке в новостройках могут удвоиться из-за роста процентных ставок до 20%.



Установлена новая минимальная цена на крепкий алкоголь: водка, например, теперь не может стоить дешевле 299 рублей (вместо 281 рубля), а коньяк — 556 рублей (вместо 517 рублей). Объясняют это увеличением ставок акциза.



Госпошлина с 1 июля на выдачу взрослого биометрического загранпаспорта вырастет с 5000 до 6000 рублей. Увеличатся также госпошлины на оформление разрешения на работу для иностранцев, вида на жительство и гражданства также увеличатся.



Впрочем, если водка и тем более загранпаспорта нужны не всем, то рост стоимости коммуналки ощутит каждый. А в дальнейшем, похоже, кроме коммуналки, россиян ждет еще и резкое повышение цен на услуги связи. Дело в том, что деятельное Минцифры планирует ввести утилизационный сбор на импортное телекоммуникационное оборудование. По аналогии с утилизационным сбором, который в 2012 году ввели для импортных авто, а затем распространили на сельскохозяйственную и специальную технику.



Как всегда, объясняют реформу благими целями: чтобы иностранцы (и прежде всего китайцы, конечно) на равных конкурировали с отечественной продукцией.



На покупку иностранного оборудования

Министр Максут Шадаев отметил, что для стимулирования спроса на отечественное оборудование будут использоваться льготные кредиты. При этом очевидно, что новый сбор для бизнеса приведет к росту стоимости услуг и ухудшению качества связи. Крупнейшими поставщиками оборудования в РФ остаются Huawei, Ericsson и Nokia. Так что операторы связи, похоже, будут продолжать покупать проверенное иностранное оборудование, несмотря на его подорожание, поскольку надежность отечественной продукции еще не доказана.



— Пока не очень понятно, что же это за утилизационный сбор и зачем он вообще нужен, — говорит MSK1.RU Антон Полилов, основатель агентства интернет-маркетинга OptimPro. — Например, на автомобили он вроде бы есть, а реальных примеров его работы не особо видно. Или новый сбор чиновники придумали по аналогии. И это просто дополнительный сбор, который может быть с любым названием.



Но тут есть нюанс. Любые дополнительные затраты компаний практически всегда ведут к удорожанию для клиентов. Или уменьшению затрат, что чаще всего ведет к ухудшению качества предоставляемых услуг.



— А сокращать прибыль операторы телекома не готовы?



— Ну, конечно, мало кто готов отказаться от текущей маржинальности. Особенно, когда для повышения цен есть реальные причины и не нужно их придумывать, объяснять и что-то доказывать потребителям.

