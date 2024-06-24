«Выгодно быть малоимущим». Что изменится для россиян после роста налогов, уходить от которых всё сложнее

Государство давно мечтает, чтобы россияне работали только за белую зарплату Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Заработать больше, не платя налоги, или уйти от уплаты алиментов — вот главные причины, по которым россияне соглашаются на работу с зарплатой в конвертах. По данным Минтруда, в теневом секторе российской экономики трудятся почти 10 миллионов человек. Цифра кажется огромной. Однако доля работающих в «серой» зоне россиян (почти 12% от экономически активного населения) сопоставимо с общемировыми показателями.



Больше всего неофициально работающих проживает в крупных регионах: Московской и Ростовской областях, Краснодарском и Красноярском краях. Чаще всего «серые» зарплаты получают в торговле, строительстве, охране, бухгалтерии и сфере развлечений — таковы выводы Минтруда.



Государство усиливает меры борьбы с теневым сектором. Поставлена задача: снизить уровень неофициального трудоустройства на 30% к 2026 году. Ради этого Минтруд планирует усилить контроль за предприятиями-нарушителями, стимулировать официальную занятость и индексировать пенсии работающим гражданам. Зачем бороться с теневым сектором экономики — очевидно. Он представляет серьезную проблему для России: приводит к упущенным налоговым доходам, ухудшению условий труда и росту коррупции.



Правда, похоже, правая рука не ведает, что творит левая. Пока Минтруда заявляет о борьбе с «серыми» зарплатами, Госдума по предложению Минфина рассматривает законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Это, по оценке экспертов, может привести к росту числа людей, получающих зарплату в конвертах, так как богатые граждане будут искать способы уклонения от высоких налогов. Хотя власти на это смотрят без тревоги. Президент, например, на днях заявил, что повышение НДФЛ коснется не более 3,2% налогоплательщиков. Он также отметил, что изменения в налоговую систему должны быть приняты, по планам, в августе.

«Большой налоговый брат» следит за всеми вашими тратами

— ФНС России — это очень мощная IT-система. И даже те люди, которые думают, будто налоговой не видны движения их денежных средств, расчеты и прочие процедуры, они очень сильно заблуждаются, так все операции видны до нескольких поколений, — говорит MSK1.RU финансовый консультант Татьяна Волкова.



Согласен с ней и эксперт по налогам и налоговым проверкам Дмитрий Шумейко. По его словам, ФНС создает «гремучую смесь» из разных способов получения оперативных данных и массы источников получения информации о каждом человеке.



— Отследить практически каждого работающего человека становится абсолютно простым делом, — говорит Шумейко. — Допросы сотрудников (в том числе и уволенных), стресс от вызова в налоговую и ужесточение последствий за сокрытие реальных налогов и сумм дохода — всё это делает невыгодным для работодателей скрывать истинные зарплаты. Мало кому хочется попадать на встречу с налоговиками или следователями по данному вопросу.



Шумейко считает, что легализация «серых» зарплат в России будет продолжаться, хоть и не быстро. При этом для самого работника мало что изменится прямо сейчас, но чуть позже в некоторых отраслях даже остановится рост зарплат, чтобы работодатель (владелец компании) мог удержать себестоимость производства и оказания услуг на уровне покупательной способности клиентов. Одна из причин — именно рост налоговой нагрузки.



Скрывать налоги будут, дробя зарплату в разных юрлицах

Впрочем, далеко не все эксперты MSK1.RU исполнены оптимизма относительно борьбы ведомства Даниила Егорова с «серыми» зарплатами. Владелец и управляющий «Бухгалтерского дома ТОБУ» Екатерина Зеленская уверена, что число получателей зарплат в конвертах в России будет только увеличиваться.



— Новая налоговая шкала хотя и не затрагивает в подавляющем большинстве работников с серыми зарплатами, но создает негативный фон, моду на тренд «государство всё отнимет, лучше ничего не показывать», — говорит Зеленская. — Во вторых, различные социальные вычеты, социальные пособия делают выгодным иметь статус малоимущего. Так что еще до объявления правок в Налоговый кодекс люди предпочитают (особенно в южных регионах) иметь фактически две зарплаты: одну в виде пособий на каждого ребенка как малоимущий и вторую в конверте; тут всем выгодно: предприятие экономит на налогах, а работник вдвое богаче.



«Серые» зарплаты — это как коррупция: если обе стороны довольны, то поймать их почти невозможно, ведь никто не пойдет писать заявление в МВД. Так что если и работника, и работодателя устраивает «серая» зарплата, то она и будет.



— Другой вопрос — что работать на подобных условиях согласен всё меньший процент населения, — говорит Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners. — Чаще всего речь идет не о постоянной работе, а о каких-то разовых подработках на небольшие суммы. Поэтому потери государства на налогах не так велики, как можно себе представить.



Гусятникова прогнозирует, что на начальном этапе налоговой реформы многие компании и особенно сотрудники будут пытаться уходить от повышенного НДФЛ.



— Возможно, будет дробление заработной платы и оформление в разных юридических лицах. Таким образом, положительный эффект от налоговой реформы мы можем увидеть лишь через несколько лет, — полна пессимизма Гусятникова.



— А в каком случае реально было бы рассчитывать на легализацию зарплат?

