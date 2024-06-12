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Экономика Кризис-2024 ЦБ снова не повысил ключевую ставку. Как это повлияет на рубль — прогноз экспертов

ЦБ снова не повысил ключевую ставку. Как это повлияет на рубль — прогноз экспертов

Они рассказали, сколько будет стоить доллар

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22 комментария
Рубль последние несколько месяцев относительно стабилен

Центробанк на прошлой неделе сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Журналист 72.RU cпросил у экспертов, как это повлияет на рубль.

— Жесткость ЦБ всегда играет за крепость рубля. Отсюда и максимумы с начала года, а доллар под давлением ниже 89, евро у 96, а юань — 12,2. По нашим оценкам, инвалюты могут уже нащупать локально дно и оттолкнуться вверх. Отскок доллара может привести пару USD/RUB выше 90, а по максимумы технически видится 91 — как середина диапазона многомесячного боковика. Для евро ориентир выше 98, а юань летом может быть поближе к 12,5. О девальвации рубля речи по-прежнему не идет — валютные барьеры государства со стороны ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров на страже нацвалюты надолго, — рассказал Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

По мнению Михаила Васильева, главного аналитика «Совкомбанка», сохранение ключевой ставки 16% с высокой вероятностью дальнейшего повышения окажет среднесрочную поддержку рублю.

— Полагаем, что ставки по депозитам и по кредитам продолжат расти в ближайшие недели. Это будет повышать привлекательность рублевых сбережений и дестимулировать потребление, в том числе спрос на импорт (и спрос на валюту). Мы полагаем, что в июне курс рубля останется стабильным и будет торговаться в устоявшихся диапазонах 87–92 за доллар, 95–100 за евро, 12,0–12,7 за юань. В целом рубль уже семь месяцев остаётся стабильным в диапазоне 87–94 за доллар и мы полагаем, что в ближайшие месяцы рубль в нём и останется, — объяснил он.

Ранее эксперты прогнозировали, сколько будет стоить доллар в июне.

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