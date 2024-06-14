Хотели построить дачу, а хватит лишь на собачью будку? Эксперты предрекли рост цен на стройматериалы этим летом

Цены на стройматериалы упорно растут каждое лето Источник: Олег Федоров / «Чита.Ру»











По всей России растут цены на строительные материалы, уверяют эксперты. Этим летом подорожание бетона, газоблоков и арматуры может быть особенно болезненным: традиционно в этот сезон разворачивается дачное строительство. Также специалисты сообщают, что обильные паводки в этом году также повлияли на ценообразование: так как людям надо восстанавливать свои жилье, они массово потянулись на строительные рынки. Однако производители и застройщики не могут удовлетворить резко возросший спрос.

MSK1.RU решил выяснить, действительно ли всё так плохо на рынке стройматериалов. О «золотых» мешках с бетоном, которые приводят к «золотой» недвижимости, — в нашем материале.



«У нас цены постоянно растут»

Когда в апреле 2024 года всю страну затопило, стоимость цемента, гипсокартона и арматуры заметно подросла. Эксперты тогда предрекли рост на эти материалы в районе 17–23%. Несмотря на то что объемы производства цемента, по данным Росстата, увеличились на 6% с начала этого года, конечные цены всё равно остаются нестабильными. Об этом нам рассказал менеджер одной из подмосковных баз стройматериалов:



— У нас цены постоянно растут, особенно за последние пару лет. С арматурой ситуация сложная — мы именно поэтому не указываем цены в каталоге, так как цифры скачут чуть ли не каждую неделю, — объяснил MSK1.RU сотрудник компании.



Итоговая стоимость бюджетной рифленой арматуры составила 66 000 рублей за тонну. У других продавцов — всё аналогично.

Цены на арматуру — только по запросу Источник: msk.regionalstal.ru











По данным информационного агентства «Металлторг», во время паводков биржевые цены на арматуру действительно подскочили на 6%. При этом в мае цифры остались практически на том же уровне.



Динамика биржевых цен на арматуру Источник: metaltorg.ru











Подорожание на 90%?

Директор по закупкам ГК «А101» Елена Леликова рассказала MSK1.RU, что за последние четыре года стройматериалы подорожали на 70% . При этом этим летом рост цен не прекратится и повлияет на стоимость жилья в новостройках. Среди причин — паводки и возросший спрос, считает специалист.



— С 2020 года стоимость материалов выросла в среднем на 70%. При этом заметнее всего поднялись цены на основные позиции — почти в два раза выросли в цене газоблоки, в 2,5 раза подорожала теплоизоляция, на 50% — арматура и гидроизоляция, на 44% — бетон, — объяснила Елена Леликова. — Для девелоперов такая ситуация тоже вызов, так как рынок материалов для всех один и так же быстро, как того требует ситуация, мощности производителей вырасти не могут. Пока работала льготная ипотека, девелоперы могли брать дополнительную финансовую нагрузку на себя. Однако популярная программа ипотеки с господдержкой со ставкой под 8% в июле 2024 года завершает свое действие, что сократит спрос на жилье, а вместе с тем и возможности для удерживания цен.

Застройщики не могут запастись стройматериалами впрок Елена Леликова, директор по закупка ГК «А101»

«Основная проблема — нехватка рабочей силы»





Однако генеральный директор «Национального объединения строителей» Антон Глушков не разделяет скептицизма застройщиков. По его мнению, заверения о резком росте цен на стройматериалы преувеличены и касаются лишь отдельных регионов страны.



— У нас на сегодняшний момент рекордные темпы строительства как многоквартирных жилых домов, так и индивидуальных жилых домов. Это всё обладает повышенным спросом, и пик спроса всегда приходится на летние периоды, — отметил Антон Глушков в разговоре с MSK1.RU. — Безусловно, есть регионы, в первую очередь регионы юга России, где фиксируется нехватка, но она объясняется в первую очередь очень сложной логистикой доставки строительных материалов и отсутствием своей собственной ресурсной базы. Также и второй аспект, который есть, — это подтопленные зоны, Урал и Поволжье.



Себестоимость строительства от региона к региону сейчас изменилась от 10 до 18 процентов Антон Глушков, генеральный директор «Национального объединения строителей»

Также Антон Глушков усомнился в том, что дорогие стройматериалы влияют на высокую стоимость квадратных метров в России.



— Основным элементом риска, который я бы выделил в стоимости недвижимости, является даже не изменение стоимости строительных материалов, потому что в большей части это в рамках инфляции регионов, а в другом. Основная проблема — это нехватка рабочей силы и повышение уровня заработных плат для строителей, — подытожил Антон Глушков.



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