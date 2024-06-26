Разводиться станет невыгодно: власти резко повысят плату за расторжение брака

С 1 января 2025 госпошлина за расторжение брака вырастет до пяти тысяч рублей. Кроме того, цены поднимутся и на другие услуги. По информации РБК, Минфин уже направил предложение об этом в профильные ведомства. Как и на что изменятся цены — в нашем материале.
Сейчас стоимость за расторжение брака — 650 рублей. В законопроекте предлагается поднять ее до 5000 рублей. Эту сумму придется заплатить тем парам, у которых нет общих несовершеннолетних детей, совместно нажитого имущества и разногласий в принятом решении. После оплаты госпошлины они отправятся в ЗАГС. Семьи с детьми, общим имуществом или несогласных с разводом ждет суд. Размер госпошлины при этом также составит 5000 рублей.
Госпошлину за заключение брака при этом поднимать не собираются. Она так и останется на уровне 350 рублей.
Как поменяется стоимость других госпошлин:
цена за смену имени изменится с 1600 рублей до 5000 рублей;
за выдачу аттестата или свидетельства об уровне квалификации или их дубликата после утери размер пошлины увеличится с 1300 рублей до 2000 рублей;
за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, — с 35 тыс. руб. до 400 тыс. руб.
за рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях, — с 16 тыс. руб. до 50 тыс. руб.
Поправки были внесены в законопроект о налоговых изменениях. Предложение уже начали обсуждать в Госдуме и даже приняли его в первом чтении.
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