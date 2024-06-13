«Могут возникнуть проблемы с покупкой американской валюты». Что значат новые санкции США для россиян — разбор

В этом тексте экономисты объясняют, что значат санкции, которые ввели против Мосбиржи Источник: Дарья Пона / 74.RU











Власти США ввели новые санкции в отношении России. На этот раз они касаются нескольких сфер, но самая большая дискуссия идет по поводу валютных торгов.



Что произошло?

В среду, 12 июня, Министерство финансов США и его подразделение по контролю за иностранными инвестициями OFAC объявили о санкциях против группы Московской биржи. В черный список, помимо самой площадки, попали Национальный клиринговый центр, который выполняет расчеты по сделкам и функции центрального контрагента, и Национальный расчетный депозитарий.

В этом видео экономисты объясняют, что значат введенные санкции Источник: Александра Тонку / Городские порталы

Санкции не стали сюрпризом для экспертов и участников рынка. Про них говорили и раньше. В Мосбирже оперативно отреагировали на новость. Там заявили, что с 13 июня приостанавливаются торги долларами и евро на бирже. До этого момента Центробанк использовал данные торговой площадки для определения официального курса этих иностранных валют. В ЦБ сообщили, что теперь же будут использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. По сообщению регулятора, доллары и евро можно покупать и продавать через российские банки. Там также заверили, что курс рубля останется «единым и рыночным», изменится «лишь круг данных для его расчета».

— Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России, — заявили в Центробанке.

Решили ударить по самому уязвимому месту

В беседе с корреспондентом 72.RU Константин Селянин, кандидат экономических наук, обращает внимание, что санкции касаются ограничений в проведении финансовых операций — расчетов за различные товары. Таким образом, по его наблюдениям, американцы решили ударить по самому уязвимому месту для России.

Валютой на бирже теперь не поторговать Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











— Учитывая опыт более чем двух лет, американцы и европейцы пришли к выводу, что гораздо проще ограничить возможности экспорта и импорта России не через запрет товаров, танкеров и так далее. Как мы видим, Россия научилась за это время обходить их достаточно успешно. Поэтому решили ударить по самому уязвимому для России месту — это расчет. Вы можете сколько угодно изощряться в провозке какими-то левыми путями товаров, что из России, что в Россию, но как вы теперь будете расплачиваться за них? И как с вами будет расплачиваться? Сейчас это совершенно непонятно. Ну, точнее, есть варианты, но они, безусловно, утяжелят ситуацию очень-очень серьезно, — заявляет экономист.



Введенная санкция в отношении Мосбиржи, отмечает Селянин, означает, что валютного рынка в привычном виде не будет. Потому что невозможно будет проводить расчеты в долларах и евро.

— Будет непрозрачный механизм ценообразования. Можно посчитать цену доллара по-любому. Центральный банк сказал, что будет использовать данные банков, то есть как они будут менять валюту. А это означает, что банки в условиях неопределенности, когда нет вот такого железобетонного понятного курса, увеличат спреды (разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку. — Прим. ред.). Будут учитывать внебиржевой рынок. А он всегда хуже, чем биржевой. Потому что на биржевом рынке есть принцип анонимности, свободной торговли. А на не биржевом рынке, к сожалению, гораздо более вероятны сговоры, сбои и так далее. Неадекватная, скажем так, картина может сложиться, — рассуждает собеседник.

Разговоры о введении санкции в отношении Мосбиржи ходили не первый месяц. Эксперты ожидали такое событие Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, отмечает, что в России внебиржевой рынок торговли валютами не уступал по размеру биржевому. Поэтому, по его словам, все технологии работы уже отлажены.



— Биржевой рынок торговли валютой был удобным для всех своей прозрачностью, минимальными издержками, низким спредом между ценой продажи и ценой покупки. Теперь рынок торговли «токсичными» валютами станет менее прозрачным, возрастет роль банков на нем, возрастут издержки, вырастет спред между покупкой и продажей валюты. Кроме этого, вероятно, будут введены новые комиссии за хранение и операции с безналичными долларами и евро, что сделает их еще более «токсичными». Роль юаня, вероятно, еще более возрастет, — объясняет Васильев.

