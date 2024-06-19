«Доживают в нищете». Станут ли богаче российские старики после индексации пенсий

Пожилым россиянам приходится экономить на всём Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Вице-премьер Татьяна Голикова на днях заявила, что для индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года потребуется не менее 100 миллиардов рублей. Она отметила, что точная сумма для индексации будет определена после установления уровня индексации, который зависит от уровня инфляции текущего года.



По словам Голиковой, в России насчитывается примерно 7,8 миллиона работающих пенсионеров, и необходимые средства для индексации их пособий по старости имеются в Социальном фонде. Разбираемся с экспертами, поможет ли индексация российским работающим пенсионерам.



Напомним, Владимир Путин предложил Госдуме принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года. Раньше она была приостановлена указом президента с 2016 года.



Индексация пенсий не потребует никаких действий от работающих пенсионеров. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что будет организована разъяснительная работа по порядку расчета, чтобы граждане понимали, какую сумму они будут получать и из каких источников она будет формироваться.



Месячная прибавка к пенсии работающим пенсионерам может составить около 900 рублей, по расчетам главы Минтруда Антона Котякова. Индексация страховых пенсий по старости для неработающих и работающих пенсионеров будет производиться дважды в год с 2025 года: первая индексация будет зависеть от уровня инфляции, а вторая — от уровня доходов бюджета Социального фонда.



Опрошенные MSK1.RU эксперты со скепсисом смотрят на то, что индексация пенсий позволит серьезно снизить уровень бедности даже среди пенсионеров.



По итогам I квартала 2024 года граница бедности составила 15 096 рублей, а прожиточный минимум пенсионера на 2024 год в среднем по стране установлен в размере 13 290 рублей, говорит директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. А в некоторых регионах, понятно, прожиточный минимум пенсионера даже ниже среднероссийского. Например, в Белгородской области — 11 164 рублей, в Воронежской — 11 768 рублей.



— И, как считают власти, на эти деньги пожилой человек должен закрыть базовые потребности в еде, лекарствах, а также заплатить коммуналку, купить одежду. Если страховая пенсия по старости меньше прожиточного минимума, то людям положены доплаты из региональных бюджетов, чтобы дотянуть выплаты до «порогового» значения по месту проживания, — говорит Андриевская. — Сравнивая два показателя, по которым власти оценивают бедность (прожиточный минимум и границу бедности), можно говорить о том, что российские пенсионеры априори доживают жизнь практически в нищете.



— Именно поэтому многие пенсионеры и вынуждены продолжать трудиться, чтобы сводить концы с концами?



— Конечно. Но в результате люди с 2016 года теряли ежегодную индексацию. Напомним, по итогам 2023-го власти повысили выплаты на 7,5%, что соответствует уровню официальной инфляции.



И, если брать данные Социального фонда России, средняя пенсия неработающего пенсионера составляла 21 643 рубля, а работающего — 17 301 рубль. То есть формально средний уровень пенсий выше обеих границ бедности. Правда, ситуация отличается от региона к региону. Так, работающие пенсионеры в Тамбовской области получают в среднем 14 736 рублей, это самый низкий уровень пенсионных выплат в ЦФО. И он даже ниже границы бедности Росстата! Хотя даже если бы пенсии трудящихся тамбовчан были бы проиндексированы на 7,5% в 2024 году, то среднее значение выросло бы до 15 840 рублей. Это бы позволило хотя бы преодолеть порог бедности.



— А во многих регионах, даже с учетом индексации, пенсионеры не сумели бы выбраться из нищеты?



— Самая печальная статистика со средними выплатами работающим пенсионерам в СКФО: в Кабардино-Балкарии это 12 624 рубля, в Дагестане — 12 413 рублей. Что не только ниже показателя Росстата, но и федерального стандарта прожиточного минимума. Выходит, что даже индексация на 7,5% пенсий в этих республиках, затронув доходы десятков тысяч пенсионеров, не позволила бы многим людям преодолеть черту бедности.



Теоретически после индексации на размер инфляции (7,5% в 2023 году, прогноз Минэка на 2024-й — 5,1%) не смогли бы выбраться из нищеты работающие пенсионеры в тех регионах, где средние пенсии сегодня не превышают 14 041 рубль. Сейчас в стране их пять. Помимо Дагестана и Кабардино-Балкарии, это Ингушетия, Северная Осетия и Карачаево-Черкессия. Здесь живут и работают почти 239 тысяч пенсионеров, или 3% от всего количества работающих россиян старшего возраста.



— Получается, в остальных регионах индексация всё же позволит пенсионерам преодолеть черту бедности?



— Вопрос, насколько вообще показатель Росстата в 15 096 рублей можно считать справедливым. Да и напомню, разговоры об индексации пенсий работающим пенсионерам власти ведут не один год. Поэтому стоит дождаться окончательных решений.



— Доктор экономических наук, профессор Российского экономического университета (РЭУ) Юрий Ляндау также говорит MSK1.RU, что вместе с индексацией пенсий будет снижаться и их покупательная способность.

