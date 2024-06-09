Чеки можно не хранить? Налоговые вычеты будут приходить автоматически — как попасть в программу

Сейчас, чтобы вернуть переплату по налогам, нужно не только написать заявление, но и предоставить в ФНС кучу документов Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров на днях сообщил, что уже в 2025 году ряд налоговых вычетов можно будет получать в автоматическом режиме, без подачи заявления и налоговой декларации. Речь идет о социальных вычетах — своеобразном кешбэке от государства, который можно получить, если вы платили за занятия спортом, образование, лечение, а также за некоторые виды страхования. Соответствующие изменения уже внесены в налоговое законодательство — мы изучили их и рассказываем, как теперь будут работать налоговые вычеты.

Что за налоговый вычет

Каждый человек, получая официальный доход, должен заплатить государству налог — 13%. То есть если человек где-то заработал 10 тысяч рублей, то 1,3 тысячи рублей он отдает налоговой. Если вы работаете официально и получаете зарплату, то, как правило, лично вы в этой цепочке не участвуете — работодатель в этом случае выступает налоговым агентом и сам перечисляет всё нужное в ФНС. Всё, что осталось после вычета налогов, сотрудник получает на руки.

ФНС дает возможность уменьшить сумму своих налогов и вернуть часть денег из казны себе, получив налоговый вычет. Но всё не так просто.

Налоговый вычет — это та сумма, на которую при соблюдении определенных условий уменьшается налоговая база по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и осуществляется возврат части ранее уплаченного налога.

Законом предусмотрено несколько вариантов налоговых вычетов: имущественные, инвестиционные и другие. Но здесь мы будем говорить только о тех, которые упомянул Даниил Егоров, — о социальных. Социальные налоговые вычеты предоставляются, если человек оплачивал обучение, лечение, занятия физкультурой, страхование или вкладывался в собственную пенсию. Отдельно предоставляется налоговый вычет при оплате обучения детей.



Получить социальные налоговые вычеты по упрощенке впервые можно будет в 2025 году Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Сколько денег можно вернуть

До 2024 года максимальная сумма основного социального налогового вычета составляла 120 тысяч рублей, максимальная сумма вычета на обучение детей — 50 тысяч рублей. С 1 января оба предела выросли до 150 и 110 тысяч рублей соответственно. Это максимум — даже если вы потратите на лечение и обучение в два или три раза больше, вычет будет ограничен этими суммами. Исключение делают для дорогостоящих видов лечения из специального перечня. Туда входят, например, ЭКО и протезирование конечностей.

Вернуть при этом можно не все деньги — на эту сумму просто уменьшается налоговая база. То есть если вы, например, купили годовой абонемент в спортзал за 20 тысяч рублей, то можете вернуть не все 20 тысяч, а только 13% от этой суммы. Но, как правило, расходов на здоровье и образование больше — с учетом того, что вернуть деньги можно даже за лекарства, которые назначил врач.



Таким образом, до 2024 года на руки можно было получить до 15 600 рублей за себя и до 6500 за обучение ребенка. В 2024 году эти суммы выросли до 19 500 и 14 300 рублей соответственно.



В 2024 году сумма основных социальных налоговых вычетов выросла до 150 тысяч рублей Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Как оформить вычет по упрощенке

По старым правилам, чтобы оформить налоговый вычет, нужно было обратиться в ФНС с заявлением и приложить к нему доказательства того, что вы платно учились, лечились, занимались спортом или делали страховые взносы, — копии договоров на оказание соответствующих платных услуг и чеки на оплату. Все эти документы подавались по итогам года, то есть на налоговый вычет за 2023 год заявление подают в 2024 году, за 2024 год — в 2025 году.



Чтобы получить налоговый вычет по упрощенке, достаточно попросить организацию, где вы оплачивали и получали услуги, передать данные в налоговую. В этом случае по итогам года ФНС сама подсчитает, сколько может вам вернуть, и в личном кабинете на сайте налоговой появится предложение подать заявление на упрощенный вычет. Как объяснил глава налоговой службы, получателю необходимо будет только указать номер банковского счета, куда ему перевести излишне уплаченный налог.

Тем не менее лучше не спешить выбрасывать документы: перед предоставлением вычета ФНС проведет камеральную проверку, если у налоговой что-то не срастется или какие-то данные потеряются, вы сможете их предоставить.