Доллар «на эмоциях» может вырасти

Как предполагает в беседе с корреспондентом 72.RU Николай Кульбака, экономист, курс американской валюты на эмоциях может вырасти. Он не исключает, что даже на 20–30%, но в течение одного-двух дней. Затем ситуация может стабилизироваться.

— Я думаю, на эмоциях он какое-то время может скакнуть вверх, насколько сильно, пока не скажу. Не уверен, что очень сильно, но не удивлюсь, если процентов на 20–30 он подскочит буквально в течение одного-двух дней. Но, наверное, потом, если будут налажены какие-то альтернативные механизмы, он вернется к каким-то более-менее удовлетворяемым цифрам, близким, ну, скажем так, к тому, что есть сейчас. Но для этого понадобится время, — говорит собеседник.

Эксперты предполагают, что рубль может ослабнуть Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В Совкомбанке тоже считают, что в первые дни вероятно умеренное ослабление рубля. Там допускают, что в первые дни доллар может переместиться в диапазон 94–98, евро — 101–105 (во вторник закрывались на отметке 89,1 и 95,6 соответственно). По их предположению, когда первоначальный шок на валютном рынке пройдет и участники рынка выстроят новые схемы работы, доллар вернется в диапазон 90–95, евро — 97–102.



— Россия, которая на протяжении многих лет продает много сырья за границу, традиционно имеет профицит торгового баланса и излишек валюты. Поэтому доллары и евро (как и другие валюты) продолжат поступать в страну от торговли. Вследствие санкций роль доллара и евро в России продолжит снижаться, а роль других валют (в первую очередь, юаня и рубля) — возрастать. Не исключаем, что в какой-то момент российские граждане и компании могут начать избавляться от «токсичных» долларов и евро, что может привести к временному укреплению курса рубля, — говорит Васильев.

Не исключено, что для покупки долларов вам придется ждать

Селянин отмечает, что у россиян могут возникнуть проблемы с покупкой американской валюты.

— Ну теоретически да, первое время — да. Когда нет притока свежих долларов, физического количества, они в какой-то момент заканчиваются, в какой-то момент их все выкупают. И остается только вот единственный источник, когда кто-то покупает, а кто-то их продает. В каком-то виде это останется, но, скорее всего, это будет приводить в ситуацию, когда вы в банк придете и вам скажут: «А нет сегодня нет, запишитесь в очередь», — говорит экономист.

Экономист предполагает, что для покупки долларов придется оставлять свою заявку в банке и ждать Источник: Дарья Пона / 74.RU











За любую неопределенность платит конечный потребитель

Если коротко — да. Но это произойдет не сразу. И подорожание вряд ли будет существенным — около 5–10%.



— Если говорить о дальнейшем, то рост курса [доллара], который, скорее всего, будет при этом, он где-нибудь через 2–3 месяца скажется на стоимости иностранных товаров. Потому что у нас получится ситуация, что курс немножечко вырастет, вырастут издержки за валютные операции. И в результате это будет означать, что импорт будет поставляться по более высокой цене. Всё то, что мы покупаем, допустим, в Китае или же в Турции, практически всё это будет дорожать — скорее всего, и одежда, и обувь, и компьютерная продукция, — прогнозирует Кульбака.

Не исключено, что техника подорожает к осени Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Селянин отмечает, что за любую экономическую неопределенность платит конечный покупатель.



— Здесь очень простая реакция у всех экономических субъектов — будь то продуктовый магазин или нефтяная компания. За любую неопределенность, за любое увеличение транзакционных расходов платит конечный покупатель. Может быть, эти цены изменятся не завтра, но изменятся в сторону повышения. Будут ходить прокуроры, фотографировать цены, делать грозные заявления. Но с этим бороться очень сложно, потому что если вы будете удерживать цену искусственную, будет товарный дефицит. Что лучше? Вы приходите в магазин и очень дорого покупаете пакет молока или вы приходите в магазин и пакета молока вообще нет ни за какие деньги, — констатирует собеседник.