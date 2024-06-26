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Экономика Разводиться станет невыгодно: власти резко повысят плату за расторжение брака

Разводиться станет невыгодно: власти резко повысят плату за расторжение брака

Когда это случится и сколько будет стоить

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43 комментария
Расторжение брака будет стоить 5000 рублей

С 1 января 2025 госпошлина за расторжение брака вырастет до пяти тысяч рублей. Кроме того, цены поднимутся и на другие услуги. По информации РБК, Минфин уже направил предложение об этом в профильные ведомства. Как и на что изменятся цены — в нашем материале.

Сейчас стоимость за расторжение брака — 650 рублей. В законопроекте предлагается поднять ее до 5000 рублей. Эту сумму придется заплатить тем парам, у которых нет общих несовершеннолетних детей, совместно нажитого имущества и разногласий в принятом решении. После оплаты госпошлины они отправятся в ЗАГС. Семьи с детьми, общим имуществом или несогласных с разводом ждет суд. Размер госпошлины при этом также составит 5000 рублей.

Госпошлину за заключение брака при этом поднимать не собираются. Она так и останется на уровне 350 рублей.

Как поменяется стоимость других госпошлин:

  • цена за смену имени изменится с 1600 рублей до 5000 рублей;

  • за выдачу аттестата или свидетельства об уровне квалификации или их дубликата после утери размер пошлины увеличится с 1300 рублей до 2000 рублей;

  • за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, — с 35 тыс. руб. до 400 тыс. руб.

  • за рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях, — с 16 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

Поправки были внесены в законопроект о налоговых изменениях. Предложение уже начали обсуждать в Госдуме и даже приняли его в первом чтении.

По статистике, за последние 10 лет россияне стали реже жениться и чаще разводиться. В 2011 году на 10 свадеб приходилось по 5 разводов, в 2020–2022 годах — около 7. В 2023 году на каждые 10 свадеб приходилось примерно 8 разводов. Ранее мы рассказали, почему в России увеличилось число разводов.

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Комментарии
43
Bream
26 июня 2024, 13:22
- С тех пор, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Следующими будут введены налоги на осадки: за простой дождь- 100 лир, за проливной дождь – 200 лир, за дождь с громом и молнией – 300 лир. (с)
Bream
26 июня 2024, 13:20
за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, — с 35 тыс. руб. до 400 тыс. руб. - можно пример?
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