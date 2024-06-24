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Экономика Кризис-2024 эксперт «Выгодно быть малоимущим». Что изменится для россиян после роста налогов, уходить от которых всё сложнее

«Выгодно быть малоимущим». Что изменится для россиян после роста налогов, уходить от которых всё сложнее

Государство, с одной стороны, борется с серыми зарплатами, а с другой, само подталкивает к этому

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Государство давно мечтает, чтобы россияне работали только за белую зарплату

Заработать больше, не платя налоги, или уйти от уплаты алиментов — вот главные причины, по которым россияне соглашаются на работу с зарплатой в конвертах. По данным Минтруда, в теневом секторе российской экономики трудятся почти 10 миллионов человек. Цифра кажется огромной. Однако доля работающих в «серой» зоне россиян (почти 12% от экономически активного населения) сопоставимо с общемировыми показателями.

Больше всего неофициально работающих проживает в крупных регионах: Московской и Ростовской областях, Краснодарском и Красноярском краях. Чаще всего «серые» зарплаты получают в торговле, строительстве, охране, бухгалтерии и сфере развлечений — таковы выводы Минтруда.

Государство усиливает меры борьбы с теневым сектором. Поставлена задача: снизить уровень неофициального трудоустройства на 30% к 2026 году. Ради этого Минтруд планирует усилить контроль за предприятиями-нарушителями, стимулировать официальную занятость и индексировать пенсии работающим гражданам. Зачем бороться с теневым сектором экономики — очевидно. Он представляет серьезную проблему для России: приводит к упущенным налоговым доходам, ухудшению условий труда и росту коррупции.

Правда, похоже, правая рука не ведает, что творит левая. Пока Минтруда заявляет о борьбе с «серыми» зарплатами, Госдума по предложению Минфина рассматривает законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Это, по оценке экспертов, может привести к росту числа людей, получающих зарплату в конвертах, так как богатые граждане будут искать способы уклонения от высоких налогов. Хотя власти на это смотрят без тревоги. Президент, например, на днях заявил, что повышение НДФЛ коснется не более 3,2% налогоплательщиков. Он также отметил, что изменения в налоговую систему должны быть приняты, по планам, в августе.

«Большой налоговый брат» следит за всеми вашими тратами

— ФНС России — это очень мощная IT-система. И даже те люди, которые думают, будто налоговой не видны движения их денежных средств, расчеты и прочие процедуры, они очень сильно заблуждаются, так все операции видны до нескольких поколений, — говорит MSK1.RU финансовый консультант Татьяна Волкова.

Согласен с ней и эксперт по налогам и налоговым проверкам Дмитрий Шумейко. По его словам, ФНС создает «гремучую смесь» из разных способов получения оперативных данных и массы источников получения информации о каждом человеке.

— Отследить практически каждого работающего человека становится абсолютно простым делом, — говорит Шумейко. — Допросы сотрудников (в том числе и уволенных), стресс от вызова в налоговую и ужесточение последствий за сокрытие реальных налогов и сумм дохода — всё это делает невыгодным для работодателей скрывать истинные зарплаты. Мало кому хочется попадать на встречу с налоговиками или следователями по данному вопросу.

Шумейко считает, что легализация «серых» зарплат в России будет продолжаться, хоть и не быстро. При этом для самого работника мало что изменится прямо сейчас, но чуть позже в некоторых отраслях даже остановится рост зарплат, чтобы работодатель (владелец компании) мог удержать себестоимость производства и оказания услуг на уровне покупательной способности клиентов. Одна из причин — именно рост налоговой нагрузки.

Скрывать налоги будут, дробя зарплату в разных юрлицах

Впрочем, далеко не все эксперты MSK1.RU исполнены оптимизма относительно борьбы ведомства Даниила Егорова с «серыми» зарплатами. Владелец и управляющий «Бухгалтерского дома ТОБУ» Екатерина Зеленская уверена, что число получателей зарплат в конвертах в России будет только увеличиваться.

— Новая налоговая шкала хотя и не затрагивает в подавляющем большинстве работников с серыми зарплатами, но создает негативный фон, моду на тренд «государство всё отнимет, лучше ничего не показывать», — говорит Зеленская. — Во вторых, различные социальные вычеты, социальные пособия делают выгодным иметь статус малоимущего. Так что еще до объявления правок в Налоговый кодекс люди предпочитают (особенно в южных регионах) иметь фактически две зарплаты: одну в виде пособий на каждого ребенка как малоимущий и вторую в конверте; тут всем выгодно: предприятие экономит на налогах, а работник вдвое богаче.

«Серые» зарплаты — это как коррупция: если обе стороны довольны, то поймать их почти невозможно, ведь никто не пойдет писать заявление в МВД. Так что если и работника, и работодателя устраивает «серая» зарплата, то она и будет.

— Другой вопрос — что работать на подобных условиях согласен всё меньший процент населения, — говорит Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners. — Чаще всего речь идет не о постоянной работе, а о каких-то разовых подработках на небольшие суммы. Поэтому потери государства на налогах не так велики, как можно себе представить.

Гусятникова прогнозирует, что на начальном этапе налоговой реформы многие компании и особенно сотрудники будут пытаться уходить от повышенного НДФЛ.

— Возможно, будет дробление заработной платы и оформление в разных юридических лицах. Таким образом, положительный эффект от налоговой реформы мы можем увидеть лишь через несколько лет, — полна пессимизма Гусятникова.

А в каком случае реально было бы рассчитывать на легализацию зарплат?

— Если бы речь шла не о повышении, а о снижении НДФЛ. Как показал эксперимент с самозанятыми, для которых ставка установлена на уровне 4% и 6%, это действительно работает. Официально платить налоги стал гораздо больший процент населения, потому что заплатить небольшую сумму гораздо проще, чем иметь проблемы с налоговыми органами. Но когда речь идет об ухудшении условий, логично, что люди будут пытаться скрывать доходы. По крайней мере, на начальных этапах.

ПО ТЕМЕ
Налоговая реформа Налоговая нагрузка Серые зарплаты Уход от налогов Доход семей
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