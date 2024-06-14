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Экономика Загранпаспорт подорожает: с 1 июля госпошлина вырастет на 20%

Загранпаспорт подорожает: с 1 июля госпошлина вырастет на 20%

За оформление документа нового образца придется заплатить шесть тысяч рублей

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Закон, повышающий госпошлину на оформление загранпаспорта был принят еще в ноябре 2023 года - теперь он вступает в силу

С 1 июля оформить загранпаспорт нового поколения станет дороже. Госпошлина за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации вырастет на 20% - с пяти до шести тысяч рублей. Аналогичный документ для ребенка младше 14 лет обойдется родителям на 500 рублей дороже — госпошлина вырастет с двух с половиной тысяч рублей до трех. Соответствующее решение было принято еще в ноябре прошлого года, теперь оно вступает в силу.

Вырастут с 1 июля и другие госпошлины, например, за прием в гражданство и выход из него, за оформление паспорта моряка и так далее. Коснутся повышения также мигрантов и тех, кто с ними работает - за приглашение на въезд в Россию иностранца нужно будет заплатить 960 рублей вместо 800, за разрешение на привлечение его к работе — 12 тысяч рублей вместо 10 тысяч. Самому иностранцу разрешение на работу обойдется в 4200 рублей (сейчас — 3500).

Еще одно повышение, которого следует ждать в июле, коснется тарифов на ЖКУ - они будут проиндексированы. В среднем по стране индексация составит 9,64%.

ПО ТЕМЕ
Загранпаспорта Госпошлина Документы Отпуск Цены и тарифы Заграница Выезд заграницу
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