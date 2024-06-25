Накопили? Заберите! Как получить всю накопительную пенсию одной выплатой

Забрать деньги разом можно, но не всем Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Накопительная часть пенсии россиян заморожена с 2014 года, однако это касается только базовых отчислений — 6% страховых взносов с зарплаты. Эти деньги сейчас уходят на выплаты нынешним пенсионерам вместо того, чтобы формировать накопительную часть. Формировать ее самостоятельно — за счет собственных отчислений или материнского капитала — по-прежнему можно. Но самое главное: накопительную пенсию можно забрать, причем сразу всей суммой и еще до того, как вы пойдете на пенсию. Мы уже рассказывали о такой возможности, но с 1 июля порядок поменяется — разбираемся, как получить пенсионные накопления единовременной выплатой по новым правилам.



Пенсионные накопления автоматически начислялись тем, кто официально работал в 2002–2013 годах, на специальные счета, с которых пенсионный фонд (государственный или негосударственный — по выбору гражданина) мог их инвестировать и за счет дохода от инвестиций увеличивать. С 2014 года работодатели не делают отчислений на специальные накопительные счета, но человек может самостоятельно платить пенсионные взносы, а пенсионные фонды продолжают инвестировать уже накопленное.



Поскольку накопления пенсионные, то и получить их можно уже после выхода на пенсию. По крайней мере, так это устроено по общему правилу — деньги будут выплачиваться ежемесячно «небольшими порциями» вместе с обычной страховой пенсией. Человек вправе сам решить, будет он получать деньги в течение определенного срока или до конца жизни. Если выбирать первый вариант, то можно влиять на размер ежемесячных выплат: чем короче будет срок (но не меньше 10 лет), тем больше пенсионер будет получать каждый месяц. Во втором случае накопленную сумму просто поделят на 264 месяца — это и будет размер выплаты. 264 месяца — это ожидаемый срок выплаты пенсии, но платить ее продолжат до конца жизни.



Законом также предусмотрен вариант забрать все деньги разом, но он доступен не всем и зависит от того, сколько именно будущий пенсионер накопил за годы работы. Для того чтобы определить, можно ли забрать деньги одной выплатой, применяется сложная формула. Сначала нужно рассчитать свою будущую пенсию по правилам Соцфонда, а потом определить, какой процент этой пенсии будет составлять накопительная часть, если вы выберете пожизненные выплаты. Если накопительная часть получалась меньше 5% от всей пенсии, то можно рассчитывать на единовременную выплату.



Размер пенсии считается так: число пенсионных коэффициентов умножаем на их стоимость и прибавляем к полученной сумме фиксированную выплату. Коэффициенты индивидуальны (сколько их у вас, можно посмотреть на «Госуслугах»), а размер фиксированной выплаты и стоимость балла каждый год устанавливает правительство.

Допустим, вы накопили 200 тысяч рублей пенсии и 60 пенсионных баллов. Умножаем их на стоимость одного (в 2024 году — 133 рубля 05 копеек) и получаем 7983 рубля. Добавляем к этой сумме фиксированную выплату (в 2024 году — 8134 рубля 88 копеек) и получаем итоговую пенсию: 16 117 рублей 88 копеек. К ней прибавляем предполагаемую выплату накопительной пенсии — 757 рублей 58 копеек (200 тысяч рублей разделили на 264 месяца). Итого — пенсия 16 875 рублей 46 копеек. Накопительная часть меньше 5% от этой суммы, так что свои 200 тысяч рублей можете получить одной выплатой.

С 1 июля 2024 года это правило изменится: индивидуальный расчет ожидаемой пенсии делать не будут, посчитают только сумму ежемесячной пожизненной накопительной пенсии. Если окажется, что она меньше 10% федерального прожиточного минимума пенсионера, то деньги можно будет забрать одной выплатой. В 2024 году средний по стране ПМ пенсионера составляет 13 290 — соответственно, забрать всё накопленное разом можно будет, если ежемесячная выплата окажется меньше 1239 рублей.

С 1 июля накопительную часть пенсии будут платить по новым правилам Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











В 2025 году прожиточные минимумы проиндексируют и пенсионный ПМ вырастет до 15 250 рублей. Соответственно, право на единовременную выплату будет у тех, чья накопительная пенсия составит меньше 1525 рублей.



При этом подать заявление на получение такой выплаты можно до того, как вы выйдете на полноценную пенсию. Из-за поэтапного повышения пенсионного возраста в 2024 и 2025 годах мужчины уходят на пенсию в 63 года, женщины — в 58 лет, но для накопительной пенсии действуют прежние правила — обратиться в Социальный фонд за ее выплатой мужчины могут с 60 лет, а женщины — с 55 лет.

