Что будет с долларом и ценами в магазинах. Как новые санкции скажутся на жизни россиян — разбор

В среду США ввели новые санкции в отношении России. В них попала Московская биржа. После этого там приостановили торги долларами и евро. В Центральном банке сообщили, что теперь для определения курса этих валют будут использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Что значат санкции и как они скажутся на простых россиянах, рассказали экономисты в этом видео.

— Если говорить о дальнейшем, то рост курса, который, скорее всего, будет где-нибудь через 2–3 месяца, скажется на стоимости иностранных товаров. Потому что у нас получится ситуация, что курс немножечко вырастет, вырастут издержки за валютные операции. И в результате это будет означать, что импорт будет поставляться по более дорогой цене. Всё то, что мы покупаем, допустим, в Китае или же в Турции, всё это практически будет дорожать. То есть это будет, скорее всего, и одежда, это и обувь, и компьютерная продукция, — объясняет Николай Кульбака, экономист.

