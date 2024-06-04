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Экономика Кризис-2024 Россиянам дадут разбогатеть? Банки предлагают депозиты под 19% и перестали жадничать: чего ждать после 7 июня

Россиянам дадут разбогатеть? Банки предлагают депозиты под 19% и перестали жадничать: чего ждать после 7 июня

Эксперты говорят, что кредитные организации ждут изменения ключевой ставки

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У банков для вас появились интересные предложения

Крупнейшие российские банки снова подняли ставки по рублевым депозитам, подсчитали на аналитической платформе «Финуслуги». С конца мая ставки подняли уже десять банков из национального топ-50, включая четыре из топ-20.

Причем у некоторых банков максимальные ставки уже превышают уровень ключевой ставки Центробанка. Скажем, в Сбербанке можно открыть депозит со ставкой до 18%. Правда, такие условия есть только для клиентов, которые не размещали вклады в течение последних двух месяцев.

«Альфа-банк» также повысил процентные ставки до 17% на три года и до 16,5% — на шесть месяцев. Но всех обошел «Московский кредитный банк», который уже предлагает вклад с процентной ставкой до 19% годовых. Тоже, как и Сбербанк, только для новых клиентов.

Понятно, что чем выше ставка по депозитам в банке, тем быстрее он может привлечь клиентов за счет более высокой доходности.

Только вот если процентная ставка в банке превышает ключевую, значит, банк останется в минусе, То есть он должен будет выплатить клиенту больше, чем сам может занять на межбанковском рынке.

На первый взгляд, это парадокс. Где это видано, чтобы жадные банкиры работали себе в убыток. А всё просто. Банкиры просто ожидают, что на заседании Центробанка России 7 июня ключевую ставку опять поднимут.

На прошлом заседании, которое состоялось 29 апреля, Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Но потом Эльвира Наубиуллина неоднократно подавала сигналы, что ставка может вырасти.

Для обычного россиянина это, в первую очередь, проявится в росте банковских ставок по депозитам. Но не только. Чем выше ключевая ставка, тем ниже должна быть инфляция в стране. А цены пока что в России продолжают расти: при целевом показатели Центробанка в 4% инфляция (в годовом пересчете) сейчас уже почти 8%. Понятное дело, что Набиуллина и должна на это жестко реагировать.

Ставку повысят?

— Ситуацию с инфляцией усугубили заморозки в начале мая, которые привели к потере урожая на юге России и впоследствии к росту цен, — объясняет логику действий Центробанка в беседе с MSK1.RU эксперт по финансам и автор блога «ProДеньги» Иван Докшин. — Кроме того, на решение Банка России о повышении ставки может повлиять состояние рынка труда, на котором ощущается острый дефицит кадров. По данным того же Центробанка с апрельского заседания, 70% предприятий в России заявили о нехватке квалифицированных сотрудников. Это приводит к необоснованному росту заработной платы и дисбалансу спроса и предложения на рынке труда.

Докшин прогнозирует, что максимум, на который можно рассчитывать, — это снижение ключевой ставки до 14% к концу 2024 года. А до этого времени в России будет сохраняться период высоких банковских ставок.

Кроме того, как объясняет Докшин, на поверку многие заманчивые предложения банков оказываются не такими уж классными.

— Например, Газпромбанк предлагает вклад «Заоблачный процент» на 6 месяцев со ставкой до 17,5%. Но если подробно изучить условия, мы увидим, что средняя ставка по вкладу составит 16% годовых — не выше, чем ключевая ставка, — говорит Докшин. — В Сбербанке новая программа вклада «Лучший процент» предполагает якобы ставку до 16% годовых на 7 месяцев. Но чтобы ее получить, нужно пользоваться всеми платными сервисами банка, получать зарплату и пенсию на счет Сбера. Если не соответствуешь этим критериям, то ставка будет максимум 13%.

Высокие банковские ставки, по мнению Докшина, — это хорошо для граждан, но плохо для экономики. Ведь деньги с депозитов не идут напрямую в экономику страны, а большей частью складируются в кредитной организации.

— Эти деньги могли бы пойти на инвестиции, развитие бизнеса или что-либо другое. И именно это создавало бы рабочие места и двигало вперед экономику страны, — объясняет эксперт.

Лучшие инвестиции

А вот профессор Московского государственного строительного университета (МГСУ) и президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков обращает внимание на то, что банки повышают ставки лишь по краткосрочным вкладам.

— Банки тоже ожидают снижения инфляции и, соответственно, ключевой ставки. Поэтому и не готовы предлагать высокие проценты более, чем на 3–6 месяцев, — объясняет Кулаков. — В любом случае, для граждан сегодня лучшие инвестиции — это банковские вклады. Хотя средства следует хранить только в системообразующих кредитных организациях. Если какой-то региональный банк предлагает депозит под процент, существенно превышающий средние условия на этом рынке, то к таким предложениям следует отнестись настороженно.

Все статьи об экономике, кризисе и ценах в России — в специальном разделе на MSK1.RU.

ПО ТЕМЕ
Ключевая ставка Центробанк России Депозит Банковские вклады Инфляция
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