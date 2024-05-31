Месяц отступить, проценты не забыть: как считать доходы для получения единого пособия на детей

Единое пособие можно оформить независимо от того, сколько в семье детей Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











30 мая Владимир Путин встретился с многодетными семьями, и в двух из них родители подняли вопрос расчета доходов при назначении пособий. Одна из семей не смогла подать на единое пособие, потому что их доходы совсем немного превышали установленный для назначения выплат порог. Вторая сейчас не подает документы на пособие для младшей дочери, потому что боится, что в этом случае доход станет выше и семью лишат пособий вообще.



В обоих случаях президент поручил разобраться вице-премьеру Татьяне Голиковой, однако и сам признал, что проблема есть и решать ее нужно не точечно, а на федеральном уровне. Голикова сказала, что над этим уже работают, но конкретных решений не озвучивала. Мы же пока решили напомнить, как считается такой доход сейчас: если вы еще не подавались на пособие, вам это пригодится, а если подавались и получили отказ — самое время перепроверить за чиновниками.



Единое пособие объединяет выплаты на детей до 3 лет, пособие на детей от 3 до 7 лет, пособие на детей от 8 до 16 лет и пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Размер пособия на детей колеблется от 50 до 100% детского прожиточного минимума, для беременных — от 50 до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения. Базово назначают 50%, если вместе с пособием доход всё еще ниже ПМ на душу населения, то добавляют еще 25%, если и этого мало, то будут платить максималку. Пособие назначают с учетом комплексной оценки нуждаемости: доходов семьи, имущества, вкладов, занятости каждого из родителей (так называемое «правило нулевого дохода»).



Пособие назначают семьям с детьми и беременным женщинам с доходами ниже прожиточного минимума на человека. В каждом регионе его устанавливают индивидуально, но в среднем по России прожиточный минимум в 2024 году составляет 15 453 рубля. То есть если на каждого человека в семье приходится меньше этой суммы в месяц (и соблюдены все прочие условия), пособие назначают, если больше — нет.



Когда вы подаете документы на пособие, доход рассчитывается автоматически. Но и самостоятельно рассчитать его легко: нужно собрать все доходы всех членов семьи за год, а потом разделить на 12 (месяцев) и на количество членов семьи, включая несовершеннолетних детей.



Есть нюансы. Для расчетов берется не календарный год — нужно отступить месяц назад от месяца подачи заявления. То есть если вы подадите заявление на пособие в июне, то доход будут считать за период с мая 2023 года по апрель 2024 года.

Чтобы подсчитать доход, нужно отступить месяц назад от месяца подачи заявления Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Еще одна важная деталь: все доходы, которые облагаются налогами, учитываются до вычета налогов. Если вы работаете по найму, то на руки вы получаете сумму, из которой налог уже вычли — 13% ваших денег работодатель как налоговый агент передает в ФНС. Но при назначении пособия ваш доход считают до вычета налогов — точную сумму можно узнать у работодателя или рассчитать самому. Для этого нужно сумму, получаемую на руки, разделить на 87% (100% зарплаты минус 13% НДФЛ).



При назначении пособия учитывается не только зарплата, но и выплаты по договору ГПХ, авторские гонорары, доход от предпринимательской деятельности, стипендия или пенсия. При этом, если никакого «белого» дохода за этот год не было вообще и нет для этого уважительных причин из специального списка, выплату не назначат вообще. Так работает «правило нулевого дохода».

Если в течение года у взрослых в семье не было никаких доходов, то пособие не назначат Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Помимо заработанных денег при определении дохода учитываются алименты, стипендии, гранты, страховые выплаты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, денежное довольствие военнослужащих и силовиков, компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей, доходы от ценных бумаг, выигрышей, продажи и сдачи в аренду имущества, проценты по вкладам, содержание судей. То есть практически все денежные поступления.

