«Пшеницы соберем на 3,6 млн тонн меньше». Российские аграрии из-за заморозков потеряли миллиарды рублей

Заморозки и снег в мае нанес немалый ущерб, который еще предстоит подсчитать Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Ущерб сельскому хозяйству России от майских морозов еще предстоит оценить, только по самым предварительным данным он превысил 7 млрд рублей. Но очевидно, сумма значительно вырастет, учитывая, что, по оценкам Минсельхоза, безвозвратные потери посевов составляют около 0,9 млн га (1% от общей площади). Морозами были повреждены около 15% посевных площадей яровых.



Повреждение посевов было зарегистрировано в 23 регионах страны, режим ЧС введен в 10 субъектах Федерации. По данным метеорологического центра «Фобос», в Тульской, Владимирской, Ивановской, Липецкой и Рязанской областях минимальная температура воздуха в мае опускалась ниже -4 °С, в Тверской, Тамбовской и Нижегородской областях до -5 °С, а в Пензенской, Ярославской и Московской областях — до -6 °С.



Холодная погода оказалась губительной для сельскохозяйственных культур, которые уже успели тронуться в рост. Больше всего от заморозков пострадали яблони, кукуруза и другие зерновые, масличные и сахарная свекла.



Особое внимание министр сельского хозяйства Оксана Лут уделила проблеме с урожаем яблок. Правительство рассмотрит возможность закупки яблок из других стран, чтобы не допустить резкого роста цен на этот фрукт, входящий в список социально значимых товаров.



Минсельхоз продолжает мониторить ситуацию с урожаем и оказывать необходимую помощь аграриям. В ближайшее время предполагается провести точную оценку ущерба, нанесенного АПК, и разработать меры по его минимизации. Для этого Минсельхоз будет просить о введении федерального режима чрезвычайной ситуации, заявила Оксана Лут.



В случае введения федерального режима ЧС, ответственность за ликвидацию последствий ляжет на плечи федерального Минсельхоза и правительства. Однако министр отметила, что конкретные сроки для введения режима ЧС пока не определены.



В зоне рискованного земледелия

— Своевременное объявление режима ЧС позволит получить компенсации от страховых компаний предприятиям садово-плодового профиля из-за значительного снижения урожая, — объясняет MSK1.RU заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России Иван Петров. — Также необходимо осуществить пересев погибших и поврежденных сельхозкультур, в том числе за счет предоставления дополнительного посевного материала из госрезерва пострадавшим хозяйствам.



Петров говорит, что традиционно большая часть сельскохозяйственных угодий России относится к зонам рискованного земледелия. Однако глобальные климатические изменения последних лет требуют пересмотра всей системы управления рисками в российском АПК.



— Нельзя расслабляться, погодные аномалии будут! И если уже были заморозки, то впереди засуха и риски пожаров, — говорит Петров. — В таких условиях климатических изменений необходимо изменить само отношение к формированию резервов сельхозпродукции в России и не слишком увлекаться экспортом в период высокой урожайности.



Крупнейшие площадки (в частности, «Совэкон» и ИКАР) уже снизили прогнозы российского урожая зерновых в этом году из-за заморозков. «Совэкон», например, посчитал, что собрать удастся на 3,6 млн тонн пшеницы меньше (для сравнения: в Турцию за прошлый год Россия отправила 11,5 млн тонн зерна).



Об ущербе говорить рано?

— Несмотря на то что заморозки могут повредить и яровые и озимые культуры, говорить о серьезном ущербе пока преждевременно, — рассказала MSK1.RU эксперт-аналитик платформы «Зерно-Агрегатор» Татьяна Бакланова. По мнению эксперта, сильнее всего заморозки повлияли на цветущие плодовые деревья и кустарники — яблони, груши, вишни, клубнику, крыжовник, смородину, жимолость, виноград.



— Поврежденные заморозками цветки этих растений погибают, пыльца в них становится стерильной. Такие цветки не завязывают плодов и ягод, что приводит к резкому снижению урожая. Кроме того, при низких температурах прекращается лет пчел, поэтому не происходит опыления, — рисует Бакланова невеселую картину.



Эксперт говорит, что в этой ситуации главной задачей правительства является сдерживание повышения цен. Для этого есть разные механизмы — от использования запасов зерновых из федерального интервенционного фонда до импортных поставок дефицитных культур.



— Паниковать раньше времени не стоит. Если говорить о зерновых, то урожаи, как правило, застрахованы агрохозяйствами на случай природных катастроф. Кроме того, существуют программы субсидий для агрохозяйств в случае потери урожаев, чтобы сохранить паритет цен в отрасли и, следовательно, не допустить их повышения в магазинах, — объясняет Бакалова.



И если хлеб и вправду вряд ли серьезно подорожает, то фрукты и овощи — точно. Черешня, абрикосы, персики, клубника уже подорожали в пределах 15–30%. Причем сказались не только климатические аномалии, но и все прочие «прелести» кризиса: подорожание импортной техники и вполне отечественных ГСМ, дефицит рабочих рук...



Ранее мы рассказывали, как майские заморозки отразились на урожае черешни.