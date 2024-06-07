В Узбекистане упал доллар и подорожал рубль. Хлынет ли в Россию новая волна мигрантов из Средней Азии

Ежедневно в Россию из Ташкента и других городов Узбекистана вылетают десятки рейсов Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU











В Узбекистане пошли разговоры о нестабильности доллара. Местные СМИ уже в мае писали о небывалом падении курса американской валюты. В начале июня ситуация начала выравниваться, но, по последним данным Центробанка Узбекистана, доллар снова упал — его стоимость составила чуть ниже 12 660 сум (88 рублей).



Курс валют, установленный Центробанком на 7 июня 2024 года Источник: Центробанк Узбекистана











На фоне падающего в Узбекистане доллара в России пошли разговоры о возможной новой волне мигрантов из этой страны. Подробности — в материале MSK1.RU.

— Люди из Ташкента приезжают и говорят, что жизнь там стала очень дорогая, — рассказал получивший 15 лет назад российское гражданство узбек Темур Абдуллаев. — При этом средняя зарплата в РФ выше, чем там. Плюс нехватка рабочей силы у нас и переизбыток в Узбекистане. Уверен, что почти все захотели бы работать в Европе или Азии за большие зарплаты, но тут уже устоявшиеся связи и какой-никакой знакомый русский язык. Ну и сюда проще попасть, чем в ту же Европу.

В Узбекистане многие жалуются на низкий уровень жизни Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU











В московские аэропорты самолеты из Ташкента прилетают практически забитые под завязку, но эксперты говорят, что речь о массовом притоке узбеков в Россию речи пока не идет.

— Во-первых, падение доллара в Узбекистане пока не очень продолжительное, и сказать, насколько долго оно продлится, никто не может. В масштабах последних двух-трех лет это падение вообще практически незаметное, — объяснил финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Николай Кульбака. — Во-вторых, к нам не едут из Средней Азии высококвалифицированные кадры, мы им не интересны. А простые рабочие — это не те люди, которые ежедневно следят за курсом какого-то доллара. Ну и, в-третьих, российский рубль узбекам в целом стал менее интересен.

Работа есть и в Узбекистане, но зарплаты в Ташкенте меньше, чем в Москве Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU











Эти данные подтверждает статистика. За последние восемь лет количество мигрантов из Узбекистана в России сократилось в несколько раз.

— Если до 2016 года численность наших трудовых мигрантов в России составляла от 4 до 6 миллионов человек, то сегодня — 1 миллион человек, — заявил пресс-секретарь президента республики Шерзод Асадов.

Несмотря на то что узбеков в России стало значительно меньше, чем раньше, рейсы из Ташкента в Москву пользуются популярностью Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU











Миллионы узбеков, которые не могут попасть в Европу, раньше бы предпочли устроиться на работу в Россию. Сейчас дела обстоят по иному.

— У нас подорожал рубль, но Россия многим всё равно теперь не интересна, — рассказал трудовой мигрант из Узбекистана Синдор Абдурасулов. — Если вычесть из зарплаты траты на перелет, аренду жилья, патент и оформление других документов, то зачастую выгоднее получается работать в Узбекистане.

Многие даже неквалифицированные сотрудники из Узбекистана остаются работать на родине Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU











Но небольшой приток мигрантов из Узбекистана, кажется, всё же есть. По крайней мере, об этом говорят сами гастарбайтеры.

— Мои братья прошлым летом работали здесь, но осенью уехали, чтобы искать работу дома, — поделился разнорабочий с московской стройки из Ташкентской области Дилшот Рустамов. — Теперь они думают лететь в Москву, чтобы снова работать здесь.