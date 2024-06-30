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Экономика Кризис-2024 Вслед за коммуналкой в России резко подорожает связь. Рассказываем, к чему готовиться с 1 июля

Вслед за коммуналкой в России резко подорожает связь. Рассказываем, к чему готовиться с 1 июля

ЖКХ станет дороже сразу на 10%, а вот интернет и сотовая связь, похоже, еще больше

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30 комментариев
Разговоры будут стоит всё дороже

У нас что ни день, то очередная новость о повышении цен. Вот и с 1 июля ожидается рост стоимости на ряд товаров и услуг. Экономисты отмечают, что главный фактор инфляции — это высокая ключевая ставка Центробанка и, соответственно, удорожание кредитования.

А вместе с этим чиновники еще и придумывают дополнительные сборы для бизнеса, который сейчас и так не живет, а выживает. Например, утилизационный сбор на технику. Подробности — в материале наших коллег из MSK1.RU.

Всё для нашего блага и за наш счет

Уже известно, что с 1 июля тарифы ЖКХ неизбежно вырастут. Притом что в прошлом году был введен мораторий на рост тарифа. Поэтому стоимость коммунальных услуг может увеличиться сразу почти на 10%. Наибольший рост цены ожидается на газ, а наименьший — на электроэнергию.

Хотя в каждом регионе рост цен будет разным. В Свердловской области, например, тарифы вырастут в среднем на 9,8%, в Забайкальском крае — на 15%, а в Хакасии — на 4%. В Москве средний индекс тарифов ЖКХ составляет 11%, а в Санкт-Петербурге — 9,8%. Также в отдельных регионах увеличится тариф на капремонт многоквартирных домов.

Помимо коммуналки, подорожают ипотека, крепкий алкоголь и даже выдача загранпаспортов.

Отмена льготной ипотеки с 1 июля приведет к увеличению стоимости кредитов. Ожидается, что платежи по ипотеке в новостройках могут удвоиться из-за роста процентных ставок до 20%.

Установлена новая минимальная цена на крепкий алкоголь: водка, например, теперь не может стоить дешевле 299 рублей (вместо 281 рубля), а коньяк — 556 рублей (вместо 517 рублей). Объясняют это увеличением ставок акциза.

Госпошлина с 1 июля на выдачу взрослого биометрического загранпаспорта вырастет с 5000 до 6000 рублей. Увеличатся также госпошлины на оформление разрешения на работу для иностранцев, вида на жительство и гражданства также увеличатся.

Впрочем, если водка и тем более загранпаспорта нужны не всем, то рост стоимости коммуналки ощутит каждый. А в дальнейшем, похоже, кроме коммуналки, россиян ждет еще и резкое повышение цен на услуги связи. Дело в том, что деятельное Минцифры планирует ввести утилизационный сбор на импортное телекоммуникационное оборудование. По аналогии с утилизационным сбором, который в 2012 году ввели для импортных авто, а затем распространили на сельскохозяйственную и специальную технику.

Как всегда, объясняют реформу благими целями: чтобы иностранцы (и прежде всего китайцы, конечно) на равных конкурировали с отечественной продукцией.

На покупку иностранного оборудования

Министр Максут Шадаев отметил, что для стимулирования спроса на отечественное оборудование будут использоваться льготные кредиты. При этом очевидно, что новый сбор для бизнеса приведет к росту стоимости услуг и ухудшению качества связи. Крупнейшими поставщиками оборудования в РФ остаются Huawei, Ericsson и Nokia. Так что операторы связи, похоже, будут продолжать покупать проверенное иностранное оборудование, несмотря на его подорожание, поскольку надежность отечественной продукции еще не доказана.

Пока не очень понятно, что же это за утилизационный сбор и зачем он вообще нужен, — говорит MSK1.RU Антон Полилов, основатель агентства интернет-маркетинга OptimPro. Например, на автомобили он вроде бы есть, а реальных примеров его работы не особо видно. Или новый сбор чиновники придумали по аналогии. И это просто дополнительный сбор, который может быть с любым названием.

Но тут есть нюанс. Любые дополнительные затраты компаний практически всегда ведут к удорожанию для клиентов. Или уменьшению затрат, что чаще всего ведет к ухудшению качества предоставляемых услуг.

А сокращать прибыль операторы телекома не готовы?

— Ну, конечно, мало кто готов отказаться от текущей маржинальности. Особенно, когда для повышения цен есть реальные причины и не нужно их придумывать, объяснять и что-то доказывать потребителям.

Такая ситуация уже была с телеком-рынком после принятия «пакета Яровой» в 2016 году. Законодательно это увеличило затраты телеком-компаний. Соответственно, стоимость услуг интернет-провайдеров также пропорционально выросла. Итого все эти дополнительные сборы и взносы в бюджет по факту будут оплачивать простые пользователи услуг связи.

ПО ТЕМЕ
Рост цен Повышение цен на услуги связи Повышение цен на коммуналку Подорожание
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Комментарии
31
Татьяна 53
30 июня 2024, 14:02
Легче было написать на что снизится цена.
Гость
30 июня 2024, 13:37
Сограждане любят повышение цен. Любят готовиться к затягиванию поясков. Любят эх... горевать. Любят пересчитывать оставшуюся копейку со своей зп после выплаты всех оброков. Любят когда им чиновникам великодушно поднимают тарифы не на 15, а всего на 10%.
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