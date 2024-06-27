Не платить налоги, получать дополнительные выплаты, экономить на ЖКХ и лекарствах: что положено российским пенсионерам

Пенсионеры могут получать новые навыки бесплатно Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В России существует множество льгот для пенсионеров. Они постоянно пополняются, а выплаты индексируются. О том, какие именно преференции положены гражданам пенсионного возраста и от чего они зависят, разберемся в материале.



Индексация пенсий

С 2025 года планируется привести к единому стандарту условия индексации для всех пенсионеров без исключения. Так, те граждане, которые продолжают работать, начиная с 2025 года будут получать ежегодную прибавку, как и неработающие пенсионеры.



— Недополученные повышения пенсии с 2016 по 2024 год будут выплачены после того, как пенсионер завершит свою трудовую деятельность, — отметила в разговоре с Городскими порталами эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.



Когда будут проходить индексации

С 2025 года страховые пенсии будут индексировать не 1 января, а дважды в год: с 1 февраля будет осуществляться индексация с учетом инфляции, а с 1 апреля — с учетом индексации стоимости пенсионного балла, рассказала эксперт. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, какая минимальная прибавка ждет пенсионеров в будущем году.



Какие существуют федеральные льготы

Налоговые

пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество: на одну квартиру/комнату, один дом / часть дома, на одну мастерскую, одно строение до 50 квадратных метров на земле сельхозназначения, ИЖС, ЛПХ, один гараж или место в паркинге;

от земельного налога освобождается площадь участка до шести соток;

пенсионер может вернуть НДФЛ не за три, а за четыре года.

Услуги ЖКХ

если расходы на услуги ЖКХ «съедают» 22% от дохода, пенсионеру полагается субсидия на оплату этих услуг. Регионы вправе устанавливать свой более низкий порог трат для получения субсидии;

за капремонт можно не платить при достижении 80 лет, а с 70 лет оплачивается лишь половина. Однако для льготы по оплате за капремонт необходимо, чтобы жилье было в собственности и пенсионер проживал один либо с нетрудоспособными (пенсионерами / инвалидами первой или второй группы).

Доплаты к пенсии

если пенсия неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума, осуществляется доплата (либо до федерального, либо до регионального значения — в зависимости от того, какое выше);

ЕДВ (ежемесячная денежная выплата) полагается тем, кто является ветераном боевых действий, инвалидом, имеет государственные звания/награды (например, Герои России), а также пострадавшие в результате техногенных катастроф и ряд других. Полный перечень льготников можно уточнить в клиентской службе СФР;

к ЕДВ также полагается набор социальных услуг (НСУ), который можно получать как в виде бесплатных услуг, так и в виде денежной компенсации. К НСУ относятся: лекарства, медицинские изделия, санаторно-курортное лечение, оплата проезда к месту лечения и домой, а также ряд других;

с 80 лет пенсия увеличивается за счет удвоения ее фиксированной части (в этом году 16 269,76 рубля вместо 8 134,88 рубля в месяц);

наличие иждивенцев также дает право на надбавку (максимальная доплата за нескольких иждивенцев составит 100% фиксированной части — 8 134,88 рубля);

на доплату к пенсии могут рассчитывать и те, кто имеет «сельский» стаж не менее 30 лет (25% к фиксированной части пенсии). Также увеличение фиксированной части положено пенсионерам, выработавшим необходимый «северный» стаж.

Здравоохранение

пенсионеры с пенсией не выше прожиточного минимума могут рассчитывать на скидку 50% при оплате лекарств по рецепту врача;

отдельные льготники могут воспользоваться бесплатным протезированием (например, Герои СССР, Герои России, Герои труда, кавалеры Ордена Славы, Ордена Трудовой Славы).

Трудовые льготы

работающий пенсионер может уволиться одним днем (не требуется двухнедельная отработка);

может брать отпуск за свой счет до 14 дней (до 60 дней при наличии инвалидности). Отказать работодатель не вправе;

также пенсионер имеет право на два оплачиваемых дня при прохождении диспансеризации.

Региональные льготы

Как отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в регионах существуют и свои льготы для пожилых граждан. Перечень зависит в том числе от наполняемости региональных бюджетов.



Например, льготный проезд на общественном муниципальном и пригородном железнодорожном транспорте, — сказала Бессараб Городским порталам. Отдельными регионами предоставляются льготы по зубопротезированию и санаторно-курортному лечению для своих пенсионеров.



Досуг

В рамках национального проекта «Демография» в регионах действуют программы «Активного долголетия». Все занятия абсолютно бесплатны.

