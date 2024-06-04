Россиянам дадут разбогатеть? Банки предлагают депозиты под 19% и перестали жадничать: чего ждать после 7 июня

У банков для вас появились интересные предложения Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Крупнейшие российские банки снова подняли ставки по рублевым депозитам, подсчитали на аналитической платформе «Финуслуги». С конца мая ставки подняли уже десять банков из национального топ-50, включая четыре из топ-20.



Причем у некоторых банков максимальные ставки уже превышают уровень ключевой ставки Центробанка. Скажем, в Сбербанке можно открыть депозит со ставкой до 18%. Правда, такие условия есть только для клиентов, которые не размещали вклады в течение последних двух месяцев.



«Альфа-банк» также повысил процентные ставки до 17% на три года и до 16,5% — на шесть месяцев. Но всех обошел «Московский кредитный банк», который уже предлагает вклад с процентной ставкой до 19% годовых. Тоже, как и Сбербанк, только для новых клиентов.



Понятно, что чем выше ставка по депозитам в банке, тем быстрее он может привлечь клиентов за счет более высокой доходности.



Только вот если процентная ставка в банке превышает ключевую, значит, банк останется в минусе, То есть он должен будет выплатить клиенту больше, чем сам может занять на межбанковском рынке.



На первый взгляд, это парадокс. Где это видано, чтобы жадные банкиры работали себе в убыток. А всё просто. Банкиры просто ожидают, что на заседании Центробанка России 7 июня ключевую ставку опять поднимут.



На прошлом заседании, которое состоялось 29 апреля, Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Но потом Эльвира Наубиуллина неоднократно подавала сигналы, что ставка может вырасти.



Для обычного россиянина это, в первую очередь, проявится в росте банковских ставок по депозитам. Но не только. Чем выше ключевая ставка, тем ниже должна быть инфляция в стране. А цены пока что в России продолжают расти: при целевом показатели Центробанка в 4% инфляция (в годовом пересчете) сейчас уже почти 8%. Понятное дело, что Набиуллина и должна на это жестко реагировать.



Ставку повысят?

— Ситуацию с инфляцией усугубили заморозки в начале мая, которые привели к потере урожая на юге России и впоследствии к росту цен, — объясняет логику действий Центробанка в беседе с MSK1.RU эксперт по финансам и автор блога «ProДеньги» Иван Докшин. — Кроме того, на решение Банка России о повышении ставки может повлиять состояние рынка труда, на котором ощущается острый дефицит кадров. По данным того же Центробанка с апрельского заседания, 70% предприятий в России заявили о нехватке квалифицированных сотрудников. Это приводит к необоснованному росту заработной платы и дисбалансу спроса и предложения на рынке труда.



Докшин прогнозирует, что максимум, на который можно рассчитывать, — это снижение ключевой ставки до 14% к концу 2024 года. А до этого времени в России будет сохраняться период высоких банковских ставок.



Кроме того, как объясняет Докшин, на поверку многие заманчивые предложения банков оказываются не такими уж классными.



— Например, Газпромбанк предлагает вклад «Заоблачный процент» на 6 месяцев со ставкой до 17,5%. Но если подробно изучить условия, мы увидим, что средняя ставка по вкладу составит 16% годовых — не выше, чем ключевая ставка, — говорит Докшин. — В Сбербанке новая программа вклада «Лучший процент» предполагает якобы ставку до 16% годовых на 7 месяцев. Но чтобы ее получить, нужно пользоваться всеми платными сервисами банка, получать зарплату и пенсию на счет Сбера. Если не соответствуешь этим критериям, то ставка будет максимум 13%.



Высокие банковские ставки, по мнению Докшина, — это хорошо для граждан, но плохо для экономики. Ведь деньги с депозитов не идут напрямую в экономику страны, а большей частью складируются в кредитной организации.



— Эти деньги могли бы пойти на инвестиции, развитие бизнеса или что-либо другое. И именно это создавало бы рабочие места и двигало вперед экономику страны, — объясняет эксперт.



Лучшие инвестиции

А вот профессор Московского государственного строительного университета (МГСУ) и президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков обращает внимание на то, что банки повышают ставки лишь по краткосрочным вкладам.



— Банки тоже ожидают снижения инфляции и, соответственно, ключевой ставки. Поэтому и не готовы предлагать высокие проценты более, чем на 3–6 месяцев, — объясняет Кулаков. — В любом случае, для граждан сегодня лучшие инвестиции — это банковские вклады. Хотя средства следует хранить только в системообразующих кредитных организациях. Если какой-то региональный банк предлагает депозит под процент, существенно превышающий средние условия на этом рынке, то к таким предложениям следует отнестись настороженно.